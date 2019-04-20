Диалоги татарских общественниц: «Нельзя разделять женщин на тех, кто в калфаках и без»

Как прошел второй Всемирный съезд татарских женщин. Первый состоялся 102 года назад

«Настоящего мужчину не выкопать как картошку. Его надо воспитывать», — наставлял в своем выступлении имам-хатыб мечети на пленарном заседании II Всемирного съезда татарских женщин. Сами же представительницы поговорили о том, как женщины боролись за свои права 100 лет назад, делились успехами, рассказывали о том, как сохранить татарский язык. В числе решений, внесенных в резолюцию съезда, оказалось и предложение по установке памятника царице Сююмбике. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Со всего мира — 543 делегата



В фойе Татарской филармонии, где и проходило пленарное заседание II Всемирного съезда татарских женщин, была организована выставка. Там продавались татарские книги, одежда, украшения, обувь с татарским орнаментом, головные уборы, предметы текстиля, посуда — одним словом, почти «Дамское счастье». Впрочем, многие дамы уже были одеты в платья и костюмы с национальными узорами, почти каждая вторая надела калфак, который мало прикрывал волосы и был скорее предметом украшения.

Что удивительно, женщины, которые активно раскупали платки, брошки и сумочки, обращались на русском языке не только к продавцам, но и друг к другу. Правда, когда участницы съезда стали рассаживаться в зале филармонии, они перешли на татарский язык. По крайней мере, в той части зала, где сидела корреспондент «Реального времени», говорили преимущественно на языке Тукая.

В предыдущие годы мероприятие проходило в формате форума раз в 2 года. На сей раз его организовали как II всемирный съезд. Первый проходил в 1917 году. Как рассказала на пленарном заседании Кадрия Идрисова, 102 года назад на съезд приехали 90 делегатов из российских регионов, Кавказа, Крыма, Киргизстана, Польши. На съезд татарских женщин, который прошел вчера, прибыли 543 делегата, а также гости, общественные деятели из районов Татарстана, из 52 регионов России, из 17 стран дальнего и ближнего зарубежья. Средний возраст делегатов составил 42 года.

Многие дамы уже были одеты в платья и костюмы с национальными узорами, почти каждая вторая надела калфак



— Видите, мы год из года молодеем, — с улыбкой сказала Идрисова.

В течение всего пленарного заседания на всех экранах в зале высвечивалась цитата татарского писателя Габудллы Тукая, которую дословно можно перевести так: «Основа нации — семья, основа семьи — женщина».

«Пусть Сююмбике хотя бы в виде памятника стоит на родной земле»

О том, как проходил I всемирный съезд татарских женщин рассказала общественный деятель и кандидат исторических наук Тамина Биктимирова. Так что по большому счету каждая участница могла сравнить, чем 102 года назад отличалась повестка дня и сопоставимы ли масштабы двух съездов. Тем более что еще до начала II второго съезда звучало мнение, что он мало чем отличается от традиционных форумов, которые организует «Ак калфак», и что серьезные вопросы подниматься не будут.

Как рассказала Тамина Биктимирова, 19 марта 1917 года прошло собрание, где собирали пожертвования для проведения съезда. Некоторые участницы жертвовали по 1 000 рублей, что по тем временам считалось очень большой суммой. Председателем была выбрана Хадича Ямашева-Таначева. Сам съезд прошел 24 апреля, и в ходе обсуждений женщины пришли к следующим решениям: признавалось равноправие между мужчинами и женщинами, право женщин участвовать в общественно-политической жизни, необходимость запрета многоженства, право женщин ходить с открытым лицом и т. д. Все решения были приняты единогласно.

После съезда начинается активная работа — в городах и селах читают бесплатные лекции об охране здоровья, открываются курсы для подготовки к поступлению в высшие учебные заведения. Для мусульманских солдат организуют специальные лазареты.

На съезд прибыли 543 делегата, а также гости, общественные деятели из районов Татарстана, из 52 регионов России, из 17 стран Дальнего и Ближнего Зарубежья



Однако, как рассказала Тамина Биктимирова, после установления советской власти судьба большинства татарских просветительниц сложилась трагично. К примеру, Салима Якупова, Ильхамия Туктарова, Абруй Сайфи по 20 лет провели в лагерях; Мухлиса Бубый, Марьям Музафарова были убиты.

После небольшого исторического экскурса Тамина Биктимирова назвала несколько проблем, которые актуальны на сегодняшний день. В их числе оказались: угасание национального образования, потеря национальной идентичности, алкоголизм, преграды при изучении родного языка.

— Давайте сохранять нашу нацию, бороться за прежнее мужество, давайте говорить с детьми на родном языке. Давайте бороться за открытие татарских гимназий, не забывать знакомить наших детей с правилами нравственности. Нам и самим не стоит забывать о них, — подытожила Биктимирова.

Она предложила внести в резолюцию идею об установке памятника царице Сююмбике, который уже изготовил художник Камиль Муллашев.

— Пусть Сююмбике хотя бы в виде памятника стоит на родной земле, — сказала Тамина Биктимирова.

Биктимирова предложила внести в резолюцию идею об установке памятника царице Сююмбике, который изготовил художник Камиль Муллашев. Фото tatar-congress.org

«Настоящие мужчины на деревьях не растут»

Были на съезде татарских женщин и спикеры-мужчины. Например, имам-хатыб казанской мечети «Туган авылым» Илнар хазрат Зиннатуллин начал с того, что пожурил женщин за отсутствие платков на головах. Затем он рассказал о роли женщины в семье и о том, как правильно воспитывать мальчиков.

— Часто от женщин приходится слышать, что сейчас настоящих мужчин нет. Вот и здесь говорят: «Правильно, правильно, — заметил Илнар хазрат под сочувствующие кивки дам. — Настоящие мужчины не растут на деревьях, не всплывают из-под воды и их нельзя выкопать как картошку. Их надо воспитать, а воспитывают их женщины. Если мальчика не воспитывать правильно, настоящего мужчины не будет, — сказал Илнар хазрат Зиннатуллин, обращаясь к собравшимся женщинам.

Уважать отца, по мнению хазрата, детей тоже учит женщина — если она будет называть его слабаком, то и дети будут относиться к отцу именно так. Как отметил Илнар хазрат, женщины влияют и на выбор невесты.

— Место женщины в семье. Семья не принижает женщину. Если женщина будет правильно воспитывать детей в семье, значит, и общество будет воспитанным. Пусть женщина не обижается, что ее оставляют дома сидеть с ребенком. Это важнейшая задача, — резюмировал Илнар хазрат.

Представительница сообщества австралийских татар Диляра Валиева рассказала, что до Казани ей пришлось лететь 22 часа с перелетами. И когда она сразу после этих слов пригласила других участниц в гости, дамы рассмеялись. Диляра Валиева коротко поведала, как татары оказались в Австралии. Татарское сообщество стало формироваться после Второй мировой войны, когда туда начали приезжать семьи из китайской Маньчжурии, Турции, Японии, России.

Илнар хазрат Зиннатуллин начал с того, что пожурил женщин за отсутствие платков на головах, а затем рассказал о роли женщины в семье и о том, как правильно воспитывать мальчиков. Фото dumrt.ru



По словам Валиевой, на сегодняшний день в татарском сообществе в Австралии больше 500 человек. По случаю 60-летнего юбилея со дня приезда татар на материк на уровне штата Южная Австралия был организован праздник, на который собрались около 300 татар, а также присутствовали политики и общественные деятели Австралии. Чтобы сохранить язык и традиции, местные татары организуют сабантуи, вечера Тукая, проводят ифтары. С 80-х годов в Аделаиле работает воскресная школа, где дети могут изучать татарский язык.

Еще одной зарубежной гостьей стала супруга экс-президента республики Кыргызстан Раиса Атамбаева. Она рассказала, что ее родители из Татарстана: папа родился в Сармановском районе, а мама — в Бугульме, но встретились они уже в Кыргызстане, куда уехали работать в послевоенные годы. Атамбаева отметила, что старается навещать близких родственников из Татарстана каждый год. Она вспомнила, как участвовала в V Всемирном конгрессе татар.

— Сама я медик. На конгрессе я познакомилась с медиками из Татарстана. В частности, с главным специалистом по охране здоровья детей и подростков Поволжья (сейчас она академик, профессор) Эльвирой Нурисламовной Мингазовой. Это был поворот в моей судьбе. Те проблемы, которыми занималась ваша республика, не были развиты в нашей стране. Это именно охрана здоровья подростков. Будучи первой леди, я с 2011 года старалась наладить эту научно-исследовательскую работу. Нам нужно создавать такие центры по охране здоровья подростков, — рассказала Раиса Атамбаева.

В доказательство она привела и статистику. По ее словам, после окончания школы, то есть в 16—18 лет, у девочек больше всего диагностируют заболевания глаз и уха, на втором месте — болезни нервной системы, на третьем месте — болезни репродуктивной системы.

Кадрия Идрисова строго попросила участниц сосредоточиться на резолюции

«Нам нельзя разделять женщин»

Поскольку пленарное заседание уже не укладывалось в намеченные организаторами временные рамки, предложили некоторые выступления опустить и сразу перейти к утверждению резолюции. Но участницы из Казахстана и Узбекистана привезли расшитые жилеты и платки и не захотели уходить, не накинув подарки на плечи председателя женской организации «Ак калфак» Кадрии Идрисовой. Заседание рисковало превратиться в «Поле чудес», так что Идрисова строго попросила участниц сосредоточиться на резолюции, тем более что у микрофона уже стояла общественный деятель Фаузия Байрамова, готовая внести свои предложения.

Она назвала резолюцию «мягкой», поскольку та освещает не все проблемы. Байрамова предложила работать над сохранением самосознания, устраивать ликбезы по истории, пропагандировать борцов за независимость. Для этого она предложила создать секцию «историческая пропаганда». Второе предложение касалось создания национальной образовательной системы, чтобы в детских садах, школах, вузах можно было преподавать полностью на татарском языке. Для этого Фаузия Байрамова предложила организовать секцию татарского образования.

В качестве одной из основ для сохранения нации, она назвала ислам, а именно нравственность и сострадание, которые характерны для этой религии.

— Нам нельзя разделять женщин на тех, кто в платках и без платков, на тех, кто в калфаках и без калфаков. Мы все татарки, женщины, — резюмировала Фаузия Байрамова.

Заметим, что это прозвучало как скрытый упрек и хазрату и другим спикерам, ратующим за ношение платков, и Кадрие Идрисовой, которая еще на пресс-конференции, посвященной II съезду татарских женщин, сделала замечание журналисткам за то, что те пришли, не надев калфак.