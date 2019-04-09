«Хабиров должен запретить употребление алкоголя в чиновничьих юртах во время сабантуев»

Почему борьба башкирского руководства с нелегальным самогоном — «нечто формально правильное, а по сути издевательство»?

На прошлой неделе врио главы Башкортостана Радий Хабиров вновь призвал бороться с продажей нелегального алкоголя в республике. А в понедельник он предложил проводить безалкогольные сабантуи. Сопредседатель движения «Трезвый Башкортостан» Марат Абдуллин видит некоторое лукавство в подобных заявлениях «башлыка». В колонке, написанной для «Реального времени», общественник рассуждает, кому на руку окажется борьба с нелегальными торговцами, и призывает сделать «праздники плуга» трезвыми в первую очередь для чиновников.

3 апреля врио главы Башкирии Радий Хабиров в очередной раз через свои аккаунты в социальных сетях опубликовал пост о борьбе с нелегальным алкоголем в деревнях. 8 апреля же на оперативном совещании правительства Башкирии он обсудил с подчиненными проблему нелегальных продаж алкоголя.

Остается открытым вопрос: почему Хабиров не боится говорить «нет!» доморощенным бутлегерам, а огласить свою позицию по либеральным продажам легального алкоголя (согласно токсикологии — такой же дряни), которые и приносят более 40 процентов смертей, 95 процентов социальных сирот и 80 процентов преступности в Башкирию — не решается?! А города Башкирии, где проживает более 62 процентов населения, не обременены проблемой алкоголизации? Ведь более 70 процентов смертей по причине употребления любого алкоголя приходится на долю горожан.

Поведение региональных чиновников в Башкирии похоже на поведение алкоголика, который, ничего не смысля в генезисе проблемы, от которой страдает, пытается в очередной раз «завязать». Сизифов труд, господа, деяния ваши! Катать вам свой «камень», и не выкатить! И в этой связи я совсем не прочь полюбопытствовать: с какой же это целью нас так настырно ориентируют именно на эту цель — борьбу с нелегальным алкоголем, на этот крах, на этот провал? Не затем ли, чтоб в очередной раз завести трезвенническое стремление простого народа в очередной тупик, и еще на добрую сотню лет намертво отбить у всех всякое желание вести борьбу за отрезвление общества?

Возвращаясь к неоднократно ранее сказанному, в том числе и в «Реальном времени», хочу отметить: острота проблемы алкогольной смертности и преступности в Башкирии — не в качестве спирта, а в количестве потребляемого легального алкоголя, в том числе пива/медовухи.

Учитывая то, что для большинства чиновников и депутатов прочитать текст объемом более 2—3 страниц формата А4 — непосильная задача, в особенности если текст содержит новые знания, и предвидя то, что дочитывать эту статью до конца они не будут, сразу сделаем основный вывод в ее начале.

У больного человека и мысль больна



Распространению поглощения суррогатов подпольного производства содействует легальная продажа спиртного и официальное признание употребление алкоголя законным и нормальным деянием.

В современной России ведущие токсикологи и наркологи после десятилетних токсикологических исследований доказали: усилия организационного и технологического характера, направленные на ограничение доступа населения к нелегально произведенной водке с целью снижения острой алкогольной смертности, лишены смысла. Это выгодно только экономически — в рамках дорожной карты правительства Башкирии по увеличению продаж легальной водки.

Поэтому нужно констатировать, что борьба с продажей нелегального алкоголя (при умолчании роли легального алкоголя в алкоголизации населения) — нечто формально правильное, а по сути издевательство!

Не подпольная мафия и не бутлегеры представляют главную опасность для населения Башкирии.

Все, что мы знаем об алкоголе, и все, что знает об алкоголе весь народ, — это информация, а информация бывает не только правильной, но и ошибочной. Как же не стать жертвой ошибочной информации? Нужно прислушаться к совету, который дал Будда: «Анализируй, и когда твои выводы будут в согласии с причиной, и из них последует добро…» Так давайте в очередной раз проанализируем алкоголизацию Башкирии, и на ее примере в целом алкогольную яму всей страны.

И заодно спросим у начинающих этаноликов при власти — любителей искажать собственные ощущения и свое мировосприятие с помощью «алкогольных напитков»: «Ну вот почему вы считаете, что пить — это нормально? А почему вы считаете, что вы — правы?».

Альберт Эйнштейн в этой связи даже сказал так: «Наше мышление создает такие проблемы, которые невозможно решить с помощью мышления того же типа». А еще почти об этом же написал поэт Низами: «Больной не может сам себя вылечить, ибо у больного человека и мысль больна». Оно и понятно: чтобы изменить систему, нужно выйти за ее рамки. Поэтому сразу обозначим: задача этой статьи — не обличение Радия Хабирова, а оглашение альтернативной точки зрения с позиции экспертов трезвеннического движения региона.

Хабирову как сильному и опытному политику следует различать экономические интересы производителей и здоровье потребителей. Ведь законность либо незаконность продажи алкоголя не имеет причинно-следственной связи с вредом и смертностью от употребления алкогольной продукции.

Очевидно, что финансовый вопрос не должен служить тормозом для решения вопроса алкогольного, ибо это значило бы не верить в экономические силы Башкирии, не верить в возможность обойтись без «пьяного» бюджета.

Наша страна переживает затяжной алкогольный кризис, который выражается во множестве проблем во всех сферах жизни общества. Но реально власть может решать эту задачу только при соответствующей инициативе, исходящей из общества. Нравственно порочная власть склонна подавлять и искоренять такого рода инициативы, что только способствует генерации новых проблем и обострению прежних, в результате чего кризис может только усугубляться.

Выгода в спаивании населения — социальные сироты?

По данным Генпрокуратуры РФ, 40% выпускников сиротских учреждений становятся алкоголиками и наркоманами, еще 40% совершают преступления, 10% кончают жизнь самоубийством и лишь 10% удается, выйдя за порог детского дома или интерната, встать на ноги и наладить нормальную жизнь.

3 апреля Радий Хабиров провел совещание по организации профилактики социального сиротства в регионе. Где было обозначено, что ежегодно более 1 тыс. детей признаются социальными сиротами. Всего же по республике более 12 тыс. сирот при живых родителях, которые «ушли на дно» алкогольной бутылки и не в состоянии воспитать своего ребенка. Их на совещании мягко обозначили — неблагополучными семьями. И было предложено своевременно оказать психологическую помощь (!) этим родителям-алкоголикам — чтобы у них не забирали детей. Может, просто попробовать сделать так, чтобы они не начинали пить спиртное?! Не думали над этим?!

В Башкирии ежегодно на покупку жилья соцсиротам из госбюджета тратится более 700 млн рублей, на содержание детских домов в год выделяется более 500 млн рублей, на усыновление — более 800 млн рублей, на ежемесячные пособия в приемных семьях — более 175 млн рублей. Итого ежегодно в Башкирии на смягчение проблемы социальных сирот при живых родителях-алкоголиках из госбюджета тратится порядка 2,1 млрд рублей! Поступления в бюджет региона от продаж крепкого алкоголя в 2018 году составили 2,7 млрд рублей. В принципе, кажется, что Минфин сработал в прибыль.

Давать остальные цифры по расходам из бюджета на решение последствий алкоголизации дальше не вижу смысла, и так понятно: на 1 рубль прибыли с алкоголя в бюджет — 7 рублей расходов на решение последующих проблем алкоголизации. «Веселая» арифметика в пользу алкогольной мафии, в ущерб госбюджету и жизни-здоровью населения.

3 апреля Радий Хабиров провел совещание по организации профилактики социального сиротства в регионе. Фото glavarb.ru

Козлы-провокаторы в Башкирии

Когда большинство членов общества занято непосредственным производительным трудом наибольшую часть времени, свободного от сна и отдыха, то это большинство не в состоянии контролировать деятельность меньшинства по разработке общественной системы стереотипов поведения и отношения к явлениям (в том числе к вопросу употребления-неупотребления алкоголя). Результатом этого является то, что большинство воспринимает некритически, на веру всю информацию, производимую меньшинством.

Анализируя публичное поведение региональной элиты в Башкирии, можно понять: алкогольный бизнес использует еще и такое омерзительное изобретение, как «козел-провокатор». В этой роли используются многие и разные: башкирские режиссеры, вставляющие сцены с бокалом шампанского/коньяка в фильмы, снимаемые на деньги из госбюджета, режиссеры местного ТВ, дающие фужер шампанского бессменному лидеру женского движения региона и другим персонам из творческой элиты в новогодних выпусках голубых огоньков, чиновники, позирующие в соцсетях с кружкой пива и фужером вина во время просмотров матчей «Уфы»/«Салавата Юлаева».…

Шустрые ребята, не так ли? И начхать на мнение многих специалистов, искренне обеспокоенных здоровьем народа.

А работают все провокаторы на то, чтоб мы захотели пить только потому, что именно такая задача перед ними поставлена теми, на чьем содержании они находятся. Причем, так уж в нашем государстве выстроены интересы: трезвый образ жизни, в отличие от пьяного, зримого навара тем, у кого деньги, увы, не дает. Поэтому выгодны люди больные, голодные, пьющие, нуждающиеся.

Нужда — обогащает. Рентабельны — страдания, преступления, пороки, болезни и, конечно же, смерть… И коль так, то каких писателей, артистов, режиссеров будут поддерживать барышники? За продвижение какой информации они будут платить журналистам и владельцам СМИ? За какие законопроекты они будут голосовать, оказавшись в Государственной думе?

И деятельность этих и им подобных платных совратителей неизбежно приводит к позорной интермедии: человек, родившийся естественным трезвенником, хряпает порцию алкогольсодержащей жидкости. И с этого момента в голове падшего существа завершается длящийся многие годы идейно-теоретический переворот: убеждение, будто бы спиртное можно и нужно пить, становится и его убеждением тоже. И оно, дабы сохранить свое собственное лицо, вынужденно оправдывает содеянное. Так, завербованный алкогольной мафией становится наконец-то неофитом в легионе адептов противоестественного образа жизни.

Вот и выходит, что в насаждаемом представлении о питии спиртного как о норме, выражается не только воля шкурно в ее существовании заинтересованных — воля производителей и торгашей и тех, чье лакейство проплачено торгашами и производителями, — но и тех, кто очутился средь всей этой братии из-за своей склонности к пресмыкательству, к соглашательству, к конформизму.

Абзелиловский район — самый пьяный в Башкирии?

Не спиртного поначалу хотелось, но — быть как все. Это же о них кратко сказала сэсэния Ханифа Абубакирова из деревни Саиткулово Абзелиловского района Башкирии: «Не нужно запрягать телегу вперед лошади. Рыба гниет с головы. Без спиртного могут прожить все, но не могут не пить, ибо ориентируются на окружающих и вышестоящее начальство. Пусть власть убрав свое лицемерие, сначала сама перестанет употреблять алкоголь, станет трезвой, тогда народ потянется…».

8 апреля Радий Хабиров предложил запретить продажу алкоголя для населения во время проведения районных сабантуев. Отмечая свое желание не видеть пьяную «молодежь в соплях». Ну, теперь дело осталось за малым. Чтобы не было полумер по сабантуям, главе Башкирии нужно взять политическую волю в кулак и запретить употребление алкоголя в чиновничьих гостевых юртах для персон из Уфы и в других местах во время районных сабантуев. И в будущем внести запрет на употребление алкоголя во время других мероприятий, проводимых районными властями. Если есть запрет для простого народа, то будем последовательны до конца — сделаем Трезвый Сабантуй–2019 и для самих чиновников!

Ориентация на окружающих и гнилую «элиту» — это стремление соответствовать ролевым ожиданиям, которые, в свою очередь, определены социальными нормами, а одна из них: «пить — это нормально».

Представляется очевидным, что пьющие превратили свою «питейную норму» еще и в средство выявления идейно-ценностной ориентации, в эдакую лакмусовую бумажку, с помощью которой они определяют: «свой — чужой». Чужой, т. е. непьющий, своей трезвостью однозначно отрицает свою принадлежность к сообществу пьющих, т. е. к компании. Он самым наглым образом демонстрирует полное отсутствие элементарного конформизма и явное наличие индивидуализма, чуждого для пьющих, стремящихся быть как все, делать то, что делает большинство, а значит, грубо подрывает само существование компании, основанной на питейном ритуале, рожденном «питейной нормой».

В 2009 году в бытность мою руководителем отдела молодежи при администрации Абзелиловского района Башкирии только что вступивший в должность новый глава района Рим Сынгизов основной причиной своего приказа уволиться мне по собственному желанию обозначил: «Не желаешь быть «наливайкой» — в моей команде нужны и будут работать только те люди, которые могут и хотят «наливать», когда я скажу! Учить, ходить, читать лекции населению по трезвости в моем районе — не позволю!».

В результате в конце 2018 года Сынгизов в момент своей вынужденной отставки оставил нам в наследство один из самых пьющих сельских районов Башкирии. В 2018 году некогда прогремевший на все СНГ своей трезвой деревней Саиткулово Абзелиловский район занял в Башкирии унизительное 1-е место по смертности от внешних причин.

Почему в Норвегии, Исландии и Швеции на 23—25 тыс. жителей приходится только один алкогольный магазин, вынесенный за территорию населенного пункта, который не работает по выходным, а в Абзелиловском районе — по одному магазину легального алкоголя и пива на 160 жителей, плюсом к этому есть еще 248 точек продаж нелегального алкоголя, работающих круглосуточно?

Почему в Абзелиловском районе где живут всего-то 44,9 тыс. жителей, ежегодно около 60 человек идут на суицид по причине пьянства?

Для сравнения и размышления, вот статистика из Республики Саха-Якутия, которая находится не в России, а на «другой планете». На графике видно: чем меньше уровень продаж легального алкоголя — тем лучше демография в районах.





Следствиями умеренного алкоотравления становятся не только преступления, травмы, получаемые в состоянии опьянения, всяческие аварии, но и просто неадекватные управленческие решения на государственном уровне, которые могут касаться судеб людей. Как было уже в период Ельцина.

Конечно, чиновник вправе избрать и алкогольный способ замедленного самоубийства. Но в данном случае мы ведем речь о кадровой политике, прежде всего, в сфере управления, состоянием дел в которой обусловлена жизнь всего общества. И поскольку последствия управления, угнетенного алкоголем, вынуждено расхлебывать все общество, то настанет такой момент, когда пьющие управленцы не вправе будут обижаться, что они чего-то не знали и не были предупреждены.

«Смирительная рубашка» для населения?

Нужно понимать, что циркуляция алкоголя в обществе происходит не сама собою, но прежде всего благодаря существующей системе взглядов, допускающей потребление спиртного — системе, базирующейся на лжи. Создана ли в Башкирии, в Уфе санитарная служба, обеспечивающая ликвидацию в умах людей опасных, ложных, ошибочных представлений и возведение трезвости в статус положительной общенациональной ценности, способной оздоровить общество, семью?

Да, конечно, мы знаем, что отдельные деятели иногда делают неплохие заявления, порицают бутлегеров и пьяниц, клеймят социальное зло и обличают нелегальный алкоголь, но, увы, это всего лишь их собственные, частные мнения. Утверждение трезвости не становится общегосударственной задачей, не стало составной частью внутренней политики Белого дома в Башкирии.

Исторически сложившаяся культура употребления алкоголя осваивается вступающими в жизнь новыми поколениями большей частью бессознательно, без переосмысления на основе механизма, получившего в биологии название «импринтинг». Поэтому в стратегии управления внутренней политики администрации главы Башкирии решающей должна быть политика именно в сфере педагогики — воспитания и образования будущих поколений. Чтобы рожденные трезвыми оставались трезвыми (не употребляющими ни грамма этилового спирта всю жизнь), чтобы уже через 10—20 лет выросли новые и трезвые поколения и автоматически исчезла проблема алкоголизации-депопуляции в башкирской среде. Это уже сделано в Исландии, где курят и пьют спиртное только 15% молодежи!

Хотя, с другой же стороны, социальное напряжение в стране становится все более и более плохо управляемым феноменом. И тогда элита вновь обращается к средству, хорошо зарекомендовавшему себя в качестве антидепрессанта, в качестве «смирительной рубахи», к эффективному средству деполитизации, атомизации и дезорганизации масс — к водке! На нашей памяти с осени 1987 года в СССР на полную катушку был открыт «алкогольный кран». Начался очередной период тотального спаивания. Причем насильственная, т. е. провоцируемая властью, в том числе через СМИ, алкоголизация населения, алкоголизация, проводимая путем увеличения доступности алкоголя при всемерном потворстве пьющим и спаивающим, велась тем интенсивнее, чем хуже становилась в стране обстановка.

Алкогольная эскалация

В середине марта Радий Хабиров обозначил свою встревоженность преступностью со стороны пьяных отморозков в микрорайоне Инорс города Уфы. Чтобы выправить ситуацию, решено было установить 600 видеокамер, наладить ночное освещение и построить спортивно-культурные объекты. Возникает вопрос: можно ли этими путями решить проблему пьяной преступности в Башкирии? В регионе, в котором ежегодно совершается более 14 тыс. пьяных преступлений (1-е место по стране), в том числе и более 200 убийств по пьяни (3-е место по стране). А не проще ли сделать так, чтобы «отморозки» в принципе не желали покупать спиртное в черте города и не могли физически это сделать? По выходным полностью запретить продажу алкоголя на примере Исландии? И паспортные данные любого человека, кто покупает алкоголь, автоматически заносились в базу данных местной полиции (так уже делают в либеральных Швеции, Норвегии)?

В социологии есть закон алкогольной эскалации. Согласно ему, в пьющих странах сопьется в среднем каждый 16-й из потребляющих алкоголь, т. е. в обществе, где разрешена легальная продажа этилового спирта, в среднем 6–7% людей спиваются обязательно.

Следовательно, если бы не было столько промышленно произведенного легального алкоголя, то не было бы в последующем 1—2% употребляющих суррогаты.

Когда человек рождается, у него и в мыслях нет настроя на алкоголь, а в 15—17 лет уже редкий ребенок не выпьет вина по окончании школы. Большинство полагает, что алкоголь и табак — это их личный выбор. Подрыв генофонда осуществляется через мягкое подталкивание на этот путь внедряемыми в общественное сознание традициями, пословицами, поговорками. Врач посоветует рюмочку коньяка, церковь предложит винное причастие и даже термин есть — церковное вино. Главное в этой алгоритмике, чтобы общество не осмыслило, что алкоголь привносится извне со злым умыслом, а восприняло бы это как собственные традиционные пристрастия.

Все ныне идущие «антиалкогольные» пиар-шоу со стороны власти в Башкирии де-юре — борьба с нелегальным алкоголем, де-факто — подкачивают матрицу алкоголизации подрастающего поколения, указывая на вредность только нелегального алкоголя. Пропагандируемое авторитетами культурное питие и есть самый тонкий механизм алкоголизации. Спаивание молодежи и рекомендации пить в меру — синонимы!

Закон алкогольной эскалации не действует там, где алкоголь отсутствует, запрещен или исключен из жизни, т. е. он не будет «работать» в странах ислама, в трезвых регионах, в коллективах трезвости. Но там, где алкоголь потребляется в каком-либо виде (пиво, вино, водка и т. п.), там в обязательном порядке работает закон алкогольной эскалации, там обязательно, в ста случаях из ста, оказывается тот самый шестнадцатый спившийся. Причем процент спившихся может активно расти в связи с ростом общего потребления алкоголя. И никакая пресловутая «культура пития», «знания меры», «норма» не спасет это общество от алкогольной беды. Спасение — в полном отрезвлении.

В первую очередь важнее всего отрезвление «умеренно» пьющего — главы региона, главы города и района, главы сельсовета, депутата, министра, учителя, врача, журналиста, режиссера, то есть тех, кто формирует мировоззрение народа и принимает решения, в том числе и политические.

Алкоголизация общества зависит от того, какая — алкогольная или трезвенническая — политика проводится в регионе, а значит, важнее всего отрезвление тех, кто стоит у власти. В этом плане такая политика отличается от наркологии, где все внимание направлено на уже спившиеся категории населения, то есть на алкоголиков.

Без всякого сомнения, отрезвевшие глава региона, глава района, председатель сельсовета, главный редактор ТВ способны больше повлиять на отрезвление общества, чем временно «спасенный» наркологом от алкоголизма сварщик или каменщик.

Подконтрольная либерализму государственность постсоветской России и система образования (в особенности высшая школа и педагогические вузы) не способны решить проблему алкоголизации. Никто не способен делать дело, для осуществления которого у него нет ни теоретических знаний, ни навыков.



Фото ykt.ru

Для изрядной доли депутатов и властных чиновников алкогольный кризис, в котором Россия увязла под их управлением, — нечто абстрактное, их лично не затрагивающее, поскольку их доходы, организация работы и быта, способы получения информации о жизни общества таковы, что их это непосредственно не касается, а если и затрагивает опосредованно, то они понимают это неадекватно.

Почему спиваются учителя, врачи?

Многие религии тысячелетиями проклинают пьянство, но многие их проповеди являлись и остаются лукавой пропагандой все того же пития. Многие «ученые» умы старательно морщили свои высокие лбы — искали не что-нибудь, но корень вселенского зла, то бишь причины, и охотно предлагали найденное — рецепты устранения проблемы: развивать духовные интересы народа, дать работу жителям деревень, повышать культуру людей и, конечно же, их благосостояние. Прямо как на оперативном совещании правительства Башкирии 8 апреля, где некоторые представители власти предложили министру культуры Башкирии развивать культуру в деревнях, дать работу, чтобы люди перестали пить.

Думается, что никто не против предлагаемого, но оказывается, что пьют и даже спиваются и простые учителя, врачи, попы, рядовые работники культуры, и министры культуры, ректоры академий искусств, доктора наук, обеспеченные и очень зажиточные люди…

В моей родной деревне спился мой учитель по ОБЖ — сын бывшего директора школы. Он исчез в стенах психдиспансера, односельчане записали его в список без вести пропавших. Спился мой учитель по математике и шахматам — умер, так и не дожив до пенсии; спился мой стоматолог, единственный хирург и стоматолог при поликлинике для 6-тысячного населения 10 ближайших деревень.

И оказывается, что такой город — очаг культуры и науки, как Уфа, ничем особо — по числу пьющих и по количеству на душу выпитого — не отличается от глухой башкирской деревни Абдряшево возле города Сибай Башкирии, где десятилетиями возле сельского дома культуры спиваются от пива и джин-тоников школьники и кто постарше.

Кроме того, если считать, что духовность, культура и благосостояние — надежные вытеснители спиртного, то нам придется сделать вывод, что за последнее столетие жители Башкирии стали более нищими и дикими, ибо в 1919 году душевое потребление алкоголя в регионе составляло менее 2 литров в год, а в 2019-м — 15 литров.

Башкирия под руководством таких учителей-спаивателей и исключительно благодаря им пьет уже несколько десятилетий, но что-то «неграмотных», т. е. пьяниц да алкоголиков, становится все больше и больше! Не потому ли, что учителя плохие? Или потому, что учение их способно принести только те результаты, которые и приносит — спившиеся люди, спивающиеся народы?

По данным переписи 1897 года 79% населения России были неграмотны, к 2010 году число неграмотных составляло менее 1%. Почему же с делом Брюна все иначе: растет душевое потребление алкоголя, увеличивается количество алкоголиков, стремительно молодеет алкоголизм? Быть может, и в самом деле, пора учредить министерство алкогольного просвещения, создать по всей стране сеть университетов алкоголизма и пьянства… университетов «культурного пития дряни» и умеренности?.. И — учить, учить и еще раз учить!

Я не могу представить, чтобы нормальные люди могли добровольно отречься от жизни здоровой и трезвой, если перед ними поставить дилемму: легализовать торговлю алкоголем, но вместе с ней — получить пьяных жен, мужей, отцов, детей, дебоши в семьях, пьяную, омерзительную уличную преступность.

На моей памяти есть случаи, когда по просьбе детей отец прекращал пить, когда по требованию населения местный орган самоуправления закрывал на селе алкогольные магазины, но я никогда не встречался с тем, чтобы люди, даже самые спившиеся, совсем пропащие и потерявшие совесть, требовали открыть пивнушку, винный магазин или кабак, а значит, позвать пьянство в квартиры, пьяных — на детские площадки, мордобои — в семьи и в общество.

А ведь все эти «прелести» — всегдашние и неизбежные спутники либеральной алкоторговли. В истории еще ни одна запретительная система в мире по продаже алкоголя не была отменена по вине населения.

О чьем же интересе радеют сторонники увеличения легальной алкоторговли и уменьшения контрафакта алкоголя? И если легализаторы надеются увеличить поступления в региональный бюджет именно от этого промысла, то химеричность данной меры совершенно очевидна.

Сизифов труд, господа, деяния ваши!

И уже одно только это было бы не лишним осознать жителям Башкирии, не в меру восторженным, склонным к идеализации особ, имеющих отношение к региональной власти. Было бы не лишним понимать, что представители власти просто в силу своего положения и взаимозависимости неспособны пойти на полное устранение алкоголя из общества. Неспособны по целому ряду причин. Единственное, что от них можно ожидать, так это временного и частичного ограничения циркуляции нелегального алкоголя в обществе.

При проведении курса на отрезвление Башкирии нужно заботиться не о маргиналах, а о том, чтобы при исчезновении маргиналов уже существующих не появлялась орда новых. И еще нужно быть способным невозмутимо игнорировать ту часть либеральной интеллигенции, которая поднимает дружный, хорошо организованный и хорошо проплаченный вой по поводу страшных результатов, возникающих в стране от перехода к трезвому образу жизни — о самогоноварении, о поддельной, «паленой» водке, о пристрастившихся к алкогольным суррогатам и, конечно же, к клею «Момент», и к сапожной ваксе, и о большом числе смертей среди пенсионеров и работоспособного населения…

Никакие подпольные самогонщики, никакие «левые» производители контрафактной водки и прочего пойла не способны истребить такое великое количество народа, каковое сегодня истребляют отечественные производители-бизнесмены на совершенно законном основании с помощью совершенно легальной отравы. Никакое самогоноварение и поглощение суррогатов по количеству смертей не способно сравниться с количеством смертей от легального алкоголя. Это во-первых.

И во-вторых, нужно понимать, что алкогольная мафия, даже при поддержке все той же наиподлейшей части интеллигенции, охотно окультуривающей наиполнейшую дичь — поглощение яда. И даже если не изъят из циркуляции в обществе фанфурик, самогон и одеколон, не сможет с помощью одеколона, самогона и фанфурика рекрутировать в стадо алкогольных наркорабов ни детей, ни молодежь, ни тех, кто еще не допился до позорной надобности отшибать свое собственное самосознание и самоощущение.

Ведь главными врагами трезвости в нашей стране являются не водка, главный враг трезвости, не алкоголик, который валяется в луже под забором. Главные враги трезвости — это шампанское, пиво и вино. Был бы я, как говорится, руководителем региона, первое, что бы я сделал — запретил бы производство и продажу шампанского, пива и вина. Добился бы я чего-нибудь в области борьбы с алкоголизмом? Нет, не добился бы. Сколько пьяницы пили, столько бы и пили… Но в борьбе за трезвость я бы совершил колоссальный скачок вперед. Почему? У меня бы перестали пить дети — потому что они пьют только шампанское, пиво и вино, водку-самогон дети не пьют. У меня перестала бы пить молодежь, которая пьет шампанское, пиво и вино. Перестали бы пить 70% женщин, ведь не все еще женщины допились, чтобы со стакана эту водку хлестать. Так, у меня бы через 3—4 месяца появилось 75—80% трезвых людей в Башкирии. Как вы думаете, эти трезвые люди дали бы этим алкоголикам дальше позорить нашу жизнь?! Да никогда!

И если мы не будем создавать новых пивных и винных пьяниц, то алкогольная проблема даже при наличии и доступности алкогольных суррогатов сама собою сойдет на нет. И для этого не имитацией борьбы с алкоголизацией нужно заниматься, а смело вводить ограничения по времени и месту продаж легального алкоголя и рекламе алкоголя.

Именно ослабление антиалкогольных мер и вызвало резкий всплеск самогоноварения. Еще до Хрущева не было самогона в башкирских деревнях, рассказывала мне бабушка, а появились пивные и винные лавки — потребовался и самогон. Нужно было чем-то «догоняться».

И даже сегодня, при тотальной тирании алкоголизированных, да еще к тому же отдающих нафталином обычаев и обрядов, а также алкогольных шаблонов, круглосуточно навязываемых телевидением, театром, эстрадой и целым отрядом добровольных лоббистов-холуев алкогольного бизнеса, все дети рождаются исключительно трезвенниками. И приходящие в 1-й класс — они все еще трезвенники! Так почему же не могут они оставаться таковыми до конца своих дней? Кто способен им в этом помешать?! Совершенно очевидно, что им помешают их собственные пьющие родители и пьющая часть общества, и власть, извечно стоящая на стороне спаивателей. Так значит, с этим легионом, на котором пребывает явная тень дегенеративного зла, нужно что-то делать?!