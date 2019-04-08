Хабиров: «Не надо людям напиваться на сабантуях. Это отвратительное зрелище»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил ввести запрет на продажу алкоголя на сабантуях на территории региона. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве РБ в понедельник, 8 апреля.

Руководитель республики вспомнил свою молодость, когда после «праздника было поле бутылок пива». Он предложил ограничить продажу розничной торговли алкоголя по аналогии с запретом в такие праздники, как Последний звонок, День молодежи и День знаний.

«Не надо напиваться на сабантуях. Это отвратительное зрелище, когда молодежь вся в соплях ходит там. Можно сделать все поэтапно. Это наша история и культура», — сказал Хабиров.

По его словам, со временем жители должны привыкнуть к безалкогольному празднованию сабантуев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии было проведено около 3 тысяч народных сходов против бутлегеров.