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Хабиров: «Не надо людям напиваться на сабантуях. Это отвратительное зрелище»

09:36, 08.04.2019
Хабиров: «Не надо людям напиваться на сабантуях. Это отвратительное зрелище»
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил ввести запрет на продажу алкоголя на сабантуях на территории региона. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве РБ в понедельник, 8 апреля.

Руководитель республики вспомнил свою молодость, когда после «праздника было поле бутылок пива». Он предложил ограничить продажу розничной торговли алкоголя по аналогии с запретом в такие праздники, как Последний звонок, День молодежи и День знаний.

«Не надо напиваться на сабантуях. Это отвратительное зрелище, когда молодежь вся в соплях ходит там. Можно сделать все поэтапно. Это наша история и культура», — сказал Хабиров.

По его словам, со временем жители должны привыкнуть к безалкогольному празднованию сабантуев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Башкирии было проведено около 3 тысяч народных сходов против бутлегеров.

ОбществоВласть Башкортостан
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