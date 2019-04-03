Хабиров рассказал о массовых сходах в Башкирии против бутлегеров

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил о массовых народных сходах в регионе против бутлегеров. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях.

По его словам, торговлю контрафактным алкоголем власти РБ пытаются искоренить давно, при этом в этой борьбе все «раньше были сами по себе». Хабиров подчеркнул, что настала пора «сказать доморощенным бутлегерам «нет!».

«Такое ощущение, что люди ждали этого призыва. По всей республике сейчас десятками идут сходы граждан, где они называют власти адреса торговцев смертью и требуют немедленно очистить их села от этого», — отметил он.

В подтверждение своих слов Хабиров опубликовал видео, которое ему «прислали земляки». В ролики показан народный сход, где жительница села называет имена тех, кто распространяет контрафакт.

«Всем, кто такие сходы провел и адреса торговцев назвал, обещаю, что лично проконтролирую, услышала ли их власть», — подытожил руководитель республики.

Напомним, ранее Хабиров назвал торговцев нелегальным алкоголем «бизнесменами, которые занимаются геноцидом нашего народа».