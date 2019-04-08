В Башкирии было проведено около 3 тысяч народных сходов против бутлегеров

На территории Башкирии был проведен 2 991 народный сход против торговцев контрафактным алкоголем. Данные за март и на начало апреля привел руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин.

По его словам, в сходах приняли участие старосты сел и деревень, представители религиозных и ветеранских организаций, депутатский корпус, а также полицейские и работники сферы здравоохранения.

«Сходы имели резонанс на местах. В ходе мероприятий жители выступили с различными инициативами. Так, были сформированы рабочие группы по борьбе с распространением контрафакта», — отметил Сидякин на совещании в правительстве РБ.

Уточняется, что в результате рейдов было закрыто 1 367 нелегальных точек продажи алкогольной продукции.

«Мы, с одной стороны, должны запретить [продажу контрафакта], с другой стороны — что-то дать взамен. Например, рабочие места, культуру, здоровый образ жизни. Мы должны цивилизовать нашу деревню», — заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, ранее Хабиров назвал торговцев нелегальным алкоголем «бизнесменами, которые занимаются геноцидом нашего народа».

