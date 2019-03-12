«Первая Республика»: гимн Башкортостану и ода памяти сталинских жертв

Рецензия на историческую драму Булата Юсупова к 100-летию Башкирии

16 марта в Уфе состоится премьера фильма «Первая Республика» о молодой Башкирской АССР после революции. Напомним, в прошлом году в «Реальном времени» выходило интервью с режиссером ленты Булатом Юсуповым. Уфимскому историку и нашему колумнисту Салавату Хамидуллину удалось посмотреть картину за несколько дней до начала проката. В своей колонке он оценивает работу башкирских кинематографистов, вспоминая имена выдающихся политиков и деятелей культуры, которые пали жертвами сталинских репрессий.

Калейдоскоп известных персонажей и жестокий 1937-й

Уже во второй раз за короткий отрезок времени режиссер Булат Юсупов со своей командой, сформировавшейся в последние 2—3 года, представил на суд зрителей картину, посвященную истории образования и становления Башкортостана. Этот факт примечателен сам по себе. И дело не только в приближающемся юбилее — 100-летии образования (фактически — только признания со стороны Советов) Башкирской Республики. Дата — это лишь информационный повод для республиканских властей заложить определенные суммы в бюджете, а поводы сами по себе не порождают никаких ценностей, если для этого не созрели условия. А условия созрели… Выход в свет фильмов «Бабич» (2017) и «Первая Республика» (2018) говорит именно об этом.

Открытое осмысление башкирской истории, особенно образования Башкирской республики, рожденной в огне Гражданской войны, а также рефлексия относительно катастрофических по своим последствиям для башкирского народа сталинских репрессий, начались в 80—90-х годах прошлого века. Именно тогда увидели свет работы историков (М. Кульшарипов), писателей (Г. Шафиков), кинодокументалистов (М. Якшимбетов), а в эфире БСТ появились телепрограммы и телефильмы (С. Хамидуллин, Г. Батталова), посвященные данной теме. И вот наконец дело дошло до «главного из искусств». Наконец появились живые трехмерные киногерои, материализовавшие бестелесность литературных образов и абстрактность документального кино.

Что представляет собой фильм «Первая Республика»? В первую очередь — это гимн Республике Башкортостан и тем людям, которые ее создавали, а затем отдали за нее свои жизни. Вопреки ожиданиям, отца-основателя А.-З. Валиди в картине нет, но его образ незримо присутствует в ней как фигура умолчания и знамение жестокого рока, преследующего героев. Лишь к концу фильма, когда прозвучали первые приговоры «тройки», зрители услышали этот страшный жупел прошлого — «валидовец».

Хотя кто из этих прекраснодушных деятелей культуры — композиторов и актеров — был им? Да почти никто. Перед нами, как в сокуровском «Русском ковчеге», возникает калейдоскоп известных персонажей: главный редактор газеты «Башкортостан» Касым Азнабаев, певец и композитор Газиз Альмухаметов, актеры и режиссеры Макарим Магадеев, Валилулла Муртазин-Иманский, актриса Зайтуна Бикбулатова, писатели Даут Юлтый, Габдулла Амантай, Губай Давлетшин и его жена Хадия, выдающаяся балерина Нинель Даутовна Юлтыева, первый секретарь Башобкома РКП(б) Яков Быкин и другие.

Единая сюжетная линия как таковая отсутствует, поскольку ею становится линия судьбы всей республики, радовавшейся своему рождению, делавшей первые шаги и глядевшей наивными глазами на окружающий мир, однако, в 1937 году столкнувшейся с жестокой реальностью сталинизма. Все, что взросло за предыдущие 20 лет, было вырвано с корнем. Рухнули надежды и мечты. Оказалось, что никакого обещанного светлого будущего нет и никогда не будет. Объявленное большевиками право народов на свободное культурное развитие — блеф, имевший целью загнать всех в гигантский воспитательный лагерь по перековке людей традиционной культуры в homo soveticus. Для этой великой цели все средства были хороши — даже Максим Горький, который в фильме благословляет молодую Хадию Давлетшину на писательскую деятельность. На экране мелькают башкирские надписи на учреждениях, написанные арабской графикой, затем на латинице, до кириллицы не успели дойти, но перспектива уже видна.

Следует отметить, что авторы сценария (Тансулпан Бабичева и Гульсясяк Саламатова) скрупулезно следовали первоисточникам — воспоминаниям одного из немногих переживших каток репрессий Касыма Азнабаева, а также архивным документам. Поэтому фильм наполнен различными аллюзиями на действительно имевшие место события, которые на протяжении двух часов кинопросмотра зрителю приходилось постоянно угадывать. Процесс узнавания — «ах, вот ты какой, оказывается», тот-то или этот — превратил сеанс в увлекательную идентификацию киношных персонажей. Газиз Альмухаметов, единственный из всех настоящий «валидовец», поющий в застенках НКВД песню «Сайҡалалар кәмәләр» — это исторический факт. Герои не гнутся — они просто ломаются.

Композитор, а в прошлом боевик-организатор Кыпчакского партизанского отряда, сражавшегося в 1918 году против Красной гвардии, спокойно принял смерть. Музыкальная тема, исполненная им в тюремной камере, стала лейтмотивом картины. Просьба писателя Габдуллы Амантая позаботиться о его детях, адресованная им в ожидании неминуемой казни журналисту Касыму Азнабаеву, также не была фантазией авторов сценария. Народный артист РБ, солист ансамбля им. Файзи Гаскарова Рафаэль Амантаев, по окончании кинопросмотра поведал очень трогательную историю о том, как Касым Азнабаев, едва освободившись из лагеря, отыскал его отца и исполнил предсмертную просьбу своего друга.

Судилище имени Жданова

Кульминационный момент фильма — октябрьский пленум Башкирского обкома ВКП(б), подрубивший корни всей башкирской интеллектуальной и творческой элиты, а также местной партийно-хозяйственной номенклатуры. Его предвестием, как было принято в СССР, стала публикация в центральной прессе. 17 сентября 1937 года газета «Правда» разразилась статьей «Кучка буржуазных националистов Башкирии», в которой утверждалось, что бывшие валидовцы, окопавшиеся в партийных и государственных органах республики, готовят план отторжения Башкирии от СССР с целью создания пантюркского государства Туран. Первый секретарь Башобкома Яков Быкин, предчувствуя недоброе, пишет Сталину и просит его прислать толкового чекиста, чтобы объективно разобраться в ситуации. И вот в Уфу направляется Жданов, который прибыв на место, бросает встречавшему его Быкину со зловещей ухмылкой: «Вот я и приехал! Думаю, что я покажу себя толковым чекистом».

Далее сюжет воспроизводится по воспоминаниям Касыма Азнабаева, присутствовавшего на заседании экстренного пленума: «Жданов предлагает открыть пленум. Быкин из зала бросает реплику, что пленумом это назвать нельзя, поскольку нет членов бюро и многих членов обкома. Жданов настроен агрессивно. Он игнорирует замечание Быкина. Сам назначает президиум и сам открывает пленум. Заметьте: с Быкина никто еще не слагал обязанностей первого секретаря Башкирского обкома ВКП(б). Стенографистов нет. Протокол пленума ведем мы — редакторы республиканских партийных газет, я и Мартовский. Жданов дает слово Быкину, но через 10 минут прерывает его: «Вы лучше расскажите о своей вредительской деятельности...»

Пленум превратился в судилище, в конце которого выступил сам Жданов: «В открытую враги пойти не могут, нужно разоблачать по делам. Когда подбираешь, с кем работаешь, кто вокруг тебя. Вот у Быкина и Исанчурина — оружие. Мечтали быть лидерами Баш-Го». Уже, исходя из этой фразы, было ясно, куда клонит Жданов. Баш-Го — это намек на марионеточное государство Манчжоу-Го, созданное японцами на территории Маньчжурии. Жданов продолжал свою сюрреалистичную речь, от которой у всех мутился рассудок: «Последнее — вредители буржуазные националисты ставили задачу создания туранского государства. Это — ловушка. Они готовили для Башкирии судьбу Абиссинии, Шанхая. Исанчурин является агентом японо-немецкого фашизма». В заключительном слове Жданов сказал: «Нанесен удар в самый центр контрреволюции в Башкирии. Столбы подрублены, повалятся сами. Ясно, Башкирия не оазис, а место классовой борьбы. Скорее забыть проклятые фамилии. Осиновый кол на их могиле!» Заключительная речь Жданова была почти слово в слово воспроизведено авторами фильма.

Быкин и его беременная жена, а также 2-й секретарь Башобкома Ахмет Исанчурин, председатель БашЦИК Афзал Тагиров, председатель БашСНК Зинатулла Булашев были расстреляны. Но этого было мало. Заликин, новый 1-й секретарь Башкирского Обкома ВКП(б), и органы НКВД, верно поняв общее направление политики, давали нужную статистику. Они «состряпали» дело о повстанческом движении, которое якобы развернулось в башкирском Зауралье. По их отчетам выходило, что в Абзелиловском, Учалинском, Белорецком и Зилаирском районах действует 62 повстанческих отряда численностью более 3 тысяч человек. Это позволило им провести массовые аресты и расстрелы среди местного населения.

Расстрельная машина НКВД

Была репрессирована почти вся башкирская творческая интеллигенция: известные писатели Даут Юлтый, Тухват Янаби, Имай Насыри, Габдулла Амантай, Булат Ишемгулов, Хадия Давлетшина, Губай Давлетшин, композитор Газиз Альмухаметов. Пострадало множество простых людей. Расстрельная машина работала и день и ночь. Расстреливали под оглушительный рев моторов в подвалах республиканского НКВД, а также за городом — на Сергиевском кладбище, на обрыве Уфимки — там, где ныне расположен санаторий «Зеленая роща». Убитых свозили на Ивановское кладбище (за ДК «Юбилейный») и кучами сваливали в братские могилы. Считается, что в годы «Большого террора» по 58-й «политической» статье было репрессировано — расстреляно, посажено в тюрьмы, сослано — более 50 тысяч человек. Таков итог культурной революции в Башкирии.

Как писал в свое время историк Билал Юлдашбаев, результатом этой «революции» стала деинтеллектуализация республики. Пришли люди, рабски послушные, повязанные с партией кровью. Поэтому картина «Первая Республика» стала не только гимном Башкортостана, но и одой памяти жертвам сталинизма, что довольно актуально для нынешних времен, когда предпринимаются попытки реабилитировать Сталина как «эффективного менеджера», который превратил СССР в мировую сверхдержаву. Моральные издержки и тотальное расчеловечивание человека, сопровождавшие становление сугубо материальной советской цивилизации, конечно же, не в счет. Евангелие от Матвея гласит: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»

На глобальном уровне политика «Большого террора» внушила народу потомственный страх, не изжитый многими до сего дня. Авторам фильма хватило смелости взглянуть правде в глаза, а это само по себе десакрализует и детабуирует запретные прежде страницы истории. Авторы фильма, несмотря на декоративность и условности художественного оформления (ограничения бюджета картины), не только сумели воссоздать атмосферу 30-х годов, но и очень точно передать имевшие место события. Хорошая операторская работа, игра удачно подобранных актеров, музыка и другие слагаемые не оставили равнодушными никого. Кадры фильма словно говорили зрителям: кто бы ни пытался предать забвению или очернить имена людей, положивших свои жизни на алтарь Башкирской Республики, им это не удастся никогда!

Салават Хамидуллин, фото vk.com/zhivayalenta