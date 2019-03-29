Попытка Бориса Титова избавить участницу «дела обнальщиков» от содержания под стражей не увенчалась успехом

Верховный суд оставил в силе постановление Набережночелнинского городского суда о сохранении меры пресечения для бывшего директора ООО «Колосс» Лилии Акмаловой

Фото: Роман Хасаев

Неделю назад уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил генпрокурору Юрию Чайке письмо, в котором просил проверить законность содержания под стражей нескольких предпринимателей. Среди них оказалась и предпринимательница из Татарстана Лилия Акмалова, бывший руководитель ООО «Колосс» (сейчас директором компании, согласно данным «Картотеки.ру», значится Денис Фролов). На пятничном заседании апелляционной инстанции Акмалова попыталась оспорить постановление горсуда Набережных Челнов о продолжении содержания под стражей, но по решению суда останется в СИЗО минимум до 12 июня. Подробности — в материале «Реального времени».

Письмо генпрокурору

Борис Титов попросил генпрокурора организовать проверку законности длительного содержания под стражей нескольких предпринимателей. Доводы следователей о «невозможности своевременного окончания расследования и необходимости продления срока абсолютно не обоснованы», сообщается на сайте омбудсмена. По его мнению, «виной тому является неэффективная организация расследования, а не необходимость производства большого количества следственных действий».

В своем письме Титов приводит несколько примеров, когда предприниматели содержатся под стражей по ряду уголовных дел «неоправданно долго», среди них есть татарстанцы — Лилия Акмалова (30 месяцев в СИЗО) и коммерческий директор ООО ПТК «ЭРА-ПАК» Сергей Хазов (17 месяцев). Его дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ) находится в производстве следственного управления по Нижнекамскому району РТ.

Имя предпринимательницы из Челнов стало известно в связи с «делом обнальщиков». По версии следователей, группа «обнальщиков», которой руководил Денис Окунь, извлекла доход в общей сумме 232 млн рублей. Для операций использовались подконтрольные фирмы, в том числе «Колосс», управлявшийся 51-летней Акмаловой.

Предпринимательнице предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества), пунктам а, б ч. 2 ст. 172 (осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой и совершенное с извлечением дохода в особо крупном размере) и по пункту б ч. 2 ст. 173 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело находится в производстве Набережночелнинского городского суда Татарстана.

Имя предпринимательницы из Челнов стало известно в связи с «делом обнальщиков». Фото chelny-biz.ru



«Считает, что суд не учел ее положение и состояние здоровья»

Интересы Акмаловой на заседании представлял адвокат Артем Хромин по назначению суда, от которого предпринимательница поспешила отказаться. После того как защитник представил заявление с просьбой оплатить его услуги, судья сообщил Акмаловой: сумма за услуги адвоката с нее взыскана не будет, поскольку она еще не осуждена.

7 марта в Набережночелнинском городском суде Акмаловой продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, то есть до 12 июня 2019 года.

Как пояснил судья Макаров в начале заседания, Акмалову задержали 3 августа 2016 года по ст. 91, 92 УПК, а 5 августа ее заключили под стражу: «В дальнейшем срок содержания под стражей Акмаловой неоднократно продлевался. В последний раз — постановлением от 26 декабря 2018 года на 3 месяца, то есть до 12 марта 2019 года».

В апелляционной жалобе и дополнении к ней подсудимая попросила заменить меру пресечения на домашний арест: «Указывает, что судом нарушена рекомендация Пленума Верховного суда РФ от 19 октября 2013 года за номером 41, тем самым нарушены ее права, считает, что суд не учел ее положение и состояние здоровья при принятии решения о мере пресечения. Обращает внимание на то, что у нее есть несовершеннолетняя дочь, которая нуждается в ее поддержке, а также престарелая мать, имеющая ряд заболеваний и нуждающаяся в уходе», — зачитывал судья.

Хромин заявил, что его подзащитная не собирается скрываться, поэтому смысла содержать ее под стражей нет. Фото Лейсан Набиевой



В пояснении она также указала, что и сама тяжело болеет и нуждается в операции, но из-за содержания под стражей уже 2,5 года не может этого сделать. «Хочу еще раз сообщить о том, что я признаю свою вину частично по ст. 172, о чем также сообщила в явке с повинной сотрудникам СИЗО-4 города Мензелинска», — обратилась она к суду.

Хромин заявил, что его подзащитная не собирается скрываться, поэтому смысла содержать ее под стражей нет: «Может находиться под домашним арестом, угрозы следствию не представляет». Прокурор возражал против домашнего ареста.

В заключительном слове Акмалова попросила учесть тяжелое положение семьи: «У меня сейчас ребенок, уже на протяжении двух с половиной лет остается без меня, без материнской заботы. Это девочка», — сказала она срывающимся голосом.

— В 12 лет я ее оставила, сейчас ей уже 15. Она оканчивает 9-й класс, необходимо определиться с будущим образованием. У нее первый выпускной бал сейчас, необходимо ее поддержать, — говорила подсудимая. — Прошу проявить сострадание и помочь нам соединиться хотя бы в такой серьезный момент в ее жизни.

Судья оставил постановление горсуда о продлении срока содержания предпринимательницы под стражей без изменения. Акмалова еще раз поинтересовалась, кто будет платить за услуги адвоката. «Из средств федерального бюджета», — сказал судья.

Следователи обосновывали необходимость ареста тем, что она «может повлиять на свидетелей». Фото Лейсан Набиевой

Ответ от Чайки пока не пришел

Как рассказал глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, представители Акмаловой обратились к Титову достаточно поздно, — предпринимательница уже более двух лет провела в СИЗО, а дело к тому времени было передано в суд для рассмотрения по существу.

«Мы обратились в региональную прокуратуру и высказали свою позицию, что преступление, которое инкриминируется Акмаловой, относится к предпринимательской деятельности, и уже поэтому она не должна была содержаться в СИЗО. Кроме того, она мать-одиночка, не представляет общественной опасности, у нее документально подтверждена необходимость операции в стационаре», — отметил Хуруджи.

По его словам, в ответе прокуратура указала, что так как дело уже рассматривается по существу, вмешаться нельзя: «Следователи обосновывали необходимость ее ареста тем, что она «может повлиять на свидетелей». Эти причины уже неактуальны: фигурантка этого же дела, на показаниях которой основано обвинение Акмаловой, уже осуждена в рамках досудебного соглашения».

Как рассказал Александр Хуруджи, представители Акмаловой обратились к Титову достаточно поздно. Фото Олега Тихонова

Как подсказал собеседник, по делам нескольких предпринимателей из списка есть определенные успехи. Например, по «делу тверских энергетиков» Сергея Конченкова и Артема Потехина удалось добиться их освобождения из СИЗО уже на этапе рассмотрения дела по существу — то есть в той же ситуации, что и у Акмаловой.

Ответ от Чайки на свое письмо Титов пока не получил, уточнил Хуруджи.