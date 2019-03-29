Попытка Бориса Титова избавить участницу «дела обнальщиков» от содержания под стражей не увенчалась успехом
Верховный суд оставил в силе постановление Набережночелнинского городского суда о сохранении меры пресечения для бывшего директора ООО «Колосс» Лилии Акмаловой
Неделю назад уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил генпрокурору Юрию Чайке письмо, в котором просил проверить законность содержания под стражей нескольких предпринимателей. Среди них оказалась и предпринимательница из Татарстана Лилия Акмалова, бывший руководитель ООО «Колосс» (сейчас директором компании, согласно данным «Картотеки.ру», значится Денис Фролов). На пятничном заседании апелляционной инстанции Акмалова попыталась оспорить постановление горсуда Набережных Челнов о продолжении содержания под стражей, но по решению суда останется в СИЗО минимум до 12 июня. Подробности — в материале «Реального времени».
Письмо генпрокурору
Борис Титов попросил генпрокурора организовать проверку законности длительного содержания под стражей нескольких предпринимателей. Доводы следователей о «невозможности своевременного окончания расследования и необходимости продления срока абсолютно не обоснованы», сообщается на сайте омбудсмена. По его мнению, «виной тому является неэффективная организация расследования, а не необходимость производства большого количества следственных действий».
В своем письме Титов приводит несколько примеров, когда предприниматели содержатся под стражей по ряду уголовных дел «неоправданно долго», среди них есть татарстанцы — Лилия Акмалова (30 месяцев в СИЗО) и коммерческий директор ООО ПТК «ЭРА-ПАК» Сергей Хазов (17 месяцев). Его дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ) находится в производстве следственного управления по Нижнекамскому району РТ.
Имя предпринимательницы из Челнов стало известно в связи с «делом обнальщиков». По версии следователей, группа «обнальщиков», которой руководил Денис Окунь, извлекла доход в общей сумме 232 млн рублей. Для операций использовались подконтрольные фирмы, в том числе «Колосс», управлявшийся 51-летней Акмаловой.
Предпринимательнице предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества), пунктам а, б ч. 2 ст. 172 (осуществление незаконной банковской деятельности организованной группой и совершенное с извлечением дохода в особо крупном размере) и по пункту б ч. 2 ст. 173 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело находится в производстве Набережночелнинского городского суда Татарстана.
«Считает, что суд не учел ее положение и состояние здоровья»
Интересы Акмаловой на заседании представлял адвокат Артем Хромин по назначению суда, от которого предпринимательница поспешила отказаться. После того как защитник представил заявление с просьбой оплатить его услуги, судья сообщил Акмаловой: сумма за услуги адвоката с нее взыскана не будет, поскольку она еще не осуждена.
7 марта в Набережночелнинском городском суде Акмаловой продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, то есть до 12 июня 2019 года.
Как пояснил судья Макаров в начале заседания, Акмалову задержали 3 августа 2016 года по ст. 91, 92 УПК, а 5 августа ее заключили под стражу: «В дальнейшем срок содержания под стражей Акмаловой неоднократно продлевался. В последний раз — постановлением от 26 декабря 2018 года на 3 месяца, то есть до 12 марта 2019 года».
В апелляционной жалобе и дополнении к ней подсудимая попросила заменить меру пресечения на домашний арест: «Указывает, что судом нарушена рекомендация Пленума Верховного суда РФ от 19 октября 2013 года за номером 41, тем самым нарушены ее права, считает, что суд не учел ее положение и состояние здоровья при принятии решения о мере пресечения. Обращает внимание на то, что у нее есть несовершеннолетняя дочь, которая нуждается в ее поддержке, а также престарелая мать, имеющая ряд заболеваний и нуждающаяся в уходе», — зачитывал судья.
В пояснении она также указала, что и сама тяжело болеет и нуждается в операции, но из-за содержания под стражей уже 2,5 года не может этого сделать. «Хочу еще раз сообщить о том, что я признаю свою вину частично по ст. 172, о чем также сообщила в явке с повинной сотрудникам СИЗО-4 города Мензелинска», — обратилась она к суду.
Хромин заявил, что его подзащитная не собирается скрываться, поэтому смысла содержать ее под стражей нет: «Может находиться под домашним арестом, угрозы следствию не представляет». Прокурор возражал против домашнего ареста.
В заключительном слове Акмалова попросила учесть тяжелое положение семьи: «У меня сейчас ребенок, уже на протяжении двух с половиной лет остается без меня, без материнской заботы. Это девочка», — сказала она срывающимся голосом.
— В 12 лет я ее оставила, сейчас ей уже 15. Она оканчивает 9-й класс, необходимо определиться с будущим образованием. У нее первый выпускной бал сейчас, необходимо ее поддержать, — говорила подсудимая. — Прошу проявить сострадание и помочь нам соединиться хотя бы в такой серьезный момент в ее жизни.
Судья оставил постановление горсуда о продлении срока содержания предпринимательницы под стражей без изменения. Акмалова еще раз поинтересовалась, кто будет платить за услуги адвоката. «Из средств федерального бюджета», — сказал судья.
Ответ от Чайки пока не пришел
Как рассказал глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи, представители Акмаловой обратились к Титову достаточно поздно, — предпринимательница уже более двух лет провела в СИЗО, а дело к тому времени было передано в суд для рассмотрения по существу.
«Мы обратились в региональную прокуратуру и высказали свою позицию, что преступление, которое инкриминируется Акмаловой, относится к предпринимательской деятельности, и уже поэтому она не должна была содержаться в СИЗО. Кроме того, она мать-одиночка, не представляет общественной опасности, у нее документально подтверждена необходимость операции в стационаре», — отметил Хуруджи.
По его словам, в ответе прокуратура указала, что так как дело уже рассматривается по существу, вмешаться нельзя: «Следователи обосновывали необходимость ее ареста тем, что она «может повлиять на свидетелей». Эти причины уже неактуальны: фигурантка этого же дела, на показаниях которой основано обвинение Акмаловой, уже осуждена в рамках досудебного соглашения».
Как подсказал собеседник, по делам нескольких предпринимателей из списка есть определенные успехи. Например, по «делу тверских энергетиков» Сергея Конченкова и Артема Потехина удалось добиться их освобождения из СИЗО уже на этапе рассмотрения дела по существу — то есть в той же ситуации, что и у Акмаловой.
Ответ от Чайки на свое письмо Титов пока не получил, уточнил Хуруджи.
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