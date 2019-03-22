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Титов передал генпрокурору список бизнесменов, которые засиделись в СИЗО, среди них — предприниматель из РТ

10:28, 22.03.2019
Титов передал генпрокурору список бизнесменов, которые засиделись в СИЗО, среди них — предприниматель из РТ
Фото: realnoevremya.ru

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил генпрокурору Юрию Чайке письмо, в котором он просит провести проверку законности содержания под стражей некоторых предпринимателей, сообщают «Ведомости».

Среди них — учредитель и финдиректор ООО «Колосс» Лилия Акмалова из Татарстана, которая находится за решеткой уже 30 месяцев. В обращении Титова сообщается, что зачастую доводы следователей о невозможности своевременного окончания расследования и необходимости продления срока никак не обоснованы.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов ожидает в ближайшее время изменения статьи 210 Уголовного кодекса РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24». Речь о том, чтобы эту статью перестали применять к обвиняемым по экономическим преступлениям. Титов выразил надежду, что в ближайшее время появится решение, и 210-я статья будет изменена.


ЭкономикаОбществоБизнес Татарстан
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