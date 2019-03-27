Зиганшин пропустил очередной суд по ПСО из-за совещания с «Роскосмосом»

Представитель ПСО пытается доказать, что договор поручительства на 897 млн подписан не Зиганшиным, но явку его обеспечить не может: подпись главы ПСО для экспертизы суд намерен получить лично

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), представляя в суде интересы «Татфондбанка», требует от ПСО «Казань» выплатить 897 млн рублей по договору поручительства за ныне ликвидированное ООО «Урман». Ответчик пытается доказать, что подпись главы строительной компании Равиля Зиганшина в договоре ему не принадлежит, и настаивает на экспертизе. Однако сам Зиганшин, несмотря на неоднократные требования суда, на заседаниях для дачи своей подписи не появлялся. Не удостоил суд своим появлением он и на этот раз, сославшись на совещание с «Роскосмосом», контракт с которым ПСО заключило в октябре прошлого года (правда, уже в январе 2019 застройщика отстранили от строительства). Подробнее — в материале «Реального времени».

АСВ пытается избежать экспертизы

Договор с ООО «Урман» о поручительстве на 897 млн ПСО заключило 31 декабря 2015 год, начала судья Хуснутдинова, сразу напомнив, что на предыдущих заседаниях ответчик ходатайствовал о назначении судебной экспертизы с целью подтвердить — подпись в договоре поручительства действительно принадлежит Равилю Зиганшину. «Также стоял вопрос об определении давности составления документов по ходатайству ответчика», — добавила она.

По запросу суда в «Средне-Волжский центр судебной экспертизы» в учреждении ответили, что экспертизу провести возможно. Срок определения достоверности подписи составит месяц, по второму вопросу потребуется до полугода, продолжила судья. Представитель истца Елена Седова напомнила, что АСВ возражает против проведения экспертизы.

Как Седова после заседания пояснила корреспонденту «Реального времени», ее проведение затянет рассмотрение дела. Но пока суд не удовлетворил ходатайство о проведении экспертизы.

Представитель АСВ предложила другой способ доказательства. Она напомнила суду: в договоре есть подпись сотрудника банка О.А. Мальгановой, свидетельствующая о том, что Зиганшин подписывался в ее присутствии. «Мы на текущий момент направили запрос в отдел кадров банка. Считаем, что есть возможность допросить ее в качестве свидетеля по настоящему делу, задать вопросы, подписывал ли при ней Зиганшин договор поручительства, так как экспертиза является не единственным возможным способом проверки документов», — уточнила она.

По запросу суда в «Средне-Волжский центр судебной экспертизы» в учреждении ответили, что экспертизу провести возможно. Фото yandex.ru



На вопрос судьи о сроках ответа отдела кадров, Седова сообщила, что «потребуется пара дней, чтобы они указали полностью ФИО и адрес».

Также юрист АСВ заявила, что ответчик пытается избежать уголовной ответственности в случае подтверждения выводом эксперта о том, что Зиганшин подписывал договор, и заявляет только об экспертизе документа, но не о фальсификации документов.

— Непонятно, если ответчик заявляет об экспертизе документа на основании того, что он его не подписывал, зачем он тогда просит провести экспертизу по давности? Значит, он не уверен в том, что он подписывал и когда. То есть аргументов, почему должна быть проведена экспертиза давности этого документа, мы считаем, со стороны ответчика не представлено, — сказала она.

«Обеспечьте явку»

Суд неоднократно просил сторону ответчика обеспечить явку на заседания Равиля Зиганшина, но пока он в суде не появлялся. Представитель ПСО Станислав Захаров объяснил отсутствие руководителя совещанием с «Роскосмосом». Он представил суду копию протокола совещания по строительству космодрома «Восточный».

Как писало ранее «Реальное время», ПСО заключило контракт с ведомством на строительство второй очереди космодрома на 39 млрд рублей в октябре прошлого года. Об этом сообщил его глава Дмитрий Рогозин. Но уже в январе 2019 года Рогозин сообщил о расторжении контракта. Причиной вице-премьер Юрий Борисов называл тяжелое финансовое положение подрядчика, были ссылки и на иск налоговой службы к ПСО по задолженности на 3 млрд рублей.

С налоговой удалось мирно договориться на 2 млрд, но на контракт предположительно ищут новых подрядчиков: по данным СМИ ими могут стать «Стройтрансгаз», контролируемый Геннадием Тимченко, «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга или Crocus Group Араса Агаларова. Впрочем, в начале марта сообщалось, что контракт с ПСО до сих пор не расторгли.

ПСО заключило контракт с ведомством на строительство второй очереди космодрома на 39 млрд рублей в октябре прошлого года. Фото kremlin.ru

21 марта в корпорации «Роскосмос» было проведено совещание, были установлены сроки по проведению приемки работ. Создана совместная комиссия по данному совещанию, планирующая с 26 по 27 марта произвести соответствующую работу с участием руководителей или уполномоченных представителей, — рассказал Захаров.

В день заседания, по словам Захарова, Зиганшин отправился в командировку в Самару в связи с совещанием, «после чего отбывает в Благовещенск».

«В Казани он когда-нибудь бывает?», — поинтересовалась судья. Вместо ответа Захаров попросил суд разрешить предоставить заверенную у нотариуса подпись, но судья потребовала дать подпись в присутствии суда и истца и обеспечить явку.

Дело с участием «Урман»

В январе прошлого года ПСО пыталось оспорить в Арбитражном суде договоры поручительства с «Грит Плюс», «Инвестиционные активы», «Траверз компани», «Ягодинская слобода» и «Урман». Общая сумма требований АСВ по ним, как писало ранее «Реальное время», составляет более 4 млрд рублей. Захаров представил суду ходатайство об отказе от этого иска от 29 августа 2018.

На этот иск, по словам Захарова, ПСО ссылается в пояснениях, которые он представил суду на заседании. «Основанием отказа было то, что у вас отсутствуют подлинники, то есть предмет спора отсутствует, — уточнила судья. — При этом истец нам представил на обозрение оригинал со всеми подписями». «Но когда в суде апелляционной инстанции поднимался вопрос об оригинале, представитель АСВ не возражал против удовлетворения ходатайства, сказав, что представить документы невозможно», — возразил ответчик.

Седова отметила, что в производстве по тому делу от АСВ присутствовал Павленко, и он предоставлял оригиналы договоров судье, а кроме того, там также поднимался вопрос по необходимости экспертизы. Захаров прервал истицу: «Уважаемый представитель, вас же там не было, зачем надумываете?», — повысил он голос. АСВ не приносило оригиналы, продолжал настаивать Захаров, на это Седова возразила: «оригиналы у нас были все время».

В январе прошлого года ПСО пыталось оспорить в Арбитражном суде договоры поручительства с «Грит Плюс», «Инвестиционные активы», «Траверз компани», «Ягодинская слобода» и «Урман». Фото Максима Платонова

Захаров заявил, что на то первое заседание Зиганшин явился, но суд не взял образцы подписи. Седова же напомнила оппоненту, что тогда ПСО заявляло об экспертизе.

Представитель ответчика попытался еще раз настоять на удаленном предоставлении подписи: «Суды всегда требуют оригиналы подписи в Федеральной миграционной службе, когда нельзя обеспечить явку лица». «Он живой человек. Он работает в городе Казани. То, что у него разъездной характер работы, это проблема ваша, а не суда. Заявили ходатайство — будьте добры обеспечить явку, а не пытаться найти другие способы, как можно представить подпись в суд», — сказала судья. «Я не понимаю, почему это нельзя сделать в нотариальном порядке», — продолжал препираться Захаров. «Потому что нужно, чтобы он явился в суд», — отрезала судья.