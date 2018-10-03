Роскосмос и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство второй очереди «Восточного»

«Роскосмос» и «ПСО «Казань» заключили контракт на строительство второго стартового комплекса на космодроме «Восточный».

«Госкорпорация «Роскосмос» в лице подведомственного Федерального казенного учреждения «Дирекция космодрома «Восточный» и «ПСО «Казань» заключили контракт на строительство на космодроме «Восточный» второго стартового комплекса для обеспечения пусков РН тяжелого класса семейства «Ангара»» — говорится в сообщении Роскосмоса.

Уточняется, что подрядчику предстоит разработка рабочей документации, строительно-монтажные работы и комплектация объекта инженерным оборудованием, предусмотренным проектной документацией. Все работы «ПСО «Казань» должно завершить до 31 декабря 2022 года.

Общий объем капитальных вложений составит 38,7 млрд. рублей.

Напомним, что сам контракт на строительство должны были заключить еще 8 августа. Позже сроки перенесли на конец месяца. В сентябре подписание контракта вновь отложили.

