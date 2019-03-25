Рогозин допустил достройку космодрома Восточный компаниями Ротенберга и Тимченко

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве вероятных застройщиков второй очереди космодрома Восточный.

Среди них — «Стройтрансгаз», контролируемый Геннадием Тимченко, «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и Crocus Group Араса Агаларова. По словам Рогозина, предприятия имеют необходимый финансовый ресурс и строительные мощности, а также согласованы в качестве возможных единственных исполнителей по космодрому.

Общая стоимость возведения второй очереди Восточного составляет 39 млрд рублей. Строительство включает в себя установку стартового стола для перспективных ракет-носителей «Ангара».

Предварительно, «Роскосмос» склоняется к выбору Crocus Group в качестве подрядчика для продолжения строительства Восточного, пишет РБК.

Напомним, ранее Рогозин временно запретил строительство второй очереди космодрома Восточный. Также сообщалось, что «Роскосмос» до сих пор не расторг контракт с ПСО «Казань» по Восточному.