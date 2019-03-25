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Рогозин допустил достройку космодрома Восточный компаниями Ротенберга и Тимченко

10:11, 25.03.2019 2
Рогозин допустил достройку космодрома Восточный компаниями Ротенберга и Тимченко
Фото: kremlin.ru

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве вероятных застройщиков второй очереди космодрома Восточный.

Среди них — «Стройтрансгаз», контролируемый Геннадием Тимченко, «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и Crocus Group Араса Агаларова. По словам Рогозина, предприятия имеют необходимый финансовый ресурс и строительные мощности, а также согласованы в качестве возможных единственных исполнителей по космодрому.

Общая стоимость возведения второй очереди Восточного составляет 39 млрд рублей. Строительство включает в себя установку стартового стола для перспективных ракет-носителей «Ангара».

Предварительно, «Роскосмос» склоняется к выбору Crocus Group в качестве подрядчика для продолжения строительства Восточного, пишет РБК.

Напомним, ранее Рогозин временно запретил строительство второй очереди космодрома Восточный. Также сообщалось, что «Роскосмос» до сих пор не расторг контракт с ПСО «Казань» по Восточному.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 марта
    Вот и жизнь налаживается: три друга, страну обустраивают, космодромы, мосты и т.д. только стоимость объектов при входе компаний "друзей" в несколько раз ато и на порядок (в 10раз) вырастает, на примере крымского-керченского моста.
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  • Анонимно 25 марта
    Эффективный менеджмент.
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