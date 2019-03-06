«Роскосмос» до сих пор не расторг контракт с ПСО «Казань» по «Восточному»

«Роскосмос» еще не завершил процесс расторжения договора с ПСО «Казань» по строительству второй очереди космодрома «Восточный».

Как уточнил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, на подписание необходимых документов требуется время. Он добавил, что сейчас процесс находится в завершающей стадии, передает ТАСС.

В конце января вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «Роскосмос» расторгает контракт с ПСО «Казань» в связи с тяжелым финансовым положением по взаимному согласию сторон.

Позже стало известно, что новым подрядчиком строительства космодрома «Восточный» может стать Crocus Group Араза Агаларова.