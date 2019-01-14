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Подсудимая по делу ТЦ «Адмирал» просит удалить ее с процесса, ссылаясь на предвзятость суда

07:20, 14.01.2019 Сюжет:  «Адмирал». Судебный процесс по делу о трагедии в ТЦ 1
Подсудимая по делу ТЦ «Адмирал» просит удалить ее с процесса, ссылаясь на предвзятость суда
Фото: Реальное время

Беспрецедентное ходатайство заявила в казанском суде экс-начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РТ Жанна Алпарова. 11 января она попросила удалить ее с процесса по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал» до вынесения приговора, сославшись на неоднократные нарушения судом ее прав на защиту.

«Я опасаюсь, что такое предвзятое ко мне отношение суда в последующем негативно отразится на приговоре в отношении меня, в связи с чем прошу вас удалить меня до вынесения приговора», — сказала в финале оглашения своего ходатайства Алпарова, обращаясь к председательствующему судье Кировского суда Казани Феликсу Сабитову.

В многостраничном документе подсудимая изложила свое мнение о таких нарушениях норм УПК РФ в данном процессе, как принцип состязательности сторон, порядок предоставления сторонами доказательств и право на защиту. Так, в ходатайстве прозвучали ссылки на отказ суда вызывать важных, по мнению защиты, свидетелей обвинения и допуск к защите Алпаровой назначенных защитников без ознакомления с материалами дела и согласования позиции с подсудимой.

Вступившие в дело договорные адвокаты, по словам обвиняемой, столкнулись уже с другой трудностью — непредоставлением судом протоколов судебных допросов свидетелей обвинения годичной давности.

Припомнила экс-начальник отдела приставов и отказы в предоставлении на обозрение суда документов и вещественных доказательств по делу. «Председательствующий ссылается на тот факт, что водитель Кировского районного суда устал возить тома уголовных дел, и в ходе судебного разбирательства имеются только тома, необходимые для стороны обвинения», — озвучила на открытом судебном заседании Жанна Алпарова.

Также она заявила: «Меня специально вводили в заблуждение, чтобы я не была готова к допросам определенных лиц и исследованию документов, возможность для подготовки не давали». А еще отметила игнорирование такого нарушения УПК, как отказ свидетеля Романова из МЧС отвечать на ее вопрос: «По какой причине, встретив во время пожара в «Адмирале» четырех живых людей, спасатели не приняли меры к их эвакуации?»


По мнению Алпаровой, «личная неприязнь к ней возникла» потому, что именно она «подняла вопросы отсутствия надлежащего прокурорского надзора», «работы по спасению граждан сотрудниками МЧС при пожаре» и давления на свидетелей и потерпевших со стороны следователей.

Выслушав ходатайство, судья долго молчал, а потом поинтересовался мнением сторон. Адвокат Алпаровой клиентку поддержала, хотя заметила — удаление с процесса подсудимого по высказанным основаниям законом не предусмотрено. С этим согласилась и представитель прокуратуры. В «удалении по собственному» фигурантке было отказано.

Ранее «Реальное время» писало, как по результатам сложного допроса свидетелей защиты по данному делу судья сам пригрозил Жанне Алпаровой удалением.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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