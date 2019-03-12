Обвиняемый застройщик ЖК «Яшьлек» в Куюках выйдет из СИЗО

Фото: Реальное время/ Инна Серова

Сегодня Верховный суд Татарстана заменил реальный арест домашним гендиректору ООО «Стройком» Фаику Гараеву. Застройщик ЖК «Яшьлек» в Куюках может выйти из СИЗО уже к вечеру, передает из суда журналист «Реального времени».

Ключевым основанием для смягчения меры пресечения стало состояние здоровья обвиняемого в хищении 330 млн рублей дольщиков по федеральной программе «Жилье для молодой семьи». По словам адвоката Марьям Назаровой, в феврале еще до задержания у Гараева был сердечный приступ, врачи настаивали на госпитализации, но он отказался, поскольку нужно было привлекать инвесторов и завершать строительство ЖК.

На суд защита представила справку из медсанчасти Казанского федерального университета с диагнозом Гараева, подтверждающую его проблемы с сердцем. Из других оглашенных документов следовало — немолодому застройщику необходимо обследование и лечение в стационаре. «В условиях изолятора это невозможно, там его состояние ухудшается», — сообщила суду защитник.

«Целиком и полностью поддерживаю адвоката. В действительности требуется стационарное лечение. Прошу домашнего ареста», — обратился сам Фаик Гараев к суду по видеосвязи с изолятором.

Пока судья находился в совещательной комнате, арестованный успел помахать с экрана своей дочери. А его адвокат вновь подтвердила информацию о будущем недостроенного ЖК — «инвесторы уже подключаются, идет оформление документов».

На вопрос «Реального времени»: когда может начаться стройка, адвокат Назарова ответить не смогла.

Верховный суд РТ постановил — отпустить Гараева под домашний арест без прогулок, и наложил на него серьезные ограничения в плане общения с использованием всех средств связи.