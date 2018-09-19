В Казани утвердили обвинения по делу КПК «Рост» с ущербом 1,4 млрд рублей

Экс-капитан футбольного «Рубина» Сергей Харламов и организаторы потребкооператива «Рост» предстанут перед судом по обвинениям в мошенничестве, легализации преступных доходов и организации (участии) в преступном сообществе.

Прокуратура республики утвердила обвинение по делу с ущербом свыше 1,4 млрд рублей и 3 557 потерпевшими вкладчиками из Татарстана, Челябинской области и Алтайского края. В счет погашения ущерба арестовано имущество на 300 млн рублей.

По версии следствия, деньги были похищены организаторами финансовой пирамиды, которые привлекали вклады в 23 регионах страны, обещая высокий процент.

На скамью подсудимых отправят создателя КПК «Рост» Андрея Макарова, его сестру и бывшего гендиректора кооператива Наталью Макарову, гражданина РФ и США Вадима Еникеева, учредившего компанию Rost Inc. для продвижения на фондовом рынке, владельца ИФК «Земля», входившего в состав «Роста», Александра Бурнаева, а также Алексея Гречко, Роберта Гарипова.

Макарова — под домашним арестом, остальные — в СИЗО.

Также участникам сообщества вменяют действия от имени ООО «ИФК «Земля», под предлогом перевода сельхозучастков под индивидуальное жилищное строительство, хищение средств 158 граждан на сумму более 66 млн рублей. По версии ГСУ МВД Татарстана, свыше 43 млн были легализованы путем приобретения нежилых помещений и дорогостоящих легковых авто с целью последующей организации услуг vip-такси.



Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ, какой из райсудов Казани будет рассматривать это дело в 500 томах, еще не определено.

Напомним, окончательное обвинение семерым фигурантам дела было предъявлено еще в феврале 2016 года, но ознакомление с материалами растянулось на 2,5 года. За время ареста Сергей Харламов успел написать книгу.

