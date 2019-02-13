Взятка для губернатора: «Я лицо подчиненное, согласился. Отказать главе Удмуртии сложно»

В Ижевске допросили экс-замминистра транспорта, которого следствие называет посредником при передаче взяток бывшему главе республики

В Завьяловском районном суде Удмуртии заслушали одного из основных свидетелей по делу экс-главы республики Александра Соловьева, обвиняемого во взятках на 139 млн рублей. Бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства УР Александр Соловьев рассказал о суммах на салфетках, коробках с деньгами и рыбой, посиделках в бане и своей роли посредника. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Раньше отношения были приятельские»

Бывший замглавы удмуртского Минтранса Александр Михайлович Соловьев дал показания против экс-главы республики Александра Васильевича Соловьева по делу о взятках. По случайности свидетель и обвиняемый оказались тезками и однофамильцами. Дело слушали в Завьяловском районном суде Удмуртии.

В ранее зачитанном тексте обвинения было указано, что, по версии следствия, Соловьев-«дорожник» выступал посредником при передаче взятки от представителя концессионера ООО «РИК» Александра Забарского на тот момент руководителю региона Александру Соловьеву. Компания на условиях концессионного соглашения возводила мосты через реки Каму и Буй в районе Камбарки. Финансирование шло из федерального и республиканского бюджетов, а также с использованием кредита и собственных средств концессионера. За покровительство, по версии следствия, руководитель республики потребовал взятку от руководства ООО «РИК».

Бывший замминистра транспорта Соловьев выступил первым из 170 свидетелей по делу. На вопрос, в каких отношениях он с бывшим руководителем республики — своим тезкой и однофамильцем Александром Соловьевым, тот ответил: «Раньше были приятельские», но неприязни у него к нему нет. Знакомы они давно, еще до работы в правительстве республики.

Бывший замминистра транспорта Соловьев (на фото) с бывшим руководителем республики — своим тезкой и однофамильцем, знаком давно, еще до работы в правительстве республики. Фото day.org.ru

«Отказать главе сложно»

Экс-замминистра подтвердил на суде ранее озвученные материалы обвинения, что он участвовал в передаче взяток главе республики. По его словам, в апреле 2014 года он организовал встречу врио главы УР Александра Соловьева с представителем концессионера Игорем Бурштейном в ресторане гостиницы «Марриотт» в Москве. При этом подсудимый рассказал экс-чиновнику о намерениях получить взятку, пока они ехали в аэроэкспрессе, и назвал сумму в 300 млн рублей. На вопрос представителя прокуратуры УР Дмитрия Малыгина, что он ответил, когда Соловьев попросил его выступить посредником при передаче денег, бывший замминистра ответил:

— Какой ответ мог дать? Я лицо подчиненное, я согласился… Отказать главе сложно, — при этом он добавил, что сам вознаграждение за посредничество не получал.

Требуемую сумму Бурштейну во время встречи в ресторане написали на салфетке. Он тогда взял время обсудить этот вопрос с руководством компании.

По словам свидетеля, о положительном решении со стороны концессионера он узнал в апреле 2014 года. Тогда в республику на рабочее совещание с главой Удмуртии прибыл Александр Забарский. После него оба Соловьева и Забарский отправились в банный комплекс в районе ипподрома. Там Забарский в процессе беседы во время застолья сказал замминистра, что с главой региона договорились о сумме в 1% от сметной стоимости возводимого объекта, то есть о 139 млн рублей, пояснил он на суде.

Экс-замминистра подтвердил на суде ранее озвученные материалы обвинения, что он участвовал в передаче взяток главе республики

Деньги и рыба

Первую часть взятки передали в августе 2014 года, рассказал экс-замминистра. По его словам, за суммой в 33 млн рублей в Москву он попросил съездить тогдашнего начальника ГУ «Безопасность дорожного движения» Храмова. Ему сказали, что это деньги «на выборы» для Соловьева, который тогда баллотировался на пост главы Удмуртии. Храмов не знал, что это взятка.

Позднее адвокат экс-главы УР Галина Сбоева просила его показать руками, как выглядит коробка с 30 млн рублей. Он решил ее описать словами — шесть больших упаковок размером чуть больше коробки из-под бумаги.

Еще 10 млн рублей были переданы в кафе в Москве в подарочном пакете. 50 млн рублей на личном самолете в Ижевск, по словам свидетеля, в декабре 2014 года привез Забарский. Он сам встречал Забарского в аэропорту на служебном микроавтобусе. При этом в машину погрузили три коробки, две из них предназначались главе региона (позднее он узнал от Забарского, что это были деньги), в третьей была рыба для замминистра, десять штук.

Остальные суммы, по его словам, передавались его дочери, проживающей в Москве, «для Александра Васильевича». Он не ответил позднее на вопрос адвоката подсудимого, не было ли у нее подозрений и вопросов относительно происхождения этих денег.

Экс-замминистра рассказал, что вопросы, касающиеся взяток, он обсуждал в том числе в телефонных разговорах с Забарским. При этом вместо слова «взятка» он произносил «подарки», а главу республики называл словами «старший товарищ», «старший» и «дяденька».

На вопрос прокурора свидетель ответил, что не в курсе, как именно деньги потратил глава региона и где они находятся



При этом на вопрос защитника экс-главы УР, были ли у бывшего замминистра помимо рабочих личностные отношения с представителями концессионера, сказал:

— Если мы с ними по одному разу сходили в баню, я считаю, что мы еще не друзья.

Свидетель на вопрос прокурора сказал, что не в курсе, как именно эти деньги потратил глава региона и где они находятся. Адвокат подсудимого спросила, есть ли у него какие-то документальные свидетельства передачи полученных от Забарского денег главе региона. Он ответил отрицательно, сказал, что деньги не пересчитывал, считал только пачки.

«Неужели я вас так сильно пугал и вы боялись меня?»



Несколько вопросов было касательно собственно мотивов вымогательства взяток и потребности концессионера в «помощи» тогдашнего главы УР. Свидетель отметил, что тот указывал на совещаниях, что концессионеру «нужно помогать и не нужно мешать». Именно глава УР решал, когда расплачиваться с концессионером за очередной этап выполнения работ.

Отдельный блок вопросов касался качества и выявляемых нарушений при строительстве, предписаний инспекции Госстройнадзора при Минстрое УР и Ростехнадзора. По словам свидетеля, были проблемы со своевременным устранением замечаний. Он также сказал, что Госстройнадзор выдал документ, необходимый для дальнейшей приемки мостов под гарантийное письмо со стороны концессионера, что все требования будут выполнены. По его словам, вопрос ввода в эксплуатации был под особым вниманием, ведь на открытие этого крупного инфраструктурного сооружения осенью 2017 года ждали президента России Владимира Путина.



«Неужели я вас так сильно пугал и вы боялись меня? У нас дружеские отношения были с вами…» — обратился Александр Васильевич к Александру Михайловичу



Сам подсудимый в начале заседания вновь отказался, как и ранее, высказывать мнение относительно обвинения, но выразил готовность в дальнейшем давать показания. В конце заседания он задал несколько вопросов свидетелю, относительно того, в каком положении была республика тогда, действительно ли он давал такие поручения — платить или не платить за выполненные работы концессионеру. Тот сказал, что больших проблем в экономике региона не было, хотя ранее указал про республику, что «так она, мне кажется, давно банкрот».

Возвращаясь к запискам на салфетках о суммах, подсудимый спросил:

— Неужели я вас так сильно пугал и вы боялись меня? У нас дружеские отношения были с вами… — обратился Александр Васильевич к Александру Михайловичу, и тот вновь сказал, что разговор о получении взятки был.

На этом было принято решение продолжить опрос свидетеля на следующем заседании суда, завтра.

