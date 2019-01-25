Татарстану поручили найти 60 тысяч самозанятых до конца года

Добровольный налоговый режим превращается в принудительный, задействован будет административный ресурс

Фото: Олег Тихонов

В Казани сегодня Татарстанстат и комитет по социально-экономическому мониторингу провели совместную коллегию. Работы у организаций прибавилось — подсчитывать им придется теперь и самозанятых. Добровольный режим налогообложения превращается в принудительный. Выяснилось, что Татарстану поставили задачу зарегистрировать как минимум 60 тысяч самозанятых. Если уговоры о плюсах легализации не помогут, то задействуют административный ресурс — главам городов и районов намекнули, что налог местный и они финансово заинтересованы вывести из тени как можно больше «мамочек с тортиками».

Самозанятых будут искать главы муниципалитетов

Новый налоговый режим для «мамочек с тортиками», анонсированный как добровольный, похоже, становится принудительным. Сегодня на совместной коллегии Татарстанстата и комитета по социально-экономическому мониторингу заместитель премьер-министра Рустам Нигматуллин озвучил занимательные цифры. Татарстану, как пилотному региону, Минэкономразвития РФ установлен индикатор — 60 тысяч регистраций до конца года.

— Сегодня 1500 человек зарегистрировались, важно, чтобы эти люди существовали в легальном налоговом поле, — обозначил Нигматуллин достигнутые результаты.

Еще 58 500 человек Татарстану, чтобы отчитаться перед федеральным центром, нужно будет судорожно искать. Председатель комитета по социально-экономическому мониторингу Валерий Кандилов финансово заинтересовал в этом глав местных администраций.

Статистика Кандилова расходится со статистикой Нигматуллина. По данным комитета по социально-экономическому мониторингу на 25 января, в качестве самозанятых зарегистрировались 900 человек. Фото monitoring.tatarstan.ru



— Самое главное, что налоги остаются в муниципалитете, — это мотив для глав администраций, чтобы включиться в эту работу, — сказал Валерий Кандилов.

Впрочем, статистика Кандилова расходится со статистикой Нигматуллина. По данным комитета по социально-экономическому мониторингу на 25 января, в качестве самозанятых зарегистрировались 900 человек.

«Борьба с бедностью многие страны подвела»

Рассказали на заседании Татстата о последних данных статистики за 2018 год. Так, жители Татарстана перешли на здоровое питание — в рационе стало больше мяса, рыбы, фруктов и овощей, меньше — хлеба и картофеля. Судя по одной статистике, живут в Татарстане неплохо — денежные доходы на душу населения составили 32 065 рублей. По другой — не очень хорошо: средняя заработная плата — 34 194 рубля.

Говоря о средней зарплате, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Наталья Гатауллина заметила, что эта цифра вызывает критику и называют ее справедливо «средней температурой по больнице», но такова методология расчета, и, возможно, в 2019 году разработают другую, в которой будут учитываться профессии и должности.

23,4% среднего и крупного бизнеса (не считая банков и страховых организаций) закончили год с убытками (60688,4 млрд рублей), остальные отчитались о прибыли в 417099,2 млн рублей.

Говоря о средней зарплате, Наталья Гатауллина заметила, что эта цифра вызывает критику и называют ее справедливо «средней температурой по больнице», но такова методология расчета. Фото president.tatarstan.ru

Уровень бедности в Татарстане составляет 7,2% — это самый низкий показатель в России, половина проживающих за чертой бедности — это семьи с тремя и более детьми, еще треть — семьи с детьми до 3 лет.

— Может, скажу крамольную вещь, но борьба с бедностью многие страны подвела. Страна ставит задачу сократить число бедных за счет субсидий и так далее, но опыт развитых стран показывает, что образуется слой людей, которые не хотят работать, учиться, их устраивает жизнь на субсидии — это опасное дело, — сказал председатель комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

Пазлы не складываются

Галеев отметил, что составить полное представление о социально-экономическом положении страны мешают недостающие статистические данные. Многие показатели не учитываются на региональном уровне:

— Возьмем федеральный бюджет — он профицитный, и во всех докладах наших политиков говорится, что финансовое положение в стране прекрасное, и приводится пример профицита. Но что стоит за профицитом федерального бюджета? Дефицит региональных и муниципальных бюджетов. И в отсутствие этих данных ставятся амбициозные задачи, спускаются регионам, которые думают, как это выполнить и откуда брать ресурсы?

Подверг критике Галеев и такой показатель, как динамика валового продукта.

— Когда динамика валового продукта обеспечивается за счет финансирования госбюджета — так можно жить какое-то время. Если развивается военная промышленность, добывается больше сырья, платятся зарплаты — вроде все хорошо, но платится это из бюджета. Так можно жить какое-то время — создается иллюзия роста, но потом это становится просто невозможно, и абсолютная цифра валового продукта не очень корректно отражает реальное положение дел в экономике.

По мнению Нигматуллина, иногда все-таки полезно смотреть на составляющую ВРП. Фото president.tatarstan.ru

Не поэтому ли данных о ВРП в релизах, розданных журналистам, не было? По информации с других коллегий, в 2018 году он составил 2,2 трлн рублей. По мнению Нигматуллина, иногда все-таки полезно смотреть на составляющую ВРП. По его словам, Татарстан на 7-м месте в России после Свердловской области. Этот унизительный для республики результат — быть после кого-то — Нигматуллин объяснил тем, что в Свердловской области оборонные заводы, которые имеют большой государственный заказ. Основными драйверами Татарстана являются добывающая и нефтехимическая промышленность.