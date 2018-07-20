Арест первой леди «Спурта»: как привычки кэптивного кредитования пустили Даутову ко дну
Сегодня суд поместил под домашний арест экс-главу банка «Спурт» Евгению Даутову до 6 октября. Бывшую предправления обвиняют в семи преступлениях по статьям «Злоупотребление полномочиями», «Присвоение или растрата» и «Фальсификация финансовых документов». Предварительный ущерб по делу, по данным источника «Реального времени», достиг 3,5 млрд рублей. Что подвело «Спурт» и его руководство — подробнее в нашем материале.
Евгению Даутову отправили под домашний арест
Сенсационная новость пришла сегодня из Приволжского райсуда Казани. Как сообщила пресс-служба, бывшую предправления банка «Спурт» Евгению Даутову отправили под домашний арест до 6 октября. Именно об этой мере пресечения просил Следком, и суд удовлетворил ходатайство.
Напомним, в отношении Даутовой возбуждено уголовное дело по факту фальсификации отчетности. Экс-главу банка обвиняют
в совершении семи преступлений: два эпизода по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата»), четыре эпизода по части 2 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») и один эпизод по статье 172.1 («Фальсификация финансовых документов»). Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда, свою вину Евгения Даутова признала. Сторона защиты против домашнего ареста не возражала. Оперативно узнать позицию адвоката обвиняемой Олега Шемаева не удалось, поскольку его телефоны не отвечают.
Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что выявленный ущерб по делу «Спурта» вырос до 3,5 млрд рублей (в мае сумма называлась на уровне 800 млн). Собеседник «Реального времени» уточнил — свою вину госпожа Даутова признала лишь частично, в какой части — не назвал.
Центробанк отозвал лицензию банка «Спурт» 21 июля прошлого года в связи с недостаточностью капитала. По данным ЦБ, сумма активов кредитной организации на ту дату составила 7,4 млрд рублей, а требования клиентов — 12,6 млрд. Таким образом, дефицит капитала составил 5,2 млрд. Подробнее о деле «Спурта» можно прочитать в нашем майском материале.
«По существу «Спурт» являлся пылесосом!»
На арест Даутовой в банковской среде отреагировали по-разному. Так, управляющий казанским филиалом УБРиР Марат Хасиятуллин посчитал арест экс-главы «Спурта» излишним — хватило бы подписки о невыезде:
— Мера, наверное, слишком жесткая, поскольку деньги все-таки не были украдены и выведены. Их вкладывали в реальное производство, просто переоценили силы. Да, формально были нарушены требования, но все-таки могли и поддержать, дать только подписку о невыезде.
Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ, впрочем, не считает домашний арест Даутовой чрезмерно жесткой мерой пресечения при тех нарушениях, которые допустила экс-глава «Спурта»:
— Эта мера соответствует тяжести преступлений, вменяемых госпоже Даутовой. Ущерб кредиторам банка нанесён на миллиарды рублей, — говорит Осадчий.
Основная причина краха «Спурта», по мнению эксперта, «ахиллесова пята российского банкинга – связанное кредитование».
— Банк, по существу, являлся инструментом финансирования бизнеса его собственников. По отчетности на 1 мая 2017 года вклады составляли 9 млрд рублей, т.е. 77,8% пассивов. О чем это говорит? «Спурт» был типичным пылесосом. Высасывал деньги из карманов населения, и эти средства инвестировал в проекты собственников банка, — пояснил эксперт.
Речь о кредитовании предприятий, подконтрольных руководству «Спурта», — ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) и АО «КЗСК-Силикон», а также ряда «технических» компаний, связанных с «неформальной группой КЗСК». В 2015—2016 годах эти организации «прямо или косвенно» получили на финансирование «силиконовых» инвестпроектов ссуды на 2,8 млрд рублей. А проблемы КЗСК с этими проектами по цепочке ударили по всем экономически связанным компаниям и банку.
«Слишком маленький банк кредитовал слишком большой проект»
— Когда кредитуют свой собственный бизнес, а там действительно были нарушены нормативы, то высока концентрация риска на одного заемщика — на одно предприятие, то есть слишком маленький банк кредитовал слишком большой проект, — отметил Хасиятуллин.
Связанное кредитование в таких объемах недопустимо, «оно скрывалось с помощью всякого рода схем», продолжил Осадчий. Для сокрытия связанного кредитования фальсифицировалась отчетность. Каковы размеры ущерба? На дату отзыва лицензии (21 июля 2017 года) дыра в балансе банка составила 5,2 млрд рублей.
По данным АСВ, «По состоянию на 1 июня 2018 г. на выплаты кредиторам первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов, направлены денежные средства в размере 1 010 482 тыс. руб., что составляет 11,31% суммы установленных требований указанных кредиторов. Размер неудовлетворенных требований кредиторов составляет 11 081 224 тыс. руб.». Перспективы выплат оставшейся задолженности весьма туманны, полагают эксперты.
комментарии
Сегодня, что имеем? на деле уголовное дело и её арест.
В этой стране уже никому нельзя доверять.