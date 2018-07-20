Арест первой леди «Спурта»: как привычки кэптивного кредитования пустили Даутову ко дну

Сегодня суд поместил под домашний арест экс-главу банка «Спурт» Евгению Даутову до 6 октября. Бывшую предправления обвиняют в семи преступлениях по статьям «Злоупотребление полномочиями», «Присвоение или растрата» и «Фальсификация финансовых документов». Предварительный ущерб по делу, по данным источника «Реального времени», достиг 3,5 млрд рублей. Что подвело «Спурт» и его руководство — подробнее в нашем материале.

Евгению Даутову отправили под домашний арест

Сенсационная новость пришла сегодня из Приволжского райсуда Казани. Как сообщила пресс-служба, бывшую предправления банка «Спурт» Евгению Даутову отправили под домашний арест до 6 октября. Именно об этой мере пресечения просил Следком, и суд удовлетворил ходатайство.

Напомним, в отношении Даутовой возбуждено уголовное дело по факту фальсификации отчетности. Экс-главу банка обвиняют

в совершении семи преступлений: два эпизода по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата»), четыре эпизода по части 2 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») и один эпизод по статье 172.1 («Фальсификация финансовых документов»). Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда, свою вину Евгения Даутова признала. Сторона защиты против домашнего ареста не возражала. Оперативно узнать позицию адвоката обвиняемой Олега Шемаева не удалось, поскольку его телефоны не отвечают.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что выявленный ущерб по делу «Спурта» вырос до 3,5 млрд рублей (в мае сумма называлась на уровне 800 млн). Собеседник «Реального времени» уточнил — свою вину госпожа Даутова признала лишь частично, в какой части — не назвал.

Центробанк отозвал лицензию банка «Спурт» 21 июля прошлого года в связи с недостаточностью капитала. По данным ЦБ, сумма активов кредитной организации на ту дату составила 7,4 млрд рублей, а требования клиентов — 12,6 млрд. Таким образом, дефицит капитала составил 5,2 млрд. Подробнее о деле «Спурта» можно прочитать в нашем майском материале.

«По существу «Спурт» являлся пылесосом!»

На арест Даутовой в банковской среде отреагировали по-разному. Так, управляющий казанским филиалом УБРиР Марат Хасиятуллин посчитал арест экс-главы «Спурта» излишним — хватило бы подписки о невыезде:

— Мера, наверное, слишком жесткая, поскольку деньги все-таки не были украдены и выведены. Их вкладывали в реальное производство, просто переоценили силы. Да, формально были нарушены требования, но все-таки могли и поддержать, дать только подписку о невыезде.

Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ, впрочем, не считает домашний арест Даутовой чрезмерно жесткой мерой пресечения при тех нарушениях, которые допустила экс-глава «Спурта»:



— Эта мера соответствует тяжести преступлений, вменяемых госпоже Даутовой. Ущерб кредиторам банка нанесён на миллиарды рублей, — говорит Осадчий.



Основная причина краха «Спурта», по мнению эксперта, «ахиллесова пята российского банкинга – связанное кредитование».



— Банк, по существу, являлся инструментом финансирования бизнеса его собственников. По отчетности на 1 мая 2017 года вклады составляли 9 млрд рублей, т.е. 77,8% пассивов. О чем это говорит? «Спурт» был типичным пылесосом. Высасывал деньги из карманов населения, и эти средства инвестировал в проекты собственников банка, — пояснил эксперт.



Речь о кредитовании предприятий, подконтрольных руководству «Спурта», — ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) и АО «КЗСК-Силикон», а также ряда «технических» компаний, связанных с «неформальной группой КЗСК». В 2015—2016 годах эти организации «прямо или косвенно» получили на финансирование «силиконовых» инвестпроектов ссуды на 2,8 млрд рублей. А проблемы КЗСК с этими проектами по цепочке ударили по всем экономически связанным компаниям и банку.



«Слишком маленький банк кредитовал слишком большой проект»

— Когда кредитуют свой собственный бизнес, а там действительно были нарушены нормативы, то высока концентрация риска на одного заемщика — на одно предприятие, то есть слишком маленький банк кредитовал слишком большой проект, — отметил Хасиятуллин.

Связанное кредитование в таких объемах недопустимо, «оно скрывалось с помощью всякого рода схем», продолжил Осадчий. Для сокрытия связанного кредитования фальсифицировалась отчетность. Каковы размеры ущерба? На дату отзыва лицензии (21 июля 2017 года) дыра в балансе банка составила 5,2 млрд рублей.



По данным АСВ, «По состоянию на 1 июня 2018 г. на выплаты кредиторам первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов, направлены денежные средства в размере 1 010 482 тыс. руб., что составляет 11,31% суммы установленных требований указанных кредиторов. Размер неудовлетворенных требований кредиторов составляет 11 081 224 тыс. руб.». Перспективы выплат оставшейся задолженности весьма туманны, полагают эксперты.