Адвокат первой леди «Спурта»: «Никаких денег она не похищала!»

Уголовное дело экс-предправления банка Евгении Даутовой выросло до 10 эпизодов и 7,7 млрд рублей

Фото: Ирина Плотникова

В Казани возбудили новое дело в отношении экс-главы банка «Спурт» Евгении Даутовой. Теперь обвиняемую в злоупотреблениях, растрате и фальсификации отчетности подозревают еще и в мошенничестве. Предварительный ущерб по 10 эпизодам преступлений близится к 8 млрд рублей. Как утверждают источники «Реального времени», в будущем сотрудники Следкома РТ намерены проверить «взаимоотношения «Спурта» и Даутовой с организациями, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях».

Полицейское следствие делом Даутовой больше не занимается



Возбуждения дела о мошенничестве и еще ряду статей в отношении руководства «Спурта» конкурсный управляющий банка добивался с декабря 2017-го, направляя заявления в МВД и СКР по результатам проверок Агентства по страхованию вкладов. Тогда в возбуждении дела по статье 159 УК РФ было отказано. Признаки этого преступления в действиях бывшего председателя правления банка Евгении Даутовой силовики усмотрели на прошлой неделе, занимаясь расследованием ее же действий по иным составам УК РФ.

Фабулу нового, 10-го эпизода в деле Даутовой, источники «Реального времени» пока не раскрывают, ссылаясь активную работу со свидетелями. Как удалось выяснить, следствие усматривает признаки хищения с выводом активов банка на сумму 130 млн рублей в 2017 году.

Напомним, в отношении первой леди банка возбудили уголовные дела сначала в ГСУ МВД Татарстана — в феврале 2018-го, а затем в Следкоме по РТ — в апреле. Об их возможном соединении говорили еще в мае. В действительности, материалы двух полицейских дел о злоупотреблениях полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) лишь пару недель назад поступили в четвертый отдел по расследованию особо важных дел Следкома по РТ. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники ФСБ.

Оба присоединенных эпизода касаются действий Евгении Даутовой как бенефициара группы компаний КЗСК. Фото rt.rbc.ru



Оба присоединенных эпизода касаются действий Евгении Даутовой как бенефициара группы компаний КЗСК (ОАО «Казанский завод синтетического каучука» и АО «КЗСК-Силикон») и возбуждены по заявлениям конкурсного управляющего КЗСК, тогда как Следком изначально концентрировался на оценке действий Даутовой как руководителя и бенефициара «Спурта».

Обходные маневры — фирмы на сотрудников и родню

На момент соединения дел их фигурантка уже находилась под домашним арестом. Такое решение по ходатайству следствия 20 июля принял Приволжский райсуд Казани. Днем ранее Следком предъявил Даутовой обвинение в фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ) и еще по шести «свежим» эпизодам: четыре — по злоупотреблению полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), два — по растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Эти дела были возбуждены 18 июля по сделкам «Спурта» 2015—2017 годов по материалам проверок АСВ и ФСБ.

В частности, предметом расследования стали необеспеченные кредиты на сумму 500—800 млн рублей, покупка заведомо невозвратных долговых обязательств на 1—2 млрд рублей. Документально установлено, что во всех этих сделках участвовали так называемые «технические» фирмы, оформленные как на сотрудников банка, так и на их родственников. Все были уверены — помогают банку и руководителю. Не думали, что такая помощь с точки зрения закона чревата уголовной ответственностью. Впрочем, никого кроме руководителя к ней в данном случае не привлекают.

Использование же таких компаний, как считают силовики, позволило Даутовой продолжать вкачивать в КЗСК деньги банка обходными путями, поскольку напрямую кредитовать этот аффилированный с предправления банка бизнес «Спурт» с некоторого времени не мог. Невозвращенные кредиты КЗСК стали токсичным активом, который тянул на дно банк, требуя создания дополнительных резервов. В случае с «технически» чистыми компаниями резервы не требовались. Но критическая масса продолжала накапливаться. Напомним, ранее кредитор КЗСК — ВЭБ — заявил, что смета на строительство КЗСК-Силикон была превышена и вместо 7,8 потратили якобы 13 млрд рублей.

4 октября 2017 года Арбитражный суд Татарстана признал «Спурт» банкротом. 29 августа 2018 года тот же суд ввел в отношении ОАО «КЗСК» процедуру внешнего управления сроком на 18 месяцев. Фото Максима Платонова



Еще одна хитрая схема, которую вскрыли силовики: имущественный комплекс КЗСК был раздроблен на несколько десятков мелких предприятий и закладывался частями ради получения кредитов в других банках, в последующем «Спурт» выкупал этот залог и возвращал имущество. На финише серии сделок собственником имущества стала сама Евгения Даутова, а обязательства по кредитам в других банках повисли на «Спурте». 4 октября 2017 года Арбитражный суд Татарстана признал «Спурт» банкротом. 29 августа 2018 года тот же суд ввел в отношении ОАО «КЗСК» процедуру внешнего управления сроком на 18 месяцев, возложив исполнение обязанностей руководителя на арбитражного управляющего Павла Медведева. Его кандидатуру 26 сентября представят для утверждения собранию кредиторов.

По офшорному следу

О позиции Даутовой по предъявленным обвинениям источники «Реального времени» рассказывают следующее: фактические обстоятельства она признает, но утверждает — плохого умысла при совершении сделок не имела, цель была благая — сохранить стратегический объект. Тут надо добавить, что мадам банкир одновременно выступала бенефициаром этого самого объекта. «То есть она спасала свой же бизнес деньгами вкладчиков и привлеченными средствами. Причем, есть основания полагать — часть средств была потрачена не только на спасение КЗСК, но и по своему усмотрению», — сказал «Реальному времени» руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ Станислав Столяров.

У самой обвиняемой арестовали земельный участок и жилой дом, а также ее доли в уставных капиталах ряда предприятий, в том числе «КапиталИнжиниринг» и «БулгариГрин». Несколько десятков миллионов рублей на личном счете в лопнувшем «Спурте» следователи активом не считают, в том числе и потому, что имеют подозрения — данные о состоянии счета были искажены, а в действительности средств на нем на момент краха банка уже не было.

За рамками десятки эпизодов дела пока остается приличный массив информации о деятельности банка. Один из собеседников издания сообщил — следствие заинтересовали «взаимоотношения «Спурта» с организациями, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях», и есть намерение разобраться, «как связаны эти сделки с самой Даутовой».

В какой части Евгения Даутова признала вину по эпизоду с фальсификацией отчетности, ее адвокат пояснять не стал. Фото tatarstan.ru



Защита: «И никакими хищениями в любой форме не занималась!»

Интересы Евгении Даутовой по уголовному делу защищает казанский адвокат Олег Шемаев. В разговоре с «Реальным временем» он подтвердил факт возбуждения нового дела о мошенничестве, но комментировать его не стал.

— Постановление о возбуждении вручено, но в этой части нас пока не допрашивали. Единственное, что могу утверждать однозначно — моя подзащитная никаких денежных средств не похищала! И никакими хищениями в любой форме не занималась!.. По поводу офшоров никаких обвинений не предъявлено.

В какой части Евгения Даутова признала вину по эпизоду с фальсификацией отчетности — необоснованным искажением качества кредитного портфеля группы «технических» заемщиков и конкретно КЗСК и «КЗСК-Силикон» — ее адвокат пояснять не стал.

Тем временем, АСВ обнародовало промежуточные данные о ходе конкурсного производства в «Спурте». На 31 августа объем обязательств банка перед кредиторами составил 12,5 млрд рублей, из них 9,08 млрд — по вкладам физических лиц. В июле на удовлетворение требований кредиторов направлено 375 млн рублей, всего за время конкурсного производства — 1,4 млрд. При этом конкурсная масса составила 1 млрд 848 млн рублей, а расходы на ведение конкурсного производства — 9,5% от этой массы или 175,3 млн рублей. И каждый месяц за ведение бухучета и реестра требований кредиторов контрагент АСВ — ООО «Созидание и Развитие» получает 1 млн 130 тысяч, а юркомпания ООО«Джи-Ар Менеджмент» — 1 млн 725 тысяч и дополнительное вознаграждение в 10% в соответствии с условиями договора.

Первые электронные торги по продаже имущества «Спурта» на сумму около 900 млн рублей проводились в середине августа, но позже были признаны несостоявшимися, в связи с тем, что по лоту 52 (автомобиль Nissan Tiida 1.6, черный, 2011 года, пробег — 111,8 тыс. км, цена — 344 250 рублей) к участию был допущен один участник.