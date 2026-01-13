Цены на «вторичку» в Набережных Челнах выросли так же резко, как и на новострой

Автоград разделил пятое место в рейтинге городов с самым значительным ростом цен на недвижимость с Калининградом

Фото: Максим Платонов

По данным исследования консалтинговой компании SRG, в 2025 году средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Набережных Челнах увеличилась на 14%, достигнув отметки в 116,4 тыс. рублей, сообщает РБК.

Автоград разделил пятое место в рейтинге городов с самым значительным ростом цен на недвижимость с Калининградом. При этом Набережные Челны вошли в десятку городов России с наиболее заметным удорожанием вторичного жилья.

Также резко в 2025 году в Набережных Челнах подскочила средняя цена квадратного метра и в новостройках: рост на 43%, до 186,6 тыс. рублей за «квадрат». Для сравнения: в Казани по итогам текущего года средняя стоимость 1 кв. м в новых домах увеличилась на 12%, до 258,4 тыс. рублей. Подробнее о причинах — в материале «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидером по росту цен на вторичное жилье стала Махачкала, где стоимость квадратного метра «вторички» увеличилась на 25%, достигнув 120,9 тыс. рублей. На втором месте оказался Курск с ростом 24% (109,9 тыс. рублей за кв. м), а тройку лидеров замкнул Ижевск с повышением цен на 16% (97,7 тыс. рублей за кв. м). Примечательно, что единственным городом из исследуемых 50 населенных пунктов, где наблюдалось снижение стоимости вторичного жилья, стал Новокузнецк — там цены снизились на 2%.



Наталья Жирнова