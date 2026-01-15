Казань попала в топ-10 городов России, где сильнее всего подешевела аренда комнат в 2025 году

Причина снижения арендных ставок — недостаточная платежеспособность арендаторов

Фото: Максим Платонов

Аренда комнат в Казани подешевела на 14,8% по итогам 2025 года. Причем по динамике снижения арендных ставок столица Татарстана заняла десятое место в рейтинге городов России, пишет ТАСС. Отметим, что, согласно опубликованным на площадках объявлениям, стоимость аренды комнаты в городе варьируется от 6 тыс. до 25 тыс. рублей в зависимости от площади объекта, наличия ремонта и местоположения.

В целом, по данным аналитиков, ставки аренды на комнаты в России снизились впервые с 2017 года. Падение цен зафиксировали в 38 из 70 исследованных городов. Сильнее всего аренда комнат подешевела во Владикавказе (-22%), Грозном (-21,9%), Магнитогорске (-19,8%). Также в данном топе — Улан-Удэ (-19%), Мурманск (-17,7%), Хабаровск (-17,6%), Чита (-16,8%), Вологда (-14,9%) и Сургут (-14,8%).

Подешевела аренда комнат и в Москве (-3,9%, до 22,9 тыс. в месяц), а также в Московской области (-2,5%, до 16,1 тыс.) и в Санкт-Петербурге (-11,5%, до 14,8 тыс.).

В среднем по России аренда комнат подешевела на 2,2%, до 11,6 тыс. рублей.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, главная причина снижения арендных ставок — недостаточная платежеспособность арендаторов. Он подчеркнул, что спад экономики и падение доходов в первую очередь бьют по наименее обеспеченным слоям населения, а они являлись основной категорией арендаторов комнат. Также на аренду комнат повлияло увеличение объема предложения (+10% за год).

Никита Егоров