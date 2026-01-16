В Казани посуточная аренда жилья подешевела на 50% после новогодних праздников

Сильнее всего в России аренда подешевела в резиденции Деда Мороза

Фото: Динар Фатыхов

В Казани цены на посуточную аренду жилья после новогодних праздников снизились на 50%, до 3 340 рублей. Причем по динамике снижения арендных ставок столица Татарстана попала в топ-10 городов России, следует из материала ТАСС.

Сильнее всего в России аренда подешевела в Великом Устюге — в резиденции Деда Мороза (-64%, до 4 490 рублей). Также заметное снижение аналитики зафиксировали в Нижнем Новгороде (-54%, до 3 570 рублей за сутки), в Великом Новгороде (-53%, до 3 290 рублей), Костроме (-53%, до 4 000 рублей), Калуге (-52%, до 2 670 рублей), Владимире (-51%, до 3 770 рублей), Ярославле (-51%, до 3 660 рублей), Рязани (-50%, до 3 480 рублей), Кисловодске (-49%, до 3 100 рублей) и Пскове (-49%, до 3 310 рублей).

В среднем по России после новогодних праздников посуточная аренда жилья стала дешевле на 42%. Арендная ставка после каникул составила 4 150 рублей за сутки.

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ-10 городов России, где сильнее всего подешевела аренда комнат в 2025 году.

Никита Егоров