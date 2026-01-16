Татарстан попал в топ-10 субъектов России по дороговизне кв. м на «первичке»

При этом в декабре 2025 года стоимость 1 кв. м в новостройках республики не изменилась по сравнению с ноябрем того же года

Фото: Реальное время

Татарстан занял восьмое место в рейтинге субъектов России по стоимости кв. м в новостройках. Так, в республике «квадрат» на первичном рынке стоит в среднем 196 381 рубль (цена рассчитана на основании фактических сделок), следует из аналитики Единого ресурса застройщиков.

При этом отмечается, что в декабре 2025 года стоимость 1 кв. м в новостройках не изменилась по сравнению с ноябрем того же года.

Первое место в топе по дороговизне кв. м в новых домах заняла Москва (392 882 рубля), на втором месте — Санкт-Петербург (253 133 рубля), а на третьем — Севастополь (211 720 рублей). В топ-5 регионов по этому показателю также попали Московская область (207 940 рублей) и Крым (206 639 рублей).

На 6—10-м местах рейтинга находятся Сахалинская область (204 353 рубля), Республика Алтай (202 719 рублей), Амурская (194 028 рублей) и Ленинградская (184 756 рублей) области.

В среднем по России квадратный метр на первичном рынке подорожал в 2025-м на 7,3%, до 182 566 рублей.

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ-10 городов России, где заметнее всего подешевела аренда комнат в 2025 году.

Никита Егоров