Татарстан вошел в топ регионов с самыми просторными кладовыми в России

Средняя площадь достигает 6,2 квадратного метра

Фото: Максим Платонов

Несмотря на общую тенденцию роста цен, стоимость кладовых за прошедший год увеличилась всего на 5%, что фактически компенсируется уровнем инфляции. Согласно исследованиям сервиса «Домклик», предложение объектов выросло значительно сильнее — на 40,5%, пишет ТАСС.

Наиболее дорогие кладовые находятся в столице, Подмосковье и Санкт-Петербурге: средняя цена составляет около 1,5 миллиона рублей в Москве, 890 тысяч рублей в Московской области и 749 тысяч рублей в Северной столице. Однако наиболее просторные помещения предлагают регионы Дальнего Востока и Поволжье.

Минимальные затраты на приобретение кладового пространства зафиксированы в Волгограде, Калининграде и Башкортостане, где цена варьируется от 290 до 310 тысяч рублей. Наибольшие средние площади кладовок предлагают в Приморском крае и Татарстане — до 6,2 квадратного метра.

Ариана Ранцева