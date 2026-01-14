В «Москве-Сити» выставили на продажу комнату площадью 10 кв. м за 8 млн рублей

В «Москве-Сити» выставили на продажу комнату площадью 10 кв. м за 8 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на одном из сайтов.

Апартаменты находятся на 84-м этаже в башне «Федерация». Судя по фото, в комнате имеется два спальных места, мини-холодильник, столик, шкаф для хранения вещей, а также санузел с душевой и раковиной.

По словам продавца, объект можно сдавать и получать до 1,2 млн рублей в год. Причем налог на такое имущество составит 33 тыс. рублей в год, а эксплуатационные платежи УК — 43 тыс. рублей в год.

Московский международный деловой центр «Москва-Сити» — развивающийся деловой район в Москве на Пресненской набережной. Является частью Пресненского района Центрального административного округа Москвы. В рамках «Москва-Сити» создается зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг.

Никита Егоров