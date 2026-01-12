Татарстан обогнал другие регионы ПФО по росту стоимости квадратного метра

Если в прошлом году цена составляла 170 тысяч рублей, то сейчас достигла 189 тысяч рублей за квадратный метр

Фото: Артем Дергунов

На рынке вторичного жилья Приволжского федерального округа наблюдается существенное расслоение. По данным Агентства инвестиций в недвижимость Москвы, за период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года города округа продемонстрировали разную динамику роста цен.

Наиболее значительный рост зафиксирован в Казани, где средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 11%. Если в прошлом году цена составляла 170,2 тысячи рублей, то сейчас достигла 189,7 тысячи рублей за квадратный метр. Это максимальный показатель среди городов-миллионников ПФО.

В остальных крупных городах округа динамика оказалась более сдержанной. В Нижнем Новгороде зафиксирован рост около 8% — с 137,9 до 149,1 тысячи рублей за квадратный метр. Схожим темпом роста отличились Самара и Пермь. В Самаре цена поднялась с 114,3 до 122,7 тысячи рублей, в Перми — с 106,2 до 114,2 тысячи рублей за квадратный метр, что соответствует приросту в 7–8%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Промежуточную позицию заняла Уфа, где стоимость квадратного метра выросла на 8% — с 115,4 до 124,2 тысячи рублей.

По мнению гендиректора Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерия Летенкова, рынок ПФО перестал двигаться единым блоком.

— Есть города, где спрос позволяет уверенно тянуть цену вверх, и есть те, где рост идет по инерции. Это уже не общая динамика, а набор локальных рынков, — отметил эксперт.



Наталья Жирнова