Многофункциональный центр «Яр Парк» на берегу Казанки построят к 2032 году

Начало стройки запланировано на 2026 год

В Казани стартует масштабный градостроительный проект: строительство многофункционального комплекса «Яр Парк» («Казань Сити») на месте бывшей «Ривьеры». Как сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в рамках итоговой коллегии инвестиционного агентства, работы начнутся в начале 2026 года, а завершение проекта запланировано на 2032 год.

Ранее «Реальное время» сообщало, что реализацией займется китайская компания PowerChina, которая намерена применить в строительстве передовые технологии. В состав комплекса войдут жилые дома, пятизвездочный отель, бизнес‑центры и торговые площади. Всего планируется возвести 13 корпусов, среди которых — торговый молл, конгресс‑центр, фитнес‑клуб и рестораны.

По словам Минуллиной, проект имеет большое значение как для Казани, так и для всей республики. Его реализация не только преобразит городскую панораму за счет небоскребов, но и даст импульс развитию инфраструктуры района.

— Мы рады, что именно Казань станет площадкой для реализации масштабного проекта — многофункционального жилого комплекса «Яр Парк». Этот проект все ждут с большим интересом, ведь он обещает стать новым символом современного города, — ранее подчеркнул Ильсур Метшин.



В октябре «Яр Парк» получил одобрение на строительство на берегу Казанки.

Наталья Жирнова