Россияне стали агрессивнее и настойчивее при покупке недвижимости

На психологическое состояние покупателей повлияли кризис, ипотечные ставки и рост цен

Фото: Динар Фатыхов

В России меняется характер покупателей, которые приобретают квартиры: россияне все чаще проводят переговоры с продавцами на повышенных тонах, а требовательность клиентов превращается в отдельный фактор сделки. Об этом рассказал сооснователь и руководитель компании «МодульДом Юг» Олег Седов, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Эксперт отметил, что покупатель стал настойчивее во время переговоров, чтобы выбить максимум условий в свою пользу. По его словам, граждане «приходят уже не просто посмотреть варианты», а осознанно, поскольку речь идет о месте, где они будут жить несколько лет.

Одна из причин нервозности россиян во время переговорного процесса — экономический стресс на фоне роста цен, скачков ставок по ипотеке и страха не купить квартиру на приемлемых условиях.

Также на психологическое состояние покупателя влияет возраст: жестче всего разговаривают клиенты постарше в силу своего опыта и понимания своих предпочтений. Такие люди активно торгуются, пытаясь вытащить максимум опций в минимальный бюджет. Молодежь в данных вопросах более лояльная, подчеркнул Седов.

Кроме того, россияне испытывают стресс из-за страха, что банк в любой момент откажет в одобрении ипотеки, или ухудшатся условия по жилищному кредиту. На этом фоне покупатели просят застройщиков и риелторов быстрее оформить документы, удержать цену до даты сделки.

Седов допустил, что такая агрессия со стороны покупателей увеличивает нагрузку на продавцов и повышает риски срыва сделок, а также вынуждает владельцев квартир не просто изучать рынок, но и заниматься эмоциональным менеджментом, работать с тревогой, разочарованием клиента, чтобы договоренности не разрушились на эмоциях.

Чтобы минимизировать риски во время переговоров с требовательными покупателями продавцам недвижимости нужно четко прописывать все ключевые условия и не обещать то, что невозможно выполнить, резюмировал Седов.

Ранее сообщалось, что в Казани за год стоимость аренды однокомнатных квартир повысилась на 200 рублей.

Никита Егоров