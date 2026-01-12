За «квадрат» жилья в Татарстане жители региона могут отдать 2,3 зарплаты

Наиболее доступная недвижимость зафиксирована в Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе: там достаточно примерно одной средней зарплаты

Фото: Максим Платонов

По данным исследования АКРА, в России сложилась следующая ситуация с доступностью жилья: для приобретения одного квадратного метра жилой площади требуется в среднем две среднемесячные зарплаты. Такую оценку предоставил старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков, сообщает РИА «Новости».

На общероссийскую статистику значительное влияние оказывают крупные рынки недвижимости. В Москве, Краснодарском крае и Татарстане показатель достигает 2,2—2,3 месячных зарплат, а в Санкт-Петербурге — 2,5 заработных плат. При этом медианное значение по стране составляет около 1,75 зарплаты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Региональная картина демонстрирует существенные различия в соотношении стоимости жилья и доходов населения. Наиболее доступная недвижимость зафиксирована в Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе, где для покупки квадратного метра достаточно примерно одной средней зарплаты. Наибольшую финансовую нагрузку на покупателей жилья несут Крым и Севастополь, где стоимость квадратного метра эквивалентна примерно трем средним зарплатам.

Наталья Жирнова