Галимова о задачах в послании Путина: «Рустамом Нургалиевичем уже даны поручения»

Позиция казанского Кремля — по актуальным вопросам татарстанской и российской повестки

Фото: Олег Тихонов

Представитель Кремля Лилия Галимова рассказала, какая работа уже идет в Татарстане в рамках задач, озвученных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Также среди тем, поднятых на традиционном брифинге: установка памятника воинам-интернационалистам, Международный день родного языка и «изгнание» оперного певца Хачатура Бадаляна из ТАГТ им. М. Джалиля. Подробности — в материале «Реального времени».

Послание Федеральному собранию

Один из вопросов официальной повестки от Лилии Галимовой был посвящен посланию президента России Федеральному собранию.

— Президент Владимир Путин поставил очень серьезные задачи в части социальной поддержки, отдельный блок касается многодетных семей. Социальная поддержка граждан — безусловный приоритет, поэтому в рамках поставленных президентом страны задач, в частности, должны быть проработаны дополнительные меры поддержки многодетных семей на уровне регионов. Рустамом Нургалиевичем уже даны соответствующие поручения. Все задачи, поставленные президентом страны, уже направлены в соответствующие министерства для исполнения и находятся под личным контролем президента республики, — выступила Галимова.

Она перечислила, какие меры в республике по озвученным вопросам уже приняты: например, для 34 815 многодетных семей существуют определенные субсидии. Принимаются меры по привлечению учителей в сельскую местность, в работе вопрос обеспеченности местами в яслях.

Продолжая официальную повестку брифинга, Галимова рассказала о рабочих поездках Рустама Минниханова в Лаишевский и Буинский районы, которые проходят сегодня. Отдельно Лилия Галимова затронула вопрос укомплектованности кадрами медицинских учреждений, который поднимался на субботнем совещании у президента РТ. «Сейчас Минздрав РТ совместно с вузами прорабатывает вопрос по обеспечению кадрами», — заявила представитель Кремля, добавив, что как только программу составят, она будет обнародована.

«Все задачи, поставленные президентом страны, уже направлены в соответствующие министерства для исполнения и находятся под личным контролем президента республики», — выступила Галимова. Фото kremlin.ru



Памятник воинам-интернационалистам

У Лилии Галимовой хотели узнать подробности, когда установят памятник воинам-интернационалистам, который демонтировали еще в прошлом году, и какая сумма выделена на новый мемориальный комплекс, якобы речь идет о 35 млн рублей.

— Точную цифру не готова назвать. Вопросом на своем уровне занимается кабмин РТ, муниципалитет и Министерство культуры Татарстана подключены. Но самые главные участники процесса, безусловно, сами участники боевых действий. Стоял вопрос, чтобы организовать очень достойный памятник в цивилизованном месте. Безусловно, сейчас есть такой момент, что расходятся мнения, в каком виде может быть памятник. Когда будет готов эскиз? Думаю, вопрос ближайшего времени на самом деле. Нас тоже волновало, что этот процесс затягивается. В этом случаем мы, безусловно, исходили из тех соображений, чтобы сделать как лучше. Но процесс согласования эскизных вещей очень спорный. Назвать конкретную дату, когда будет установлен памятник, не могу. Предыдущий памятник, конечно, будет задействован, — объяснила Лилия Галимова.

Завод Duracell, ТОСЭР в Менделеевске и Aurus

Недавно Татарстан подписал соглашение с Duracell о развитии системы утилизации батареек. Представитель Кремля попросила не делать поспешных выводов. «Пока речь о заводе не идет, пока говорим только о пунктах сбора батареек, которые затем будут перенаправляться в Челябинск. Вопрос вероятного строительства завода в Татарстане только обсуждается», — подчеркнула Галимова.

Был интерес к размещению производства автомобилей класса «люкс» Aurus в ОЭЗ «Алабуга». «У нас есть необходимая инфраструктура, максимально готовы (к размещению). Этот факт стал решающим для Минпромторга РФ», — напомнила спикер причины выбора площадки.

По выбору резидентов ТОСЭР в Менделеевске Галимова пояснила, что скоро должен состояться плановый совет, на котором и будут утверждать резидентов.

Сегодня по всему миру отмечают День родного языка. Выяснилось, что на республиканском уровне никаких мероприятий по этому поводу не будет. Фото Рината Назметдинова

Международный день родного языка

Сегодня по всему миру отмечают День родного языка. Выяснилось, что на республиканском уровне никаких мероприятий по этому поводу не будет. Внесла Галимова ясность и в то, кто и на каком уровне должен заниматься развитием языков.

— На уровне республики нет [мероприятий к Международному дню родного языка], на уровне муниципалитетов проводят. Мы считаем, что вопросом развития языков должны заниматься все. Не отказываемся, что на региональном и муниципальном уровнях должны заниматься. Гильмутдинов дал исчерпывающий комментарий по этому вопросу, — отметила Галимова, имея в виду высказывание председателя комитета по делам национальностей Госдумы РФ Ильдара Гильмутдинова о том, что родными языками должны заниматься региональные и муниципальные власти, а не федеральный центр.

Выселение труженицы тыла

На брифинге напомнили о поручении председателя СК РФ руководству СКР по РТ проверить информацию о нарушении жилищных прав труженицы тыла. Возможно, в связи с этим у властей есть планы изменить условия программы выселения из аварийного жилья.

— Программа меняться не будет, с точки зрения закона соответствует всем нормам. Что касается труженицы тыла, то есть человек, который готов поддержать ее и помочь женщине. Два варианта — либо соципотека, либо соцнаем. Что она из этого выберет — в той части благотворитель ей материально окажет поддержку. Он, благотворитель, за нее будет платить, — рассказала о решении вопроса Галимова.

В Татарстане обошлось без кибердружин

В Сети получило распространение видео с участием студентов медколледжа, которым представитель учебного заведения говорит, что за ними в соцсетях будут следить кибердружины для контроля нравственного и идеологического здоровья.

— Ни о какой дружине не знаю. Это не относится к словам президента, что нужно работать со студентами, он не это имел в виду. Никаких дружин мы не формировали, — прокомментировала видео Лилия Галимова.

«Единая Россия» в Татарстане должна объявить начало праймериз к выборам в Госсовет РТ, но пока неизвестно, будет ли выдвигаться Рустам Минниханов. Фото pnp.ru

Праймериз к выборам в Госсовет РТ

Сегодня «Единая Россия» в Татарстане должна объявить начало праймериз к выборам в Госсовет РТ, но пока неизвестно, будет ли выдвигаться Рустам Минниханов.

— Можно будет поговорить, когда официально объявят выборы, пока эту тему не комментируем, — ответила Галимова.

Создание архитектурного бюро Фишман

Инициатива создания архитектурного бюро под руководством помощника президента РТ Наталии Фишман звучала на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

— Инициатива прозвучала. На самом деле, опыт республики активно тиражируется в другие субъекты. С точки зрения практики применения этим занимаемся, а что касается юридических вопросов [создания архитектурного бюро], то итогового решения, поручения пока не было. Как будет что-то документально принято, заявим, — пообещала Лилия Галимова.

«Изгнание» приглашенного оперного певца

Разрыв контракта между ТАГТ им. М. Джалиля и солистом «Новой оперы» Хачатуром Бадаляном («изгнание», как прозвучало на брифинге) потребовал комментария со стороны Кремля.

— Кажется, формулировка «изгнание» претендует на какое-то название новой оперы. Не вмешиваемся в деятельность театров, не консультируем их, как правильно поступить. Если все в рамках закона, то мы только придерживаемся этой позиции. Вмешиваться во внутреннюю работу театров не в нашей компетенции, — ответила Лилия Галимова.