Менделеевск принят в «колхозную» семью ТОСЭР — он тоже ждет китайцев

Моногород на северо-востоке Татарстана привлекает резидентов необъятным количеством природного газа, необходимого для переработки сырья

Пятая по счету территория опережающего развития, в Менделеевске, пойдет по проторенному пути и наряду с Набережными Челнами и Нижнекамском сделает ставку на китайских резидентов. «Безусловно, и мы ждем инвесторов из Китая, — заявили «Реальному времени» в исполкоме Менделеевска. Правда, первыми бросят якорь, скорее всего, те, чьи инвестпроекты основаны на потреблении большого объема природного газа: московский переработчик с азиатскими корнями нацелился на глубокую переработку зерна, а локальный инвестор — на производство товарного бетона, ожидается, что газа попросят и китайцы. Менделеевск отстал на два года от остальных как раз ради того, чтобы газовая инфраструктура вокруг «Аммония» попала в границы ТОСЭР.

Медведев дал старт Менделеевску

Сегодня стало известно о подписании премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановления правительства РФ о создании территории опережающего социально-экономического развития «Менделеевск». Сам документ был утвержден председателем правительства еще 12 февраля, но был выпущен и опубликован на портале правительства РФ лишь утром.

ТОСЭР «Менделеевск» создается в пределах границ территории городского поселения «Город Менделеевск», а не всего Менделеевского района Татарстана. «Создать территорию опережающего социально-экономического развития «Менделеевск» (далее — территория опережающего развития) на территории муниципального образования «Город Менделеевск» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, имея в виду, что ее функционирование будет обеспечивать достижение стабильного социально-экономического развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест», — говорится в начале постановления. Далее определены основные условия функционирования.

Инвестиционная декларация новой ТОСЭР включает 13 видов экономической деятельности и минимально разрешенный входной порог для резидентов в 2,5 млн рублей с созданием не менее 10 рабочих мест. Среди 13 видов — растениеводство и животноводство, рыболовство и рыбоводство, добыча прочих полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели. Правда, этот режим будет действовать лишь в «течение первого года после включения юридического лица в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития», указано в постановлении, тогда как прежде инвестиционная декларация первых ТОСЭР утверждалась сразу на 3 года. В пояснительной записке к постановлению говорится, что «на данный момент заключены соглашения о намерениях по реализации 15 инвестпроектов общей стоимостью 4,8 млрд рублей и с созданием более 600 новых рабочих мест». Плановый показатель по наполнению ТОСЭР в трехлетней перспективе не ставится.

12 февраля Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о создании территории опережающего социально-экономического развития «Менделеевск». Фото government.ru



Чтобы не сглазить, чтобы не отобрали

Сразу отметим, что власти Менделеевска боятся называть будущих резидентов ТОСЭР, опасаясь того, что их переманят конкуренты из остальных четырех ТОСЭР республики. «Не хочу называть, чтобы не сглазить, чтобы не отобрали другие наши конкуренты», — признался в разговоре с «Реальным временем» заместитель главы исполкома Альберт Саттаров.

Ведь в гонке за инвестора продолжают одновременно участвовать и Зеленодольск, и Нижнекамск, и Чистополь, у которых осталось в запасе 2 года для заполнения ТОСЭР. Согласно федеральному законодательству, после придания статуса ТОСЭР территория может предоставить максимально возможные льготы резиденту только в течение первых трех лет. Набережные Челны, как известно, финишировали в этой гонке первыми. Ими было привлечено 44 резидента с объемом инвестиций в 15 млрд рублей.

В хвосте «паровоза»

Менделеевск, который является в чистом виде моногородом, оказался в конце «паровоза» лишь из-за территориальных ограничений, установленных федеральным законодательством. Как рассказал заместитель главы исполкома Менделеевска Альберт Саттаров, пять лет назад, когда был введен режим ТОСЭР, территория городского поселения Менделеевска была «очень маленькой», а построенный впоследствии завод «Аммоний» с газовой инфраструктурой находился за его границами. «После изменения законодательства городское поселение Менделеевска увеличило площадь в 3 раза — до 93 кв. км. Теперь в его территорию включен «Аммоний». После этого была подана заявка», — отметил он. По словам Саттарова, в заявочной документации указаны 19 инвестпроектов с объемом 4,8 млрд.

До сих пор наиболее зажиточные татарстанские ТОСЭР сумели заполниться за счет китайских резидентов. В Набережных Челнах известен приход «Хайера», Нижнекамске — «Камастали».

«Безусловно, и мы ждем инвесторов из Китая», — отметил Альберт Саттаров. Правда, он полагает, что первыми бросят якорь, скорее всего, те, чьи инвестпроекты основаны на потреблении большого объема природного газа.

Московская компания «с азиатскими корнями» вынашивает проект по глубокой переработке зерна, а местный инвестор нацелился строительство завода по производству товарного бетона. Ожидается, что газа попросят и китайцы. «Для этих производств необходимы достаточные объемы газа. Если брать Камскую зону, то ни Челны, ни Нижнекамск не обладают достаточным количеством газа. Он там в дефиците», — отметил Саттаров. «Товарный бетон еще интереснее, — говорит он. — Наша территория обладает достаточными залежами щебня, который является основным минеральным сырьем. Сырьевая база есть на много-много лет вперед».

Под боком газовой инфраструктуры «Аммония»

Для резидентов рядом с «Аммонием» формируется промышленный парк. Недавно ОЭЗ выкупила 3 700 га. «Это уже второе приобретение «Алабуги» [в Менделеевском районе], в 2017 году они получили 500 га, которые находятся недалеко от этого участка. В общей сложности в земельном банке управляющей компании находятся 4 200 га», — рассказывали ранее в муниципалитете. Учитывая, что участок 500 га ОЭЗ выкупила за 1,1 млрд рублей, менделеевские просторы можно оценить по нижней границе в 8—9 млрд рублей.

Кроме китайской TEDA Holding, под которую зарезервирован участок, переговоры проходили с инвесторами из ОАЭ, с делегацией корпорации «Золотой слон». Но есть опасность в том, что многие договоренности были достигнуты еще два года назад, когда власти задумались о ТОСЭР. «Представьте себе инвестора, который будет ждать годы. Деньги быстро обесцениваются, поэтому некоторые инвесторы успели вложиться в другие регионы. Но есть и те, кто остались». По словам представителя исполкома, встреча с инвесторами пройдет 26 февраля.



После изменения законодательства городское поселение Менделеевска увеличило площадь в 3 раза — до 93 кв. км. Теперь в его территорию включен «Аммоний». Фото Максима Платонова

Буквально за пару дней до этого президент РТ раскритиковал муниципалитеты за слабую наполняемость ТОСЭР. «Я считаю, что это большая поддержка для наших моногородов. Мы должны получить пятый город (речь шла о Менделеевске, — прим. ред.). Но очень слабо работаем по привлечению резидентов. Все сначала рассказывают, что вот будет статус, так потом… Колхоз создали без колхозников. Колхозников должен искать премьер вместе с председателем парламента и президентом? Так не бывает. Давайте работайте!» — заявил Минниханов, обозначив претензию в адрес отраслевых министерств, АИР и муниципальных властей. Беспокойство оправдано: в случае невыполнения подписанных обязательств территория лишается статуса ТОСЭР. Негодование президента ни в Минэкономики РТ, ни в муниципалитетах не комментируют.