Госзакупки: «День качества» для Минпромторга, обучить служащих закупкам и заставить камерами Дальний Восток

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

Фото: Максим Платонов

1. Авиатопливо на полмиллиарда в «Бегишево» поставит «Роснефть»

Второй по значимости аэропорт Татарстана — «Бегишево» — собирается закупить авиатопливо на полмиллиарда рублей. О закупке у единственного поставщика стало известно 31 января, но договор, судя по всему, был подписан раньше и действует уже с 1 января. Единственным поставщиком стало ООО «РН-Аэро», входящее в структуру «Роснефти».

Договор будет действовать до 31 декабря 2019 года. Авиатопливо будет поставляться ежемесячно, в согласованном количестве. Информацию о том, сколько всего будет поставлено топлива, обнаружить не удалось.

2. Структура из Иннополиса заставит камерами трассы на Дальнем Востоке

Базирующееся в Иннополисе ООО «Национальный центр информатизации» («дочка» «Ростеха», обеспечивавшая, к примеру, связь во время чемпионата мира по футболу 2018 года) готовится заплатить 133,2 млн рублей за монтаж, настройку и пусконаладку оборудования и программного обеспечения, а также иные работы по установке элементов обустройства автодорог общего пользования федерального значения и установку систем видеоконтроля. О закупке стало известно 31 января, заявки будут приниматься до 18 февраля. Итоги закупки подведут 20 февраля.

Всего работы коснутся пяти автодорог на Дальнем Востоке. В Амурской области на трассе Р-297 «Амур» из Читы в Хабаровск будет установлено 26 камер, на подъезде к Благовещенску — 9 камер, на трассе А-370 «Уссури» из Хабаровска во Владивосток — 17, на подъездной дороге от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту «Елизово» — 6, на подъездной дороге от трассы А-360 «Лена» к границе в КНР — 3 камеры.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана собирается купить транспортных средств на общую сумму 35,7 млн рублей. Фото photokzn.ru



3. Для Минсельхозпрода — 41 внедорожник с подсветкой перчаточного отделения

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана собирается купить транспортных средств на общую сумму 35,7 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 29 января до 13 февраля. Аукцион состоится 18 февраля.

Речь идет о закупке 41 одинакового легкового автомобиля повышенной проходимости по 870 тысяч рублей за штуку. Что за модель требуется Минсельхозпроду в таком количестве, в документации не указано, но есть данные о требуемых характеристиках машины. Это должен быть внедорожник с объемом двигателя не менее 1,5 литра и мощностью не менее 114 л. с. Он должен быть полноприводным, с не менее чем шестиступенчатой механической коробкой передач, гидроусилителем руля, кондиционером, системой ABS, подсветкой перчаточного ящика, подушкой безопасности водителя. Закупка будет профинансирована из бюджета Татарстана.

4. На повышение квалификации государственных и муниципальных служащих Татарстана — 28 миллионов

Тем временем Институт развития образования не устает выделять довольно крупные средства на образование. На этот раз — государственных и муниципальных служащих. На неделе стало известно, что образовательное учреждение потратит 28 млн рублей на программу повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих. Закупка будет произведена у единственного поставщика — Казанского федерального университета.

Услуги должны оказываться в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ с 9 января по 31 декабря 2019 года. Всего в рамках контракта учащиеся получат доступ к обучению по 103 курсам. Общее число слушателей составит 3 983 человека. Одним из самых длинных курсов будет обучение специализации: «Государственные и муниципальные закупки» — его длительность составит 108 часов.

Известно, что потребуется организовать выставку, 10 круглых столов, мероприятия «Я выбираю небо». Фото Максима Платонова

5. За 19 миллионов в Татарстане проведут «Дни качества», а также выберут лучшие товары

Министерство промышленности и торговли Татарстана готово заплатить 19,3 млн за международные и республиканские мероприятия. Потенциальные организаторы могут подать свои заявки до 21 февраля, первые части заявок будут рассматриваться 26 февраля, а вторые — 5 марта.

Конкретные названия мероприятий в документации указываются не всегда. Известно, что потребуется организовать выставку, 10 круглых столов, мероприятия «Я выбираю небо», «Дни качества» (в его рамках пройдет, например, международный форум «Татарстан — территория качества»), церемонию награждения победителей конкурса «Лучший товары и услуги Республики Татарстан».

6. Подготовить за 3 дня форум за 12 миллионов

Исполком Набережных Челнов собирается выделить немногим меньшую сумму на проведение промышленного форума. Речь идет о закупке на сумму 11,6 млн рублей, обнародованной 30 января. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 15 февраля, а аукцион состоится 18 февраля.

Как сказано в конкурсной документации, промышленный форум проводится в целях повышения темпов развития малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан, увеличения доли промышленной кооперации с лидерами отрасли и объемов продаж, обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. Для этого должен быть арендован выставочный павильон площадью не менее 2 300 кв. м не менее чем на 504 часа. Услуги должны быть оказаны в течение трех дней после заключения контракта, что, конечно, может оказаться достаточно сложной задачей для неподготовленного подрядчика.

«Татспиртпром», покупавший в прошлом году бочки у польского производителя на 94 млн рублей, решил приобрести фирменные пледы на сумму 5,9 млн рублей. Фото Максима Платонова



7. Водочные пледы для «Татспиртпрома»

Алкогольный гигант «Татспиртпром», покупавший в прошлом году бочки у польского производителя на 94 млн рублей, решил приобрести фирменные пледы на сумму 5,9 млн рублей. О закупке стало известно 29 января, заявки принимаются до 7 февраля, а итоги подведут 13 февраля.

Фирменные пледы, которые нужны «Татспиртпрому», должны быть с логотипами двух брендов предприятия — Tundra и «Ханская». Всего пледов должно быть 5 тысяч штук — 3 тысячи из них с логотипом Tundra, 2 тысячи — с логотипом «Ханская». Как указано в документации, договор будет действовать «до 31.04.2019». Так что узнать реальный срок действия контракта сложно — ошибка то ли в числе, то ли в месяце.

Максимальная стоимость каждого пледа, таким образом, составит 1 180 рублей. Пледы обоих видов должны быть размером 130 на 170 см.

8. Приглашенный виолончелист за 4 миллиона

Государственный симфонический оркестр Татарстана заплатит 3,9 млн рублей за 2 выступления Марио Брунелло в феврале. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика, о ней стало известно 30 января. Исполнителем стал фонд поддержки искусств «Арт Линк» Руслана Капитонова. Фонд регулярно обеспечивает участие приглашенных артистов в мероприятиях, связанных с симфоническим оркестром, например, в фестивале современной музыки Concordia или в филармонических концертах «Густав Малер и Бела Барток».

На этот раз речь идет о двух филармонических концертах — в Москве и Казани. Московский концерт организуется совместно с Московской государственной академической филармонией. Концерт в Казани состоится в ГБКЗ имени Сайдашева 14 февраля, в Москве — в Концертном зале имени Чайковского 16 февраля. Марио Брунелло — виолончелист (играет на виолончели Маджини начала XVII века), выступал с оркестром Люцернского фестиваля и Оркестром имени Моцарта.

Государственный симфонический оркестр Татарстана заплатит 3,9 млн рублей за два выступления Марио Брунелло в феврале. Фото facebook.com/mariobruneo

9. Kia Rio для «Татинвестгражданпроекта»

ГУП «Татинвестгражданпроект», на прошлой неделе закупавший компьютеры на 4,5 млн рублей, теперь готов потратить 1 млн рублей на лизинг автомобиля. О таком тендере стало известно 31 января. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 18 февраля.

Как следует из технического задания, арендовать будут Kia Rio в комплектации «люкс». Срок лизинга составит 24 месяца, в дальнейшем машина будет передана в собственность предприятия. Авансовый платеж составит 30%, а стоимость автомобиля — около 915 тысяч рублей. Мощность двигателя должна составлять 123 л. с., в машине должны быть дневные ходовые огни, зеркала заднего вида с подогревом, система предупреждения об экстренном торможении, интегрированная система активного управления, система помощи при трогании на подъеме, система контроля давления в шинах, климат-контроль, адаптация для России и пакет «Теплые опции».

10. В Казани отремонтируют «Центр эстетического воспитания»

Главное строительное ведомство региона — «Главинвестстрой» — готовится заплатить 750 тысяч рублей за проектную документацию для капремонта здания по адресу: ул. Горького, 21. Информация о закупке появилась 29 января, заявки будут приниматься до 6 февраля, а аукцион состоится 11 февраля. Закупка будет профинансирована из бюджета Татарстана.

Согласно данным документации, речь идет о кирпичном двухэтажном здании площадью 330 кв. м, выполняющем функции центра эстетического воспитания. Основанием для разработки документации является распоряжение Кабмина от 26 декабря 2018 года. В рамках работ должны быть проведены ремонт, усиление, частичная замена стен и перегородок. На первом этаже здания находятся гардероб, универсальный видео-выставочный зал, санузлы. На втором этаже — кабинеты для сотрудников, детские творческие мастерские, санузлы. Судя по данным открытых источников, здание располагается во дворе консульства Турции в Казани.