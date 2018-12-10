Госзакупки: 2 миллиарда на уборку мусора, охрана Болгара и «директорские» «Тойоты»

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

Фото: Олег Тихонов

1. Вывоз мусора передадут субподрядчику за 2 миллиарда

Челнинское ООО «Гринта» на неделе обнародовало сразу два крупных тендера на транспортировку твердых коммунальных отходов в восточных районах Татарстана. В середине года компания была выбрана оператором по работе с твердыми бытовыми отходами для Восточной зоны региона, а теперь ищет предприятие, которое смогло бы заняться вывозом отходов.

Компания, в частности, собирается заплатить почти миллиард, а точнее, 980 миллионов за транспортировку твердых коммунальных отходов в 18 районах. Об этой закупке стало известно 5 декабря, заявки будут рассматриваться 17 декабря, а итоги подведут 18 декабря. Срок договора — с 1 января по 31 декабря 2019 года. По этому договору исполнитель должен осуществлять транспортировку твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных, из мест накопления в целях обработки, утилизации и обезвреживания.

Аналогичный тендер на сумму в 860 млн рублей был объявлен на перевозку отходов в Набережных Челнах и еще четырех районах региона. Заявки на участие в нем принимаются с 30 ноября по 12 декабря, а итоги подведут 13 декабря.

2. Обслуживание подъемников в переходах подорожало

На содержание искусственных сооружений и подъемных платформ в 2019 году власти Казани готовы потратить 107 млн рублей. Соответствующий тендер комитета внешнего благоустройства был обнародован 30 ноября, заявки будут приниматься до 17 декабря, а аукцион состоится 20 декабря.

Как следует из договора, работы должны вестись как в летний, так и в зимний период. Основная масса денег придется на обслуживание искусственных сооружений. Подрядчик должен будет, в частности, подметать и зачищать проезжую часть, поливать ее в жаркие дни при температуре свыше 25 градусов, заниматься уборкой тротуаров, красить стены транспортных тоннелей и ограждений. Зимой подрядчик должен будет заниматься противогололедной обработкой проезжей части, сметать и сгребать, а также вывозить снег и проводить другие работы. На содержание искусственных сооружений будет потрачено 100,6 млн рублей, а на содержание и техобслуживание подъемных платформ пешеходных переходов — 6 млн рублей. В перечне обслуживаемых технических сооружений — 152 объекта, включая 4 тоннеля, а в перечне пешеходных переходов — 24 объекта с 48 подъемными платформами. Напомним, за обслуживание 44 подъемников в октябре — декабре 2018 года заплатили 1,38 млн рублей, то есть по 460 тысяч за месяц. Сейчас стоимость каждого месяца выросла до 502,5 тысячи рублей (правда, и платформ стало на четыре больше).

Охрана новой гостиницы в Болгаре, которая является аналогом исторической Белой палаты, будет стоить 30,9 млн рублей. Фото Рината Назметдинова

3. Гостиницу в Болгаре спасут от пьянства, а гостевые дома президента — от террористической угрозы

Охрана новой гостиницы в Болгаре, которая является аналогом исторической Белой палаты (и впервые принимавшая конференцию уже в сентябре), будет стоить 30,9 млн рублей. Акционерное общество «Ол Сизонс Отель Менеджмент», которое является оператором гостиницы, объявило соответствующий тендер 4 декабря. Подавать заявки, впрочем, смысла нет — закупка будет осуществлена у единственного поставщика — казанского ООО «Частная охранная организация «КАРЕ» (владельцы — Виктория Хамидуллина и Нурия Абсалямова).

Из проекта договора известно, например, что всем охранникам, а также посетителям и гостям гостиницы будет запрещено производить кино-, фото- или видеосъемку без письменного разрешения, проходить на территорию комплекса в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, распивать алкогольные напитки и принимать наркотические вещества (на гостей это правило не распространяется в случае распития в разрешенных местах). Договор заключен сроком на 2 года — с 1 декабря 2018 по 30 ноября 2020 года.

А вот гостевой дом при Управлении делами президента Татарстана готов потратить сумму в 6,1 млн рублей на обеспечение антитеррористической защищенности объектов. Закупка, как и в случае с болгарской гостиницей, будет осуществлена у единственного поставщика — Управления вневедомственной охраны войск нацгвардии. Договор заключен сроком на год — с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Охрана должна осуществляться на двух постах в Казани, на территории «ТатНИИСХоза», круглосуточно. Стоимость каждого часа охраны составит около 350 рублей.

Судя по описанию благоустройства территории, речь идет о тех же работах, которые были осуществлены перед открытием станции метро 30 августа. Фото kzn.ru



4. Не прошло и 4 месяцев: у «Дубравной» нашелся благоустроитель

Оператор казанского электротранспорта — «Метроэлектротранс» — выделил 10,7 млн рублей на вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства станции метро «Дубравная» и перегонных тоннелей до станции метро «Проспект Победы», а также на благоустройство территории строительства.

Договор подписан с ООО «Стимул», зарегистрированным в городе Чистополе, на улице Розы Люксембург. Учредитель компании — Сергей Коновалов, директор — Михаил Храмов. В договоре не указывается срок окончания работ, хотя он подписан 27 ноября. Судя по описанию благоустройства территории, речь идет о тех же работах, которые были осуществлены перед открытием станции метро 30 августа. Например, речь идет об основной пешеходной зоне, двух сходах, связанных с остановками наземного транспорта, выполнении работ по устройству тактильных полос.

5. Доступный аэропорт: амбулифт доставит в самолет

Казанский аэропорт собирается потратить немаленькую сумму в 23 млн рублей на подъемно-транспортную машину для перевозки и посадки в самолет пассажиров с ограниченной подвижностью. Такой тендер был объявлен 5 декабря. Заявки от потенциальных поставщиков будут приниматься до 17 декабря, тогда же будут подведены итоги.

Из технического задания известно, что речь идет об амбулифте Isuzu NQR90 LL или его аналоге. Трансмиссия амбулифта должна быть механической, шестиступенчатой. Кузов транспорта должен быть оснащен минимум четырьмя окнами с каждой стороны. Освещение внутри кузова должно быть с LED-технологией, в кузове должен быть кондиционер. Пол должен иметь направляющие для крепления колясок, также должны быть откидывающиеся сидения для двух сопровождающих с ремнями безопасности. Цвет устройства должен быть желтым. Поставлен амбулифт должен быть в течение 180 календарных дней после подписания контракта.

Казанский аэропорт собирается потратить немаленькую сумму в 23 млн рублей на подъемно-транспортную машину для перевозки и посадки в самолет пассажиров с ограниченной подвижностью. Фото Максима Платонова

6. Светло и уютно: сети освещения на Лебяжьем ждет капремонт

Комитет внешнего благоустройства Казани готовится потратить 6,9 млн рублей на капитальный ремонт сетей освещения вдоль лыжной трассы в лесопарковой зоне «Лебяжье». Об этом стало известно благодаря электронному аукциону, объявленному 4 декабря. Заявки будут приниматься до 20 декабря, сам аукцион состоится 24 декабря. Закупка будет профинансирована из бюджета Казани.

Работы должны быть завершены на территории городской лесопарковой зоны «Лебяжье» до 31 января 2019 года. Заявленной целью является обеспечение устойчивой работы конструкций и светотехнического оборудования наружного освещения, создание условий для безопасного движения пешеходов и транспортных средств.

7. Симфонический оркестр хватает звезд

Государственный симфонический оркестр Татарстана потратит на участие приглашенных солистов в концертах 10 и 11 января сумму в 3,78 млн рублей. О закупке у единственного поставщика стало известно 30 ноября. Подрядчиком станет фонд поддержки искусств «Арт Линк» Руслана Капитонова, который обеспечивал участие приглашенных артистов в концертной программе фестиваля современной музыки Concordia.

Сейчас же речь идет о двух филармонических концертах под рабочими названием «Густав Малер и Бела Барток» в Казани и Москве. Организатором концертных программ в Казани является сам оркестр, в Москве — Московская государственная академическая филармония и Симфонический оркестр Татарстана. Среди приглашенных артистов — французский скрипач Рено Капюсон, баритон Борис Пинхасович, тенор Сергей Радченко. Концерты пройдут: 10 января в Казани, в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева, 11 января, в Москве, в Концертном зале имени Чайковского.

Организатором концертных программ в Казани является Симфонический оркестр Татарстана. Фото Максима Платонова



8. Еще две: ГИПО просит «повторить» две «Тойоты»

Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» собирается обновить автопарк. Предприятие купит две Toyota Corolla, суммарно за 3,2 млн рублей. Информация о закупке появилась 30 ноября, заявки будут приниматься до 11 декабря, а итоги подведут 12 декабря.

Машины (модель, видимо, приглянулась предприятию — в октябре была похожая закупка) будут куплены в лизинг. Поставить их должны не позднее 20 дней с даты оплаты первого платежа. Его размер составит 49% от стоимости договора, срок лизинга — 12 месяцев. Комплектации у машин должны быть «Стиль плюс». Мощность двигателя их составит 122 л. с., коробка передач — механическая. У передних сидений должен быть подогрев, в машине потребуется мультимедийная система с 7-дюймовым цветным дисплеем, боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания, датчики дождя и света, ионизатор воздуха, система бесключевого доступа с запуском двигателя с кнопки, двухзонный климат-контроль.

9. Без мэрии никак: КЗИО обеспечит охраной Крестовоздвиженскую церковь

Комитет земельных и имущественных отношений Казани собирается потратить сумму в 2,69 млн на охрану Крестовоздвиженского собора, места размещения Списка иконы Казанской Божией Матери. Об этой закупке стало известно 4 декабря, заявки будут приниматься до 12 декабря, а аукцион состоится 17 декабря.

Исполнитель должен будет охранять 9 983 кв. м площади Крестовоздвиженского собора на улице Япеева. Всего за 2,7 млн рублей охрана продлится с 1 января по 30 сентября 2019 года. Каждый час охраны одним круглосуточным вооруженным постом будет стоить 230 рублей, двумя круглосуточными невооруженными постами — 90 рублей.

Исполнитель должен будет охранять 9 983 кв. м площади Крестовоздвиженского собора на улице Япеева. Фото Максима Платонова



10. Чем скорее — тем лучше: фестиваль за 10 дней

А вот другое муниципальное ведомство — Комитет по развитию туризма — заплатит 2,26 млн рублей за проведение мероприятия под странным названием, которое, видимо, должно отсылать к знаменитым гонкам и празднованию Нового года — «КышДаКар-фест». О закупке стало известно 4 декабря, заявки на участие будут приниматься до 12 декабря, аукцион состоится 17 декабря. Закупку профинансируют из бюджета города.

Заявленными целями мероприятия является повышение туристической привлекательности города и увеличение туристического потока, формирование позитивного общественного мнения в отношении профессий индустрии туризма и гостеприимства. В числе задач — проведение мероприятия с максимальным вовлечением горожан, создание яркого информационного повода с максимальным освещением в средствах массовой информации и социальных сетях, формирование позитивного общественного мнения в отношении туристического сезона 2018 года.

От подрядчика потребуется разработать фирменный стиль (логотип, дизайн-проекты фотозоны, домиков, афиши для социальных сетей), провести рекламную кампанию в соцсетях, застроить площадку и изготовить фотозону, предоставить звуковое оборудование, организовать зону мастер-классов, предоставить услуги фото- и видеосъемки. Мероприятие будет проведено в Казани, причем интересно, что состояться оно должно «с момента заключения контракта в течение 10 дней по заявке заказчика». То есть, теоретически на все указанные действия у подрядчика может остаться всего 10 дней.