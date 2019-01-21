Госзакупки: университетский букет, странная мебель IT-парка и знакомство авиаторов с пожарной безопасностью

Обзор наиболее интересных тендеров начала года в Татарстане

Фото: Ирина Анисимова

1. «Татлизинг» позаботится об аварийных запасах труб и кабелей

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана на неделе обнародовало информацию о том, кто окажет услуги по формированию, содержанию, хранению, использованию и пополнению аварийно-технического запаса товарно-материальных ценностей. Заказ на 80,4 млн рублей достался «Татлизингу», занявшему по итогам 2018 года девятое место в списке крупнейших подрядчиков региона. Об этом стало известно 14 января.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет осуществлять планирование перспективной и текущей потребности в товарно-материальных ценностях, необходимых для пополнения аварийно-технического запаса, обеспечить складирование, постоянное наличие обязательного резерва. В списке — 67 видов материальных ценностей. В основном это предметы, необходимые для промышленности. Среди них, например, трубы, а также подогреватели, насосы, пожарные гидранты, газовые котлы, глубинные кабели.

2. Удмуртские электрички уберегут от незаконных действий

АО «Содружество», компания-оператор пригородных электропоездов, которая базируется в Казани, собирается заплатить 43,1 млн рублей за транспортную безопасность в пути следования и пунктах оборота пригородных поездов на территории Удмуртии. О закупке стало известно 11 января, заявки принимаются до 29 января, а итоги подведут 1 февраля.

Услуги должны оказываться с 1 марта по 31 декабря 2019 года. Охрана будет осуществляться в 36 поездах, следующих по Удмуртии. Всего от поставщика потребуется обеспечить 348 человеко-часов работы руководителя, 14,7 тысячи человеко-часов работы группы быстрого реагирования, 59,8 тысячи человеко-часов работы «досмотровиков». Подрядчик должен будет в том числе проводить досмотры в транспортных средствах и осуществлять наблюдение.

Казанский МУП «Водоканал» готов заплатить 12,3 млн рублей за выполнение проектно-изыскательских работ по комплексу очистных сооружений Волжского водозабора. Фото Максима Платонова

3. Спроектировать очистные сооружения в Казани за 12 миллионов

Казанский МУП «Водоканал» готов заплатить 12,3 млн рублей за выполнение проектно-изыскательских работ по комплексу очистных сооружений Волжского водозабора, включающему водоочистную станцию производительностью в 125 тыс. кубометров в сутки и сооружения очистки промывных вод и обезвоживания осадка. О закупке стало известно 11 января, заявки будут приниматься до утра 21 января. Итоги будут подведены 25 января.

Конкретно этот заказ касается дополнительных работ по увязке проектируемого корпуса очистки промывных вод и существующих сооружений. Емкость приемного резервуара должна быть увеличена с 250 до 1 500 кубометров. Работы будут выполнены в Кировском районе до 31 декабря 2019 года. Напомним, в 2018 году «Водоканал» потратил около полутора миллиардов рублей на очистные сооружения канализации.

4. Проектировщики купят компьютеры по 225 тысяч

ГУП «Татинвестгражданпроект» готовится купить компьютеры-рабочие станции на общую сумму 4,5 млн рублей. Информация о конкурсе появилась на портале госзакупок 15 января, заявки будут приниматься до 31 января.

Как следует из документации, всего «Татинвестгражданпроект» купит 20 компьютеров-рабочих станций. Каждый из них должен быть с блоком питания на 580 Вт, восьмиядерным процессором Intel Core i7 9700K, жесткими дисками на 1 и 2 Тб и твердотельным накопителем на 250 гигабайт, видеокартой Asus GeForce GTX 1070, двумя модулями оперативной памяти по 16 гигабайт. Кроме того, на каждый компьютер должно быть по два монитора Iiyama диагональю 24 дюйма, источник бесперебойного питания и право на использование Microsoft Office Home and Business 2019. Каждая рабочая станция обойдется максимум в 225 тыс. рублей.

Каждая рабочая станция обойдется максимум в 225 тысяч рублей. Фото Максима Платонова

5. Цветочное изобилие для Казанского университета на 3 миллиона

Казанский федеральный университет собирается заплатить за букеты и флористические композиции 3,08 млн рублей — о такой закупке стало известно 17 января. Заявки на участие будут приниматься до 31 января, а итоги тендера подведут 5 февраля.

Из технического задания известно, что поставка букетов должна осуществляться до конца года. Всего КФУ понадобится семь видов цветов и букетов. Среди них 500 роз высотой 60 сантиметров по 99 рублей, 1000 гвоздик по 49 рублей, 300 букетов из хризантем, лиатрис, альстромерий, роз, хамелациума и нобилиса по 1 970 рублей, столько же букетов по 3 099 рублей, состоящих из 40 астр «Бонита», еще 300 букетов по 3 899 рублей из хризантем, брассики, роз, саликса, эустомы, декоративной зелени сенецио. Кроме того, вузу понадобится 15 цветочных композиций по 8 570 рублей, состоящих из корзинки, губки, монстерры, роз, малюцелл, амариллиса, лизимахий, хризантем, гербер и салала. Самой дорогой будет цветочная корзина за 10 588 рублей — в нее войдут розы, гвоздики, хризантемы, скабиозы, кониферен. Таких корзин понадобится 15 штук.

6. Безопасность на миллион в месяц

КГМУ собирается потратиться на охранные мероприятия. На неделе вуз объявил, что готов расстаться с 2,96 млн рублей ради организации пропускного режима и обеспечения порядка на территории университета. Объявили об этом 17 января, заявки принимаются до 4 февраля, а итоги подведут 5 февраля.

Почти 3 млн рублей хватит на 3 месяца — с 1 марта по 31 мая 2019 года. Всего должны быть организованы 23 круглосуточных поста охраны — в общежитиях, анатомическом театре, в учебных зданиях и на кафедрах, на лыжной базе и в стоматологической поликлинике. Стоимость каждого часа охраны составит 69 рублей 38 копеек. В середине прошлого года, напомним, «Реальное время» делало большой обзор тендеров на охрану.

КГМУ собирается потратиться на охранные мероприятия. Фото Максима Платонова



7. На «Мой народ» — по 200 тысяч в месяц

Акционерное общество «Татмедиа» заплатит 2,4 млн за изготовление и распространение 24 номеров газеты «Халкым минем» («Мой народ»). О закупке у единственного поставщика было объявлено 17 января. Этим поставщиком стал республиканский общественный фонд Всемирного конгресса татар.

Услуги должны оказываться с 11 января по 31 декабря 2019 года. Будет выходить по два номера в месяц, каждый объемом 8 полос формата А3, на русском и татарском языках. Газета будет распространяться на территории России. В стоимость услуг не входят типографские расходы. За этим исключением, на один выпуск будет потрачено около 100 тыс. рублей, или 200 тыс. в месяц.

8. Полмиллиона в месяц на транспорт для «Туполева»

15 января стало известно, что ПАО «Туполев» арендовало у своей «дочки», ООО «КАПО-Автотранс», автотранспорт на общую сумму 1,5 млн рублей. Судя по документации, состоящей только из извещения о закупке и дополнительного соглашения (а также приложения к нему), речь идет о продлении договора аренды на 1 месяц.

Соответственно, указанная сумма в полтора миллиона связана с арендой лишь на один месяц. При этом непосредственно арендная плата составит всего 539 тыс. рублей, в то время как оставшийся миллион — предельная стоимость топлива для заправки арендованного транспорта. Всего будет арендовано около 50 транспортных средств. Среди них как легковые ВАЗы и УАЗы с арендой за 600—700 рублей в месяц, так и экскаваторы-погрузчики, аренда которых стоит около 24 тыс. рублей в месяц. Присутствуют в списке и представительские автомобили. Например, аренда Jeep Commander обойдется в 33 тыс. рублей в месяц, а Dodge Caliber — около 9 тыс. рублей в месяц.

Всего будет арендовано около 50 транспортных средств. Фото Максима Платонова

9. Несимметричные диваны для IT-парка

Казанский IT-парк собирается закупить мебель на общую сумму 1,21 млн рублей. Информация о закупке появилась 14 января на портале госзакупок. Заявки будут приниматься до 22 января, рассматриваться — 24 января, а итоги подведут 28 января.

Мебель должна быть изготовлена и поставлена в течение 30 дней после подписания контракта. Всего понадобится восемь видов мебели. Больше всего, 9 штук, понадобится переговорных кабин на металлокаркасе. В переговорной кабине будет располагаться диван. Также понадобится пять кресел на металлокаркасе с узкой левой стороной и столько же — – с узкой правой стороной. Поставщик, кроме того, должен будет поставить по четыре штуки диванов на металлокаркасе на два посадочных места с узкими правой и левой сторонами, а также четыре обычных двухместных дивана, два комплекта мягкой мебели и сборный диван. В середине прошлого года, напомним, на мебель в новой гостинице в Болгаре потратили 3,2 млн рублей.

10. Аэропорт Казани сделает из своих сотрудников знатоков пожарной безопасности

Казанский аэропорт готов потратить почти миллион рублей на образовательные услуги. Госзаказ на 797 тыс. рублей был обнародован 15 января, заявки будут приниматься до 25 января, а итоги подведут 28 января.

Из технического задания известно, что аэропорт собирается отправить 25 человек на курсы по программе «Профессиональная переподготовка на пожарных (спасателей) ведомственной охраны авиапредприятий», еще троих — на курсы повышения квалификации по программе «Организация поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов и проведение поисковой и аварийно-спасательной подготовки». Кроме того, девять человек отправят на повышение квалификации для специалистов ведомственной пожарной охраны авиационных предприятий и по программе «Работа в изолирующих аппаратах на сжатом воздухе в непригодной для дыхания среде». По два человека отправятся на курсы повышения квалификации по программам, связанным с работой в изолирующих аппаратах на сжатом воздухе с их обслуживанием.