Госзакупки: платный рассказ о Татарстане на Euronews и «соусы на ФИФА» для департамента продовольствия

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

1. ГИСУ отремонтирует коровники за треть миллиарда

Одним из крупнейших тендеров недели стала закупка крупнейшего же строительного заказчика Татарстана — ГИСУ. Управление собирается потратить сумму в 300 миллионов рублей на капитальный ремонт коровников. Заявки на участие принимаются с 13 по 29 июня, сам аукцион состоится 2 июля.

Всего за эти деньги будут отремонтированы 232 коровника. Стоимость ремонта каждого в документации не приводится, однако можно подсчитать, что в среднем на один объект будет выделено около 1,3 млн рублей. Работы на всех коровниках должны быть завершены до 30 декабря 2018 года. Любопытно, что в списке объектов в том числе и коровники индивидуальных предпринимателей — глав фермерских хозяйств. Напомним, за последние пять лет в Татарстане был проведен капитальный ремонт и модернизация 830 коровников.

2. «Банк Казани» обеспечит обязательства «Горводзеленхоза» перед комитетом внешнего благоустройства

Казанское МУП трест «Горводзеленхоз» на неделе обнародовало сразу семь тендеров на предоставление банковских гарантий на выполнение различных работ. Все заказы получил один подрядчик — ООО КБЭР «Банк Казани». Общая сумма этих заказов составит около 93 млн рублей. Крупнейший из них — на 46,1 млн рублей — касается банковской гарантии на выполнение объема работ по цветочному оформлению Казани в 2018 году. Закупки были осуществлены у единственного поставщика.

Согласно документации закупок, полученные средства должны обеспечивать исполнение обязательств «Горводзеленхоза» по полученным госконтрактам. Отметим, что сами акты приема-передачи были подписаны еще в начале мая.

Трест «Горводзеленхоз» на неделе обнародовал сразу семь тендеров на предоставление банковских гарантий на выполнение различных работ. Фото kzn.ru

3. Повышение квалификации учителей и воспитателей за 12 миллионов

А вот государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан» собирается повысить квалификацию 2,6 тысячи работников образования. На эти цели выделена сумма в 12,1 млн рублей. О закупке было объявлено 13 июня, она будет осуществлена у единственного поставщика — Казанского федерального университета.

Судя по договору, речь идет о 2 584 работниках, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего общего образования. Повышение квалификации должно проводиться с 22 января по 30 июня 2018 года. Учителей изобразительного искусства и технологии, к примеру, обучали применению современных педагогических технологий деятельностного типа, учителей информатики — педагогическим технологиям и конструированию учебно-воспитательного процесса, воспитателей детских садов — интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста средствами математики, информатики, робототехники. В среднем на каждого работника будет потрачено около 4,7 тысячи рублей.

4. Студентам КАИ отремонтируют общежитие

КНИТУ-КАИ готов отремонтировать общежитие на Товарищеской за 5,1 млн рублей. Осталось только выбрать подрядчика. Тендер был объявлен 13 июня, заявки на участие будут приниматься до 4 июля. Победитель будет выбран в рамках аукциона 9 июля.

В рамках работ подрядчик должен будет заняться устройством системы канализации и водоснабжения, демонтажем мусоропровода, устройством полов, стенами, окнами и дверями, потолком. Помимо этого, должны быть проведены электромонтажные работы, работы на лестничной клетке, установлено видеонаблюдение, смонтирован блок сигнализации и питания газоанализатора. Срок выполнения работ — 110 дней (чуть меньше четырех месяцев) с даты заключения договора.

В репортаже должно быть рассказано о X Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit», ОЭЗ «Алабуга», Иннополисе. Фото Олега Тихонова

5. «Татмедиа» потратит на рассказ о Татарстане по Euronews 4,3 млн рублей

Тем временем АО «Татмедиа» готово заплатить 4,27 млн рублей за производство и размещение информационного материала в эфире телеканала Euronews. О закупке было объявлено 8 июня, она будет осуществлена у единственного поставщика — ООО «ИнтерМедиаСол». Компания зарегистрирована в Москве, на улице генерала Карбышева, в декабре 2014 года. Гендиректор и учредитель компании — Анна Сергеева, также являющаяся учредителем ООО «Интерсотрудничество», «Мэйн Таргет Групп», ООО «Кучинарте Групп», «Интернешнл Медиа Солюшнс».

Согласно договору, компания должна разработать синопсис и сценарий информационного материала, произвести материал хронометражем 90 секунд, перевести и озвучить ролик на языки вещания и разместить его в эфире канала Euronews. Срок оказания услуг — с 6 по 13 июня 2018 года.

В репортаже должны быть рассказаны общие сведения о Татарстане, показано интервью с руководителем Агентства инвестиционного развития, одним из инвесторов «Алабуги» и гендиректором ОЭЗ «Иннополис», рассказано о X Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit», ОЭЗ «Алабуга», Иннополисе. Всего ролик должен был демонстрироваться семь раз.

6. Квартира в Казани по 40 тысяч за «квадрат» для МВД

Министерство внутренних дел по Татарстану собирается приобрести в Казани квартиру по цене 3,05 млн рублей. Об этом стало известно благодаря тендеру, опубликованному 8 июня на портале госзакупок. Заявки на участие будут приниматься до 25 июня, а аукцион состоится 29 июня. Закупка будет профинансирована из федерального бюджета.

Из технического задания можно узнать, что требуемая квартира должна располагаться в здании не ранее 2010 года постройки, ее площадь должна составлять не менее 77 кв. м, количество комнат — не менее двух. Квартира должна быть расположена в Казани — более точных требований по ее расположению в документации не приводится. Интересно, что стоимость квадратного метра в искомой квартире должна составлять менее 40 тысяч рублей.

На базе «Рубина», напомним, дислоцируется сборная Японии. Фото Максима Платонова



7. Восстановление поля к приезду сборной Японии

На неделе стало известно, что «Главинвестстрой» подписал контракт на 2,7 млн рублей с ГУП «Татлизинг» на восстановление футбольного поля на стадионе «Рубин», который расположен в Казани на улице Копылова. Как следует из данных госзакупки, контракт был заключен 8 июня, а окончание его исполнения назначено на 30 июля. Фактически же, согласно договору, срок окончания работ — 30 июня. Работы, видимо, приурочены к чемпионату мира — на базе «Рубина», напомним, дислоцируется сборная Японии.

Исполнитель должен будет обеспечить футбольное поле искусственным газоном. Искусственное травяное покрытие гибридного газона, согласно спецификации, должно обладать высокой износоустойчивостью и долговечностью, хорошо пропускать воду, иметь высокий уровень травмобезопасности, не должно терять цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей. Искусственное волокно покрытия — прямое монофиламентное, материал — полиэтилен.

8. Придать аккуратность прибрежной территории

МКУ «Администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани» озаботилось благоустройством территорий, прилегающих к водным объектам. Соответствующий тендер был обнародован 9 июня. Стоимость работ по благоустройству составит 1,2 млн рублей. Заявки на участие будут приниматься до 21 июня, аукцион состоится 25 июня.

Из технического задания следует, что ширина береговой полосы составляет 20 метров. Целью работ заявлено создание благоприятных условий для отдыха населения, сохранение зеленых насаждений, недопущение их ослабления, улучшение их внешнего вида. В списке работ по благоустройству — очистка и вывоз мусора, косьба газонов, валка деревьев. Работы должны выполняться до 14 октября на 10 объектах. В Вахитовском районе это Нижний Кабан, Казанка, Куйбышевское водохранилище и Булак. В Приволжском районе — озера Средний и Верхний Кабан, Куйбышевское водохранилище, Ботаническая протока, а также два озера в Борисково — на улицах Запорожской и Землемерной.

В списке работ по благоустройству — очистка и вывоз мусора, косьба газонов, валка деревьев. Фото Олега Тихонова

9. Летние приготовления «Сетевой компании» к Новому году

ОАО «Сетевая компания» решило готовить сани летом — речь о новогодних подарках для детей сотрудников. Предприятие на неделе обнародовало закупку, в соответствии с которой собирается получить подарки для работников своих подразделений — к примеру, на Казанские электрические сети выделено 1,1 млн рублей. Заявки будут приниматься до 22 июня, а итоги подведут 23 июля.

Всего «Сетевая компания» купит 6 450 подарков, стоимость каждого не должна превышать 1 266 рублей (в прошлом году стоимость подарка была практически такой же — 1255 рублей). Подарок будет состоять из сладкого кондитерского набора, мягкой игрушки — символа 2019 года размером 35—40 сантиметров и подарочной упаковки в виде игрушки-рюкзачка. В состав сладкого подарка войдут миндаль и фундук в шоколадной глазури, халва, шоколадные батончики, ирис, карамель, конфеты на основе нуги и другие кондитерские изделия.

10. 60 тысяч порционных соусов Heinz к чемпионату мира

Казанский «Департамент продовольствия и социального питания» продолжает проводить тендеры, связанные с чемпионатом мира. Опубликовав на прошлой неделе заказ на поставку пива, 9 июня департамент собрался заплатить 400 тысяч рублей ООО «Свит лайф фудсервис» за, как это указано в названии тендера, «соусы на ФИФА». Поставщик зарегистрирован в Нижнем Новгороде, на улице героя Попова, в апреле 2007 года. Директором компании является Алексей Базыль, учредителем — Альберт Гусев (он учредитель еще 13 компаний, включая ООО «Спар ЦР»).

Из спецификации можно узнать, что речь идет о трех видах соусов — томатного кетчупа, сырного соуса и кисло-сладкого соуса. Все они должны быть выпущены под брендом Heinz. Каждого вида понадобится чуть больше, чем по 19 тысяч штук. Стоимость составит от 6,88 до 6,93 рубля за штуку.