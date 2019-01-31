Мимо санкций: польские бочки для «Татспиртпрома», китайский металл «Позиса» и другие поставки из-за рубежа

Закупки татарстанских госпредприятий у иностранных компаний в 2018 году

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» изучило тендеры, опубликованные в 2018 году татарстанскими госструктурами и предприятиями с государственным участием, в поисках поставщиков-иностранцев. Как оказалось, в прошлом году компании из других стран стали подрядчиками в 38 тендерах на общую сумму 159,8 млн рублей. При этом большинство компаний-поставщиков получили не больше одного заказа. А вот среди заказчиков легко можно обнаружить несколько предприятий, которым услуги иностранцев в 2018 году нужны были регулярно.

«Позис»: китайский металл и итальянские ручки

Больше всего контрактов с иностранцами — сразу семь, правда, на не очень большую сумму в 8,33 млн рублей, заключило АО «Позис». Крупнейший из них, на 3,33 млн рублей, достался компании Shin San Co LTD — договор касался поставки 32 тонн напечатанных стальных листов с полимерным покрытием. Информацию о компании найти не удалось, однако известно, что она является стабильным поставщиком «Позиса» как минимум с 2013 года. В 2017 году, например, она поставила тех же стальных листов на общую сумму 13,3 млн рублей в рамках пяти контрактов.

Помимо этого, «Позис» заключил контракт на 1,9 млн рублей с Coni Press SRL — договор касался поставки ручек для винных и медицинских холодильников. Итальянская компания входит в группу Coni. Всего в составе группы три компании: собственно Coni Press — производитель компонентов из листового металла для промышленности (в частности, петель для морозильных камер), Coni Technic — производитель ручек для холодильников и морозильных камер, а также Coni Plast, которая занимается прессовкой изделий из термопластичных смол. Базируется компания в Ломбардии, неподалеку от Милана.

Еще один заметный поставщик «Позиса» — Galileo TP Europe Eood. В рамках контракта на 1,1 млн рублей компания поставляла татарстанскому производителю холодильного оборудования запчасти для полумуфт. Как и в случае с Coni Press, поставщик, судя по всему, расположен в Италии — недалеко от Флоренции.

Еще один заметный поставщик «Позиса» — Galileo TP Europe Eood. Фото galileotp.com



Другие иностранные поставщики «Позиса» — это базирующийся в Зальцбурге австрийский производитель оборудования для металлопроизводства Reiter Maschinenbau (поставлял почти за миллион рублей запчасти для линии резки стального листа), немецкий KB Automation Kay Bauer (поставлял сонтроды и наковальни за 787 тысяч), еще один находящийся недалеко от Милана производитель оборудования Afros S.p.A (поставлял электрические нагреватели за 164 тысячи) и производитель пластиковых фиксаторов для арматуры Gurbetçiler Plastics (базируется в турецком Стамбуле, поставлял сопла в сборе с нагревателем для литьевой формы за 113 тысяч).

«Татспиртпром» покупает бочки в Польше и продвижение в московском аэропорту у латвийской компании

Второе место по количеству заказов у иностранцев (шесть) оказалось у АО «КАПО-Композит» — на сумму 4,45 млн рублей. Исполнителем всех шести контрактов на поставку материала стало, правда, всего одно юрлицо — Airtech Europe Sarl из Люксембурга.

№ Заказчик Сумма заказов у иностранных юрлиц Количество заказов у иностранных юрлиц 1 АО «ПОЗИС» 8.329.249 7 2 АО «КАПО-КОМПОЗИТ» 4.449.358 6 3 АО «ТАТСПИРТПРОМ» 105.587.637 5 4 АО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» 7.483.371 5 5 ГАУ «ИТ-ПАРК» 540.402 4 6 ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 2.569.277 3 7 АО «КОРПОРАЦИЯ ЭКСПОРТА РТ» 4.760.859 3 8 АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ» 1.063.605 2 9 АИР 23.800.000 1 10 АО «ТАТАВТОДОР» 1.184.400 1 11 МАУК «ОРГАННЫЙ ЗАЛ» 32.857 1

Меньше по количеству, но значительно больше по сумме заказов — у крупнейшего производителя алкоголя в регионе АО «Татспиртпром». Компания заключила с иностранными юридическими лицами пять контрактов на общую сумму 105,6 млн рублей.

Основная масса этих средств пришлась лишь на один заказ, который получила UBC Logistyka Trans SP Z O. Эта компания получила от «Татспиртпрома» заказ сразу на 94 млн рублей, и это рекордный в 2018 году тендер, полученный в Татарстане иностранными юрлицами. Заказ касался поставки бочек Keg Euro из нержавеющей стали с фитингом объемом 20 и 30 литров. Всего компания поставила около 21,6 тысячи бочек по 4,3 тысячи рублей за штуку. Компания-поставщик расположена в польском Вроцлаве.

Второй по величине заказ алкогольного производителя получила Krones AG, которая в 2017 году стала поставщиком оборудования за 30 миллионов евро для чистопольского завода по производству пива. В 2018 году компания получила заказ на 6,5 млн рублей на обучение персонала в учебном центре Krones AG в соответствии с программой обучения инженеров-электриков и инженеров-механиков по оборудованию линий розлива. Всего обучение проходили 16 человек — за каждого «Татспиртпром» заплатил 406 тысяч рублей.

Еще примерно по 2,3 млн рублей получили американская American Sales and Marketing Services LLC за услуги аренды выставочной площади на выставке WSWA Convention 2018 в отеле Caesars Palace Hotel в Лас-Вегасе и немецкая UST IDNR за пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию оборудования. Наконец, еще 522,7 тысячи рублей заплатили SIA Baltic Logistic System из Риги за продвижение двух брендов водки в московском аэропорту «Домодедово». Напомним, об этом и многих других тендерах «Татспиртпрома», связанных с продвижением его продукции, мы рассказывали в рамках отдельного материала в ноябре 2018 года.

2,3 млн рублей получила американская American Sales and Marketing Services LLC за услуги аренды выставочной площади на выставке WSWA Convention 2018 в отеле Caesars Palace Hotel в Лас-Вегасе. Фото winemag.com

«Татхимфармпрепараты» собирают тюбики и продают лекарства в Узбекистан

Третье место по числу заказов с иностранными подрядчиками делит с «Татспиртпромом» производитель лекарств — «Татхимфармпрепараты». В 2018 году это предприятие заключило пять договоров на общую сумму 7,5 млн рублей.

Основная масса этих средств, 4,8 млн рублей, пришлась на один заказ, который получила швейцарская Hoffmann Neopac AG. Компания расположена в коммуне Обердисбах неподалеку от Берна. Заказ связан с поставкой туб, крышек, наконечников. Судя по сайту компании, она занимается производством тюбиков разных типов, похожих, в том числе, на упаковки зубной пасты или кремов. Вероятно, что-то похожее заказали и «Татхимфармпрепараты».

Еще 1,54 млн рублей татарстанский фармацевтический производитель заплатил немецкой IWK-Verpackungstechnik Gmbh из города Штутензее (район Карлсруэ) за услуги по установке и настройке форматных частей на тубонаполнительной линии.

Оставшиеся контракты с зарубежными поставщиками заметно меньше по сумме. Например, контракты на инспекцию технического состояния оборудования и поставку запчастей для тубонаполнительной машины получила Co Ma Di S S.p.A. из города Сенаго в итальянской провинции Милан. Стоимость контрактов составляет около 370 и 380 тысяч рублей. Таким образом, все эти контракты «Татхимфармпрепаратов», судя по всему, связаны с оборудованием, которое используются для упаковки препаратов. А вот еще один заказ — на 373 тысячи рублей — достался государственному предприятию из Узбекистана — Dori Vositalari Tibbiy Buyumlar Va Tibbiy Texnika Ekspertizasi Va Standratlashtiris H Davlat Markazi, и связан он с государственной регистрацией лекарств в этой стране.

Швейцарская Hoffmann Neopac AG. Компания расположена в коммуне Обердисбах неподалеку от Берна. Фото premiumbeautynews.com

КФУ платит за публикации, «Корпорация экспорта» — за участие в выставках, а IT-парк — комиссионные

Еще четыре заказа на 540 тысяч рублей иностранцам отдал ГАУ «ИТ-парк». Исполнителем всех контрактов стало Booking Com B V из Нидерландов — юрлицо одного из крупнейших поисковых сайтов по гостиницам в мире. IT-парк платит за оказание агентских услуг для своей гостиницы — судя по тому, что в счете речь идет об услугах онлайн-бронирований, эта сумма — комиссия сайта за привлечение клиентов.

Шестое место в списке учреждений, совершающих заказы у иностранных юридических лиц, делят два предприятий — главный вуз региона, Казанский федеральный университет, и «Корпорация экспорта Татарстана».

КФУ за 2018 год сделал три заказа на общую сумму 2,57 млн рублей. 2,2 млн пришлись лишь на один заказ, который получил Hindawi Limited из Великобритании. Речь идет об услугах по публикации в журналах издательства «Хиндави» научных статей, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Sciences. Издательство занимается научными публикациями.

Две другие закупки КФУ у иностранцев — достаточно небольшие и на одинаковую сумму — около 204 тысяч рублей. Первый из таких заказов получила AACSB — Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ из Нидерландов. Связан он с оплатой членского взноса в поддержку аккредитованного статуса. Другой контракт на ту же сумму заключен с Studycentral Ltd из Великобритании. В соответствии с ним были оказаны услуги по участию в выставке «Корейская выставка обучения за рубежом», которая проходила в столице Южной Кореи Сеуле с 15 по 16 сентября 2018 года.

«Корпорация экспорта» заключила три договора на 4,76 млн рублей — из них 3,84 млн рублей приходится на заказы, полученные кипрской Galkias Enterprises Limited. Эта компания оказывала услуги по обеспечению участия «Корпорации экспорта» в 10-й Международной индонезийской выставке за 3,46 млн рублей, а также организовывала экспозицию в международной выставке в Дубае за 380 тысяч рублей. Еще 923 тысячи рублей от «Корпорации экспорта» получила индонезийская Global Expo Management за аренду выставочных площадей в марте 2018 года для участия в INAPA — Exhibition Indonesia 2018, проходившей в Джакарте.

КФУ были оказаны услуги по участию в «Корейской выставке обучения за рубежом» в Сеуле. Фото kpfu.ru

Выставка в Дубае для Агентства инвестиционного развития и немецкий битум для «Татавтодора»

Остальные татарстанские госзаказчики заключили еще меньше договоров с иностранными компаниями. Здесь стоит выделить Агентство инвестиционного развития — у него это контракт на сумму 23,8 млн рублей. Исполнителем контракта, который был связан с арендой оборудованных помещений во время проведения Международного форума инвестиционных проектов Annual Investment Meeting — AIM 2018 в Дубае, стала компания под названием Strategic MKTG MNGMT Exhibition&Conferenc Organisers из Объединенных Арабских Эмиратов.

1,18 млн рублей отдало иностранному поставщику АО «Татавтодор». Речь идет о Carl Ungewitter Trinidad Lake Asphalt GmbH & Co. KG из немецкого Бремена. Компания занималась поставками природных битумов Trindidad NAF 501 и Trinidad Epure Z 0/8. Наконец, самую небольшую сумму — 32,9 тысячи рублей — заплатил челнинский МАУК «Органный зал» итальянскому органисту по имени Severin Domenico (указанному на портале госзакупок, впрочем, как француз) за исполнение произведений.

№ Заказчик Поставщик Сумма, в рублях 1 АИР STRATEGIC MKTG MNGMT EXHIBITION&CONFERENS ORGANIZERS 23.800.000 2 АО «КАПО-КОМПОЗИТ» AIRTECH EUROPE SARL 4.449.358 3 АО «КОРПОРАЦИЯ ЭКСПОРТА РТ» GALKIAS ENTERPRISES LIMITED 3.837.698 4 АО «КОРПОРАЦИЯ ЭКСПОРТА РТ» GLOBAL EXPO MANAGEMENT 923.161 5 АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ» LAS 1 SIA 757.300 6 АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ» FMT AIRCRAFT GATE SUPPORT SYSTEM AB ДАЛАСЛИНГАН 8 SE 231 32 ТРЕЛЛЕБОРГ ШВЕЦИЯ 306.305 7 АО «ПОЗИС» SHIN SAN CO LTD 3.325.683 8 АО «ПОЗИС» CONI PRESS SRL 1.927.125 9 АО «ПОЗИС» GALILEO TP EUROPE EOOD 1.092.046 10 АО «ПОЗИС» REITER MASCHINENBAU GES M B H 919.257 11 АО «ПОЗИС» KB AUTOMATION KAY BAUER 787.564 12 АО «ПОЗИС» AFROS S P A 164.322 13 АО «ПОЗИС» GURBETCILER PLASTIK SANAYI TICARET A S 113.252 14 АО «ТАТАВТОДОР» CARL UNGEWITTER TRINIDAD LAKE ASPHALT GMBH&CO KG 1.184.400 15 АО «ТАТСПИРТПРОМ» SIA BALTIC LOGISTIC SYSTEM 522.662 16 АО «ТАТСПИРТПРОМ» UBC LOGISTYKA TRANS SP Z O 93.938.727 17 АО «ТАТСПИРТПРОМ» »KRONES AG" 6.505.643 18 АО «ТАТСПИРТПРОМ» AMERICAN SALES AND MARKETING SERVICES LLC 2.341.420 19 АО «ТАТСПИРТПРОМ» UST IDNR 2.279.186 20 АО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» «Hoffmann Neopac AG» 4.821.782 21 АО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» «IWK-VERPACKUNGSTECHNIK GMBH» 1.536.464 22 АО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» CO MA DI S P A 751.499 23 АО «ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» DORI VOSITALARI TIBBIY BUYUMLAR VA TIBBIY TEXNIKA EKSPERTIZASI VA STANDARTLASHTIRISH DAVLAT MARKAZI 373.626 24 МАУК «ОРГАННЫЙ ЗАЛ» SEVERIN DOMENICO 32.857 25 ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «ИТ-ПАРК», ГАУ «ИТ-ПАРК» BOOKING COM B V 540.402 26 ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ФГАОУ ВО КФУ, КФУ, КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ HINDAWI LIMITED 2.161.793 27 ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ФГАОУ ВО КФУ, КФУ, КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ AACSB — АССОЦИАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ УНИВЕРСИТЕТСКИХ БИЗНЕС ШКОЛ 203.826 28 ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ФГАОУ ВО КФУ, КФУ, КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ STUDYCENTRAL LTD 203.659