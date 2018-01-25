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Владимир Путин в Татарстане

11:50, 25.01.2018 10 Сюжет: Путин в Казани

Президент России прилетел в республику с двухдневным визитом

Владимир Путин в Татарстане Фото: Максим Платонов

В Татарстане проходит визит президента РФ Владимира Путина. Он прилетел в Казань поздно вечером 24 января и начал со встречи с исламским духовенством. Также президент РФ должен провести рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и принять участие во Всероссийском образовательном форуме «Вместе вперед!». В плане стоит и визит на Казанский авиационный завод, где ради него поднимут в воздух Ту-160М. Все новости о визите главы государства — в текстовой трансляции «Реального времени».
Интернет-газета «Реальное время»
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 25 янв
    видел кортеж, свою машину везде возит похоже
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    Анонимно 25 янв
    зачем приехал ???
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  • Анонимно 25 янв
    Столько ГАИ я в городе еще никогда не видел
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  • Анонимно 25 янв
    а милениум то как выскоблили
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  • Анонимно 25 янв
    ВВП красава
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  • Анонимно 25 янв
    Шаймиев в больнице? что с ним?
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  • Анонимно 25 янв
    Здорово, что Путин в Казань приехал.
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  • Анонимно 25 янв
    Как, каак они это сделали?! Путин пришел в 15:15 а статья с этой фоткой вышла уже в 12...
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    Анонимно 25 янв
    трансляция это называется, с утра ведется и добавляются все новости по теме
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  • Анонимно 25 янв
    Путин улетел на нашем самолёте, красавце ИЛ-96-300!!!
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