Владимир Путин в Татарстане

В Татарстане проходит визит президента РФ Владимира Путина. Он прилетел в Казань поздно вечером 24 января и начал со встречи с исламским духовенством. Также президент РФ должен провести рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и принять участие во Всероссийском образовательном форуме «Вместе вперед!». В плане стоит и визит на Казанский авиационный завод, где ради него поднимут в воздух Ту-160М. Все новости о визите главы государства — в текстовой трансляции «Реального времени».