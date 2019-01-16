«Дочка» Сбербанка банкротит правую руку Ливады: с Дианы Ахметзяновой требуют 619 миллионов

Фирма «СБК Стекло» заявила те же требования, что и к основателю империи «ФОНа», выступая основным кредитором

Подконтрольная Сбербанку фирма «СБК Стекло» подала иск о банкротстве замдиректора строительной компании «ФОН» Дианы Ахметзяновой. Сумма требований та же, что и к основателю компании Анатолию Ливаде — 619 млн рублей. Напомним, застройщик был признан банкротом летом этого года и основным кредитором выступила та же «дочка» «Сбера». Еще ранее она выиграла судебную тяжбу с «ФОНом» за керамический завод, получив право требовать с застройщика 1,3 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Сбербанк добрался до Дианы Ахметзяновой

После банкротства Анатолия Ливады этим летом основной кредитор застройщика — дочерняя структура Сбербанка «СБК Стекло» обратилась с иском о финансовой несостоятельности и заместителя директора по коммерции и финансам «ФОНа» Дианы Ахметзяновой. Сегодня в Арбитражном суде начали рассматривать дело. Сумма требований истца — 619,4 млн рублей, то есть та же сумма, что была выставлена и основателю строительной империи.

Заявление было подано 5 декабря 2018 года и принято к рассмотрению 12 декабря. Впрочем, узнать как позицию истца, так и позицию ответчика на заседании не удалось — его по ходатайству Дианы Ахметзяновой отложили. Причина — состояние здоровья замдиректора «ФОНа» — накануне она уведомила суд о невозможности присутствовать на процессе и приложила в качестве доказательства больничный лист. Представитель компании «СБК Стекло» Евгений Махмутов возразил было:

— Мы возражаем, уважаемый суд, поскольку помимо ходатайства никаких доводов в опровержение заявления «СБК Стекло» к заявлению не приложено. Поэтому считаем, что в деле в полном объеме собраны доказательства и заявление должно быть рассмотрено, — обозначил позицию истца юрист.

Кроме того, он попросил приобщить к материалам дела документы, среди которых была копия определения суда по введению процедуры банкротства сопоручителя Анатолия Ливады. В качестве арбитражного управляющего была рекомендована кандидатура Лилии Насыровой из СРО ААУ «Евросиб».

Комментировать дело о банкротстве представитель ООО «СБК Стекло» корреспонденту «Реального времени» отказался. Ответ на запрос в «Сбербанк Капитал» (на звонки по указанным в «Коммерсант картотеке» номерам телефона истца отвечает эта организация) на момент публикации также не пришел. Предпочла пока воздержаться от комментариев и сама Диана Ахметзянова.

Ранее банкротства Анатолия Ливады и Дианы Ахметзяновой просил «Тимер Банк». Фото Максима Платонова



Не первая попытка

Напомним, что это не первая попытка обанкротить заместителя директора по коммерции и финансам ООО «ФОН». Ранее банкротства Анатолия Ливады и Дианы Ахметзяновой просил «Тимер Банк». Банк требовал взыскать с каждого из них по 93,27 млн рублей в связи с поручительствами по кредитам для «Фон-Ривьеры». Но президиум Верховного суда РТ в 2017 году направил на новое рассмотрение дело о взыскании долгов с руководства «ФОНа», рассматриваемое в Ново-Савиновском районном суде. Именно оно лежало в основе требований заявителя.

Впоследствии, в июне 2018 года, Анатолий Ливада все-таки был признан банкротом за долги на 832 млн рублей по иску банка «Открытие». Тогда долг на 620 млн источники связывали с кредитом застройщика, который он брал в Сбербанке на ресторан и предприятие:

— Сумма в 831 млн — это же не его личные долги. Просто, являясь директором, он выступал поручителем по кредитам, связанным с деятельностью фирмы: и для развлекательного комплекса «Парус», и для завода «Клюкер». И все это с него все равно снимется, когда продадут имущество. То есть это он не сам брал. Его долг по личному кредиту — всего 3,5 млн.

В апреле 2015 года Сбербанк подал в татарстанский арбитраж заявление о банкротстве «фоновского» актива ООО «Клюкер» («Ключищинская керамика»). Фото expertiza-tatarstan.ru

Чистильщик «ФОНа»

«СБК Стекло» в татарстанских судах по делам «ФОНа» уже хорошо известно. Компания была создана в 2014-м и почти сразу активно включилась в судебные разбирательства. В апреле 2015 года Сбербанк подал в татарстанский арбитраж заявление о банкротстве «фоновского» актива ООО «Клюкер» («Ключищинская керамика»). В соответствии с мировым соглашением ключищенское предприятие обязалось выплатить задолженность на сумму 613,5 млн рублей.

В январе же 2016 года стало известно, что дочка Сбербанка намерена приобрести 51%-ную долю в «Клюкере», что впоследствии и было сделано. В октябре же 2018 года на предприятии ввели конкурсное производство, которым также стал заниматься член СРО ААУ «Евросиб». «Клюкер» несколько раз выставляли целиком на торги, но продажа так и не осуществилась. На первом этапе минимальную стоимость завода оценили в 581,5 млн рублей. Очередной этап торгов состоится в апреле 2019 года. Начальная цена лота снижена до 444,9 млн рублей.

Кроме того, в 2015 году Сбербанк переуступил ООО «СБК Стекло» 1,3 млрд рублей долгов группы компаний Анатолия Ливады. Задолженность образовалась после того, как ГК в 2014 году перестала обслуживать кредиты банка.