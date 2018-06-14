Анатолия Ливаду подвело поручительство по долгам ресторана «Парус» и завода «Клюкер»

Главу «ФОНа» признали финансово несостоятельным за долги на сумму 832 млн рублей

Фото: Юлия Косолапкина

Защитникам Анатолия Ливады по имущественному спору застройщика с кредиторами не удалось отстоять интересы своего подопечного. Сегодня Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск банка «Открытие» о признании главы ГК «ФОН» банкротом и ввел процедуру реализации его имущества сроком на 6 месяцев. По данным источников «Реального времени», Анатолия Николаевича подвели не личные долги в 3,5 млн, а поручительство по кредитам своей фирмы на 827,5 млн рублей.

Долги Ливады превысили 831,7 млн рублей

Главе строительной империи «ФОН» Анатолию Ливаде достаточно долго удавалось отбиваться от кредиторов. Напомним, два года его банкротства добивался «Тимер Банк», но заявления признавали необоснованными. В январе этого года аналогичный иск подал банк «Открытие», и сегодня суд его удовлетворил.

Ливада должен истцу по двум кредитам, которые брал в 2011-м и 2014 году на общую сумму 207,8 млн рублей. В феврале этого года в отношении застройщика ввели процедуру реструктуризации долгов. Сейчас общая сумма задолженности застройщика перевалила за 831 753 085 рублей. И большую часть из них — 619 млн — глава «ФОНа» должен «СБК Стекло» — дочерней компании Сбербанка. Также в реестре кредиторов — Федеральная налоговая служба с суммой требований 53,5 тысячи рублей.

В конце мая на собрании кредиторы Ливады договорились добиваться признания его статуса финансово несостоятельного и реализации имущества должника. Сегодня, рассматривая заявление банка «Открытие», судья татарстанского арбитража Ильдар Салимзянов спросил: имеются ли возражения. Что интересно, не только представитель банка «Открытие», но и адвокат застройщика ответил отрицательно и поддержал процедуру реализации имущества.





Сегодня Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск банка «Открытие» о признании главы ГК «ФОН» банкротом и ввел процедуру реализации его имущества сроком на 6 месяцев. Фото Максима Платонова



«Такую сумму, как требует закон, непросто погасить»

— Как у него сейчас с состоянием здоровья? — также поинтересовался Салимзянов у защитника Ливады.

— Он сейчас находится под арестом. Юрист звонил, доложил ему о положении дел, и он сказал: «Ладно, хорошо». Сам он не придет.

— Ну хорошо, такую сумму, как требует закон, непросто погасить, конечно, — покачал головой судья.

В итоге суд удовлетворил заявление банка «Открытие» и признал Анатолия Ливаду банкротом: «Ввести процедуру реализации имущества сроком на 6 месяцев, точная дата будет названа позже, все остальные последствия отражены в определении суда», — заключил Салимзянов. Известно, что «конкурсника» для реализации имущества Ливады выбрала компания «СБК Стекло» — фамилию пока не называют, но это будет член СРО ААУ «Евросиб».

«Открытие» не первый раз взыскивает долги с застройщика. Решением Таганского суда Москвы в июле 2016 года с партнера главы «ФОНа», Ильдара Умарова, и самого Ливады солидарно в пользу банка взыскали в счет задолженности по кредитному договору 147,8 млн руб. В мае того же года за долги по более раннему займу взыскано 60,8 млн.

На момент подачи последнего заявления от «Открытия» сумма долга Ливады составила 208 752 903 руб. 42 коп., из которых требования по договору кредитной линии №1-14/К-4Ф.9 от 13.01.2014 г. составляют 147 828 257 руб. 89 коп., в том числе 143 369 056 руб. 96 коп. — задолженность по основному 3 А65-677/2018 долгу; 4 459 200 руб. 93 коп. — задолженность по процентам за период с 01.05.2014 г. по 18.12.2015 г. включительно; 60 000 руб. в счет возврата госпошлины; требования по договору кредитной линии №КЛ-52/11 от 18.07.2011 г. составляют 60 804 645 руб. 53 коп., в том числе 53 944 465 руб. 24 коп. — задолженность по основному долгу, 6 860 180 руб. 29 коп. — задолженность по процентам за период с 30.09.2014 г. по 21.12.2015 г. включительно; 60 000 руб. в счет возврата госпошлины.



В компании «ФОН» пояснили, что бывший шеф давно не у дел и на ситуации со стройками его банкротство не скажется. Фото Васили Ширшовой

На момент публикации связаться с представителями Анатолия Ливады по данному делу не удалось. В компании «ФОН» нашему изданию пояснили, что бывший шеф давно не у дел и на ситуации со стройками его банкротство не скажется:

— Никак это не повлияет. Все его имущество арестовано, реальное руководство он в принципе в последнее время не осуществлял.

Личный долг Ливады — всего 3,5 млн

Источник «Реального времени», близко знакомый с обстоятельствами, пояснил, что застройщика подвела ситуация с поручительством по кредитам:

— Сумма в 831 млн — это же не его личные долги. Просто, являясь директором, он выступал поручителем по кредитам, связанным с деятельностью фирмы: и для развлекательного комплекса «Парус», и для завода «Клюкер». И все это с него все равно снимется, когда продадут имущество. То есть это он не сам брал. Его долг по личному кредиту — всего 3,5 млн.

В Сбербанке и банке «Открытие» на запрос издания не ответили. Однако в материалах дела действительно фигурирует сумма в 3,5 млн рублей — как задолженность Ливады по займу в банке «Открытие». Между тем и завод «Клюкер», и «Парус» сейчас выставлены на торги. «После реализации этих активов и погашения долгов перед кредиторами эта сумма будет снята с него, но он уже войдет в банкротство, конечно», — добавил наш собеседник.

ГК «ФОН», основателем которой выступает Анатолий Ливада, в свое время была одной из крупнейших и успешных групп строительных компаний на рынке жилья в Татарстане. С 1995 года было построено более 70 многоэтажных домов, более десятка социально значимых объектов. Первые проблемы и простои на стройках начались в 2014 году в Набережных Челнах. Через год встали и казанские стройки. Обманутые дольщики «ФОНа» выходили на митинги и пикеты, требуя достройки домов. Обивали пороги республиканских и федеральных чиновников, записывали обращения к Путину.



В марте прошлого года Анатолия Ливаду задержали по обвинению в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ и год продержали в СИЗО. Фото Олега Тихонова

В марте прошлого года Анатолия Ливаду задержали по обвинению в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ и год продержали в СИЗО. Только в апреле застройщика отпустили под домашний арест, и сейчас обвиняемый находится в своем доме в Верхнем Услоне, знакомится с материалами дела. Сумму ущерба следствие оценило в 2,5 млрд рублей. Потерпевшими числятся 1,4 тысячи дольщиков — это покупатели квартир в ЖК «МЧС», «Симфония», «Молодежный», «Царицынский бугор» и другие. Банкротами признаны фирмы, входящие в ГК «ФОН», — ЗАО «ФОН» и ООО «Фон-Ривьера». Имущество первого оценили в 53 млн, второго — в 900 млн рублей. В реестре требований к каждой компании — более 3 млрд рублей. Продолжаются распродажи имущества группы компаний — земель, квартир, офисов и незавершенных объектов строительства.