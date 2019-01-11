Отставки, скандал и неизменное лидерство «Зенита». Итоги первого круга волейбольной Суперлиги

Было много интересного, но до Казани всем, как обычно, далеко

Фото: Олег Тихонов

В мужском волейбольном чемпионате на этой неделе завершился первый круг. Он получился довольно ярким, открыл много новых имен, но, несмотря на все заверения Владимира Алекно о возросшей конкуренции, противостоять казанскому «Зениту» в России пока по-прежнему некому. Обо всех знаковых моментах первой половины чемпионата — в материале «Реального времени».

«Зенит-Казань» был близок к поражению лишь раз



Появление весной 2017-го в Суперлиге питерского «Зенита» автоматически увеличивало в ней конкуренцию. Вот только не совсем было понятно, в какой части турнирной таблицы. Первый сезон поначалу давал надежду, что на самом верху — питерцы год назад одержали заслуженную победу над казанцами в первом круге. Но вторая часть чемпионата и финал сезона с противостоянием двух «Зенитов» показали, кто настоящий чемпион, а кому еще предстоит много работать, чтобы для начала хотя бы приблизиться к такому уровню, а не одерживать единичные победы.

После переезда Вильфредо Леона из столицы Татарстана в Италию появилась надежда на возрождение интриги: составить конкуренцию «Зениту-Казань» мог бы любой клуб из первой пятерки, так как чемпион начинал сезон без своих легионеров. Не ясно было, как впишется в систему Владимира Алекно француз Нгапет, который в игровом плане от великого кубинца отличается принципиально, но тоже по-своему велик. В итоге уже матч второго тура в Москве между «Динамо» и «Зенитом» дал ответы на многие вопросы. Казанцы без травмированных Бутько и Спиридонова, без иностранцев, с Алекно-младшим, Сурмачевским и Максимом Михайловым в доигровке сумели в пяти партиях выиграть у основного состава москвичей. Алекно-старший этой победе радовался больше, чем очередному выигрышу чемпионата России, а «зенитовцы» пять сетов не играли больше ни с кем, проиграв суммарно еще всего восемь партий за весь круг.

13 побед в 13 матчах — это повторение результата сезона 2016/2017. Тогда казанцы выиграли в итоге вообще все матчи чемпионата, включая Финал шести в Москве. Во втором круге этого сезона трудностей будет объективно побольше — ожидаются непростые игры в Кемерово и Белгороде в феврале и в Санкт-Петербурге 9 марта. Но вероятность того, что кто-то сместит «Зенит-Казань» с первой строчки в регулярном чемпионате, практически нулевая.

Владимир Алекно победе над московским «Динамо» радовался больше, чем очередному выигрышу чемпионата России. Фото Максима Платонова



Три отставки и одна в уме



Последние сезоны мужская Суперлига была довольна осторожна в плане изменений на тренерских мостиках команд по ходу сезона. В этом же году уже в первом круге сразу три клуба из четырнадцати перешли к крайним мерам. Любопытно, что эти отставки оказались так или иначе связаны между собой.

Сначала «бомбануло» в «Нове». Но уход Константина Брянского был вызван совсем не игровыми причинами — клуб из Самарской области уже давно испытывал финансовые проблемы, и публичное обращение капитана команды Владимира Съемщикова к руководству региона через социальные сети в октябре стало, по сути, поворотным моментом. Денежные трудности «Новы» совпали с игровым кризисом в московском «Динамо», и под конец календарного года было объявлено о переезде брянского и ряда ведущих игроков самарского клуба в столицу. В свою очередь, рулевой динамовцев Борис Колчин был уволен совместно со спортивным директором клуба Владимиром Касторновым.

По касательной задело и Сергея Гранкина — главного клиента Касторнова, продолжающего свою агентскую деятельность. Польские журналисты уже поспешили объявить о переходе игрока в питерский «Зенит», но главный тренер сине-бело-голубых Александр Климкин все слухи опроверг. В итоге один из лучших связующих в истории российского волейбола уже почти месяц не играет нигде, а Борис Колчин отправился помощником главного тренера в Уфу, где перед самым Новым годом «сняли» итальянца Даниэле Баньоли. Башкирский «Урал» в первом круге одержал всего четыре победы и занимает сейчас 12-е место. Такого слабого старта у уфимского клуба не было даже во времена больших финансовых трудностей пару сезонов назад. Баньоли объективно не справился с командой, в которой практически нет звездных игроков. Менеджмент клуба провалил селекцию, пригласив легионера с сомнительными перспективами — итальянского доигровщика с русскими корнями Олега Антонова.

В итоге руководить «Уралом» было доверено 45-летнему Константину Сиденко. Ранее он играл в казанском «Зените» и в «Нефтянике Башкортостана», помогал Андрею Воронкову в тренерском штабе новосибирского «Локомотива», а самостоятельную карьеру тренера начал в казанском клубе Высшей лиги А «Академии». Сиденко сразу зарекомендовал себя с лучшей стороны, и, по его словам, когда ему только сообщали о возможности возглавить клуб Суперлиги, он даже не дослушал предложение до конца, сразу же ответив согласием.





Сергей Гранкин, один из лучших связующих в истории российского волейбола, уже почти месяц не играет нигде. Фото vcdynamo.ru



Еще одна отставка, о которой много говорят, но которая в этом сезоне уже вряд ли случится, связана с именем Пламена Константинова, проводящего очередной провальный год в Новосибирске. После первого успешного «бронзового» сезона под предводительством болгарина сибиряков лихорадит уже почти два года. Клуб, имея приличный бюджет и мощный состав, не достигает никаких результатов, не имеет своего игрового почерка и в некоторых матчах этого сезона выглядит настолько слабо, что отставка Пламена казалась лишь вопросом времени. Но руководство «Локо» еще в межсезонье заверило, что у Константинова полный карт-бланш на ближайший год, и тут стоит вспомнить, что в прошлом сезоне во время конфликта болгарина с немецким диагональным Георгом Грозером боссы новосибирцев поддержали именно тренера.

Замятый скандал и ультиматум от ВФВ



В октябре в российском волейболе прогремел довольно громкий скандал, когда московскому «Динамо» в матче с «Зенитом» в Питере просто не добавили очко и команды продолжили играть с неправильным счетом, так с ним и закончив. Доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов в интервью «Реальному времени» довольно жестко прокомментировал инцидент, назвав его настоящим «беспределом»:

— Все эти судьи виноваты. Их надо за это строго наказывать. Почему наша федерация штрафует за любую провинность? Я выйду играть в подтрусниках другого цвета — меня накажут. За красные карточки стали штрафовать. В «Енисее» я даже дисквалификации получал, неоднократные денежные штрафы. А вот судей как наказывают за их ошибки? Это ненормально. Все должны быть в равных условиях, и если что-то нарушили, то должны быть наказаны. И федерация за этот матч в Питере должна быть наказана.

Они сказали: «Протокол был подписан, значит, все хорошо». Молодцы. Все идет в одну сторону: инспекторы и судьи не несут строгого наказания, а игроки штрафуются за каждую провинность. Закон должен быть един для всех, — заявил Спиридонов.

Московскому «Динамо» в матче с «Зенитом» в Питере просто не добавили очко, и команды продолжили играть с неправильным счетом, так с ним и закончив. Фото sovsport.ru

Каких-то показательных итогов матча в Питере подведено не было: Николай Книжников в паре с тем же инспектором уже спустя пару недель работал на игре в Новосибирске. Правда, на Финал четырех Кубка России в декабре Книжникова не позвали. Больше всех в этой странной истории пострадала секретарь матча Анастасия Абрамова. Репутация Всероссийской федерации волейбола была подмочена, но это не мешает ей публиковать у себя на сайте подобные документы, выставляя клубам ультиматум по срокам оплаты долгов. Каждая команда, имеющая перед федерацией долг и не уплатившая его до 31 января, автоматически получит новый размером до 200 тысяч рублей.

Новые имена и лучшие игроки



Главным бомбардиром чемпионата после первого круга является немец Георг Грозер с 260 очками. Несильно отстает от него другой диагональный — Виктор Полетаев из «Кузбасса». На третьем месте доигровщик «Факела» Егор Клюка, который в 13 туре сыграл на позиции диагонального и в матче в Уфе настрелял сразу 40 очков — это рекорд сезона.

Стоит отметить, что в межсезонье довольно неплохо на рынке легионеров поработали менеджеры многих клубов Суперлиги. Пришлись ко двору в «Белогорье» доигровщики Неманья Петрич и Джон Перрин. Ярко проявил себя в «Енисее» австралиец Пол Кэрролл, чуть хуже играет в Красноярске француз Николя Марешалль, но в целом картины не портит. Белорус из «Факела» Артур Удрис уже сейчас претендует на звание открытия сезона, а кубинец Йордан Биссетт успел с переменным успехом и на разных позициях поиграть и в финансово неблагополучной «Нове», и в сургутской «Газпром-Югре».

Из относительно новых имен среди российских игроков упоминания заслуживает доигровщик «Кузбасса» Ярослав Подлесных, которого мы практически наверняка увидим в составе сборной России в Лиге наций будущим летом. Отлично проявляет себя в последних матчах Денис Бирюков, перешедший из «Новы» в «Динамо-ЛО». Его в сборной мы увидим вряд ли, но радует то, что после всех скитаний и травм Денис по-прежнему держит марку.

Главным бомбардиром чемпионата после первого круга является немец Георг Грозер с 260 очками. Фото belogorievolley.ru

По статистике приема больше всех задействованы игроки «Урала»: Андрей Титич и Егор Феоктистов на двоих приняли 602 раза, показав не самые плохие цифры по качеству. Учитывая, что в Уфе пасует креативный и добротный связующий Дмитрий Ковалев, больше всего вопросов в «Урале» к атаке.

Любопытно, что волейболисты казанского «Зенита» в топах игроков по различным показателям занимают довольно скромные места: Максим Михайлов — пятый по результативности в чемпионате, правда, на подаче он второй с 30 эйсами и отставанием в 10 очков от Грозера. Стоит отметить центрального «зенитовцев» Алексея Самойленко, у которого 38 очков атаки в 56 попытках (68 процентов реализации — лучший показатель среди игроков этого амплуа, которые провели больше половины матчей сезона).

Главная интрига второго круга: кто поедет в Казань в конце марта?

По большому счету, уже сейчас известны 7 из 8 команд, попадающих в плей-офф. Так как главным показателем при распределении мест в турнирной таблице являются победы, а не очки, первая семерка сделала себе неплохой задел, который вряд ли будет растерян хотя бы одной из этих команд во втором круге. Зато на местах с восьмого по двенадцатое располагается пять клубов с четырьмя победами, но с разным количеством очков. Наибольшие шансы выиграть борьбу за «место под плей-оффным солнцем» имеют Сургут и Уфа. Особенно благоволит календарь «Уралу», который матчи с большинством из прямых конкурентов проведет на своей площадке. Но, возможно, главную встречу второго круга против «Газпром-Югры» подопечные Сиденко сыграют 6 февраля в Сургуте.

Особенно благоволит календарь «Уралу», который матчи с большинством из прямых конкурентов проведет на своей площадке. Фото volleyufa.ru

Хотя теоретически в битву за восьмую строчку могут вмешаться и «Самотлор», и даже «Ярославич», идущий сейчас на последнем месте. Суперлигу этого сезона отличает то, что явного аутсайдера в ней нет. И даже «Нова», из которой ушли практически все лидеры и главный тренер, своим примером показывает, что может бороться против любой команды. Неделю назад самарцы дали бой «Факелу», проиграв лишь в пятом сете, а в этот вторник достаточно сенсационно обыграли «Локомотив», проигрывая 0-2 по партиям. На трибунах самарской «МТЛ-Арены» на самом видном месте с начала года висит баннер «Лидеры ушли. Да и ### с ними».

Второй круг будет гораздо плотнее первого и уложится в срок чуть больше двух месяцев. Тот, кто в итоге выиграет борьбу за восьмое место, проиграет лишь в одном: в первом раунде плей-офф в конце марта его с вероятностью в 99 процентов будет ждать матч с «Зенитом» в Казани.

