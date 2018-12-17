Алексей Спиридонов: «Пусть Глушакова из бани на поле прямо в халате привозят — лишь бы давал результат»

Свежий разговор со @spirik15 обо всем

Самый громкий российский волейболист вернулся в Казань после двухлетнего отсутствия. В большом интервью нашему изданию Алексей Спиридонов рассказал, что делать с судейством в России, откуда взялась ОПГ «Ромашка» в его любимом «Спартаке», кто выиграет Кубок Гагарина в этом сезоне, почему он недоволен недавним интервью своего друга Евгения Кафельникова и почему многие журналисты — «девчули», и о многом, многом другом. «Реальное время» публикует эту беседу без купюр.

«Когда Варламов приедет в Казань — дайте знать. Не нравится его прическа»



— Алексей, ты теперь живешь прямо напротив «Баскет-холла». Случайно вышло или это сознательный выбор?

— Искал большую квартиру. Моя семья растет. Мне там понравилась — сразу и заехал. Что касается «Баскет-холла», то это хорошо, что он рядом. Правда, скоро Новый год, а я еще ни на одном баскетбольном матче не был. То постоянные разъезды, то наши игры домашние, ну или встречи УНИКСа в один день с нашими. Хотя Антон Понкрашов всегда зовет. На одну из игр уже взял мне билеты в ложу, но я не смог приехать — было какое-то мероприятие в «Зенит-Казани». По-моему, командный ужин.

— Когда раньше играл в Казани, ты ведь жил в другой квартире?

— Да, но неподалеку от нынешнего места, на улице Вишневского. Мне нравится центр города — хороший район. Главное, чтобы было где погулять с детьми, школа для ребенка недалеко. Ну и продукты чтобы было где купить. Все остальное второстепенно. Вопросы вроде того, как долго добираться на тренировку, меня не интересовали. В Казани хорошая инфраструктура, дороги, с этим нет проблем.

— Когда была хорошая погода, ты часто гулял по Баумана и выкладывал в своем «Инстаграме» видео, вел прямые трансляции оттуда. Тебя узнавали прохожие?

— Бывало, подходили. Фотографировались, поздравляли с возвращением, говорили теплые слова.

— Сильно изменилась Казань за время твоего отсутствия?

— Колоссальных изменений не заметил. Все как было, все на хорошем уровне. Дом вот тут неподалеку большой достроили, называется «Барселона». Когда я тут раньше жил, его все строили и строили.

— Назови три любимых места в городе.

— Это зависит от ситуации. Если с семьей выбираемся, то идем в ресторан «Себби», потому что там есть хорошая детская игровая комната. Если с друзьями — то можно в «Три толстяка». Ну а третьим местом пусть будет кинотеатр «Родина».

— Последний фильм, который там смотрел?

— «Непрощенный» с Нагиевым. Сильный фильм. Я плакал. Вообще, часто в кинотеатрах плачу.

— Летом популярный блогер Илья Варламов заявил, что в Казани открыли лучшую набережную в стране. А весной твой одноклубник Алексей Вербов тоже говорил, что в столице Татарстана, пожалуй, лучшая набережная в России. Только говорили они о разных набережных: Вербов — про Кремлевскую, а Варламов — про ту, что у озера Кабан…

— На Кремлевской я был один раз. С няней гулял ребенок, а я его забирал. Классно — прогулялись, посидели в кафе, поели блинчики. Было, правда, холодно, но мне все равно понравилось. А что за новая набережная?

— Прямо рядом с твоим домом, буквально в двух минутах ходьбы…

— Там не был, но схожу обязательно. Видишь, как получается. Баскетбол под носом — а я еще не был. Набережная рядом, а я тоже не дошел. Что касается лучшая в стране или нет — то тут на вкус и цвет… Кто-то живет в Самаре и им кажется, что их набережная лучшая. Кто-то живет в Калининграде и говорит, что их — лучшая. Мне вот в Москве нравится набережная.

— Расскажи, зачем ты в «Твиттере» постоянно предлагаешь Варламову подстричь его?

— Ну посмотри на него. Мне не нравится его прическа. Еще вспоминаю тот скандал про чебурек, и там одним из первых за Борисову (бывшая активистка «Открытой России» Ольга Борисов, — прим. ред.) заступился этот блогер. Он там что-то где-то написал у себя, был большой резонанс, многие были мной недовольны. А через полгода был очередной митинг Навального. Борисова вышла к полицейским, сфоталась с ними и сделала подпись «Я и мрази». Тут уже все всем стало понятно и все встало на свои места. Потом уже ей стали писать.

— Когда хотел бы подстричь Варламова?

— Когда его увижу. Еще ни разу с ним не пересекался.

— Он часто приезжает в Казань…

— Вот как приедет – дайте мне знать. Хотя есть такая поговорка: «Не трожь г#### — оно и не будет вонять».

Особенно мне запомнился первый год в «Зените», когда у меня было много игровой практики. Я впервые стал чемпионом России, выиграли и Лигу чемпионов в тот год. И Кубок России



«Уфа — не деревня»



— Ты за свою карьеру поиграл в пяти городах: в Одинцово, Уфе, Новом Уренгое, Казани и Красноярске. В каком порядке расставил бы их лично для себя?

— Смотря по какому критерию. Я бы расставил не по городам, а по командам, где мне больше нравилось. «Искра» меня вырастила, я очень благодарен Одинцово. Я и многие другие ребята очень вовремя оттуда ушли, так как на следующий год менеджер Андрей Бельмач всех там кинул, и «Искра» развалилась. Шесть «красивых нулей», которые мне должны были, я уже давно им простил. Мне очень нравилось в Уфе, хоть и играл там всего год. Вот говорят, мол, «Уфа — деревня». Я вам скажу так: Уфа — не деревня.

Когда я играл в новоуренгойском «Факеле», мы жили в Москве, а на домашние матчи летали на Север. Вот тот сезон мне совершенно не понравился. Хоть у меня и было по контракту два года, пришлось в одностороннем порядке его расторгать. Там определенно была не моя команда.

Дальше Казань. Тут все здорово и в плане города, и в плане клуба. Уровень высочайший. Особенно мне запомнился первый год в «Зените», когда у меня было много игровой практики. Я впервые стал чемпионом России, выиграли и Лигу чемпионов в тот год. И Кубок России. Все как обычно, в общем, для казанского клуба, тут всегда борются только за трофеи и все для этого делают.

Ну и наконец красноярский «Енисей». Конечно, в Сибири холодно. Отмечу, что в этом клубе в плане финансов все отлично. Никаких к ним вопросов не было, они выполнили все свои обязательства. Но в плане развития волейбола им еще много над чем надо работать. Не хватает буквально каких-то мелочей, которые наладить не так уж и сложно. Та же самая медицина. У нас порой не было доктора, каких-то медицинских препаратов. Плюс зал там один из худших в Суперлиге. Хотя после Универсиады 2019 года собираются играть в шеститысячнике, во Дворце спорта имени Ярыгина. Это хорошо, люди там любят волейбол, будут ходить. Надеюсь, переезд туда им поможет.

— Давай поговорим поподробнее про Уфу. Ты не раз подчеркивал в интервью, что не прочь вернуться туда и поиграть за «Урал»…

— А почему нет? Мне в Уфе все очень нравилось. Не знаю, как жизнь сложится, может еще и поиграю там. Посмотрите на селекцию «Урала» в этом году. В линии доигровщиков все не очень хорошо. И идет команда внизу турнирной таблицы. Вот скоро будут играть с аутсайдером «Ярославичем» — должны, наверное, победить. Хотя московское «Динамо» тоже так думало (москвичи сенсационно уступили в Ярославле 2:3, — прим. ред.).

— Но ты часто говоришь про «Урал». Неужели в руководстве уфимского клуба не делали попыток вернуть тебя?

— Выходят они на меня каждый год. Говорят: «Лех, мы тебя хотим. Мы тебе позвоним». Последние четыре года каждый год обещают позвонить, но так ни одного предметного звонка от них и не было. Ни от менеджера, ни от директора.

— Ты в этом году еще в январе сказал, что не продолжишь играть за «Енисей». Помимо Казани в межсезонье наверняка еще были варианты?

— Да, были, но я не буду их разглашать.

— Это были сильные клубы?

— Один из них сейчас в лидерах, да.

— Ты как-то рассказывал, что была возможность поиграть в Польше…

— Мой агент зарубежные варианты в этом году даже не рассматривал, так как есть хорошие предложения в России.

— Новый Уренгой закалил, или ты забыл его как страшный сон?

— Перелистнул эту страницу. Был очень тяжелый сезон. Плюс нас тренировал итальянец Фердинандо Де Джорджи, у которого была такая политика, что на игры мы летали в наш заслуженный выходной день. Допустим, четверг — выходной, а в воскресенье — игра. А у нас четверг — это день перелетов. Мы вставали в 6 утра на общий выезд и ехали в аэропорт. Вылетали где-то в 11 часов, прилетали в 5 вечера. Ужин в Новом Уренгое — вот и весь твой выходной день. Кстати, то же самое и после матчей было. Кучу времени тратили на перелет, а потом в понедельник — две тренировки. По сути, весь сезон играли без выходных.

Да еще и тренировались по три часа. У итальянца был такой принцип: раз клуб зал снимает минимум на три часа, то нужно эти три часа и отработать. Свежести и легкости не было у команды. Наверное, поэтому не удалось показать результат в том сезоне, хотя состав был очень приличный.

— В какой город больше всего любишь приезжать на выездной матч?

— В Казани мне всегда нравилось, когда приезжал с другими командами. Люблю в Уфу возвращаться. В Красноярск с радостью скоро слетаю. Раньше был отличный выезд в Краснодар, но сейчас там уже нет команды. А так, прилетаешь, а там всегда лето. Хорошо. Калининград еще мне нравился, но там тоже давно уже нет мужского клуба.

— Где хотел бы, чтобы выросли твои дети?

— В Москве. Я тоже вырос там, сейчас у меня там дом. Хотелось бы и самому потом остаться в столице.

— Дочка у тебя занимается большим теннисом. Есть какие-то успехи?

— Да, играет детские соревнования, собирает первые медали. Ей пока семь лет, на выезды особо не поездишь в таком возрасте. В Москве у меня в пяти минутах езды центр Тарпищева — там она и тренируется, и турниры играет. В Казани тоже выступает на турнирах, что-то выигрывает.

— А сын?

— Ему всего год, с его характером пока непонятно. Но, наверное, тоже будем пробовать отдать в спорт. Я волейболист, жена — бывшая теннисистка. Почему нет? Главное, чтобы он проникся.





Сыну всего год, с его характером пока непонятно. Но, наверное, тоже будем пробовать отдать в спорт. Я волейболист, жена — бывшая теннисистка. Почему нет?



Про «Спартак», «Рубин» и хоккейный ЦСКА



— Давай перейдем к последним событиям в московском «Спартаке». Твой «красно-белый» соратник Евгений Кафельников до сих пор очень категорично относится к отставке Массимо Карреры и часто высказывает свои мысли по этому поводу, публично обращается к руководству клуба. Сформулируй свое отношение к этому.

— Ну что тут сделаешь, нужно принимать нового тренера. Надо смириться с тем, что Карерра в «Спартак» не вернется. Это уже пройденный этап. Новую страницу в книге клуба пишет Олег Кононов, так выражусь. Он сказал, что для становления команды ему нужно минимум четыре месяца. Прошло уже полтора, посмотрим, что будет дальше. Весна все покажет.

— Что можешь сказать о Кононове?

— Пока команда играет, результат какой-то есть. Пока все говорят, что нужно убирать ОПГ «Ромашка», он строит игру. И так получается, что она у него сейчас в приоритете. Все эти футболисты, которые туда входят, — играют.

— Многие болельщики говорят, что Кононов слишком скучный и правильный. И внешне, и в общении.

— Пусть он хоть голый приезжает на игры и тренировки. Главное, чтобы давал результат.

«Думаю, Каррера что-то «пилил» — не без этого»

— Кафельников встречался и долго общался с Кареррой. У тебя была такая возможность?

— Нет, но понятно, что он крутой тренер. Он сделал «Спартак» чемпионом. Хотя были вопросы и к нему. Были какие-то непонятные трансферы. Думаю, что где-то что-то он там «пилил», не без этого.

— В чем причина образования ОПГ «Ромашка» и почему она имеет такое влияние в клубе?

— ### знает, какая-то там внутренняя политика. Но главная причина образования, наверное, все-таки в том, что Каррера хотел избавиться от людей, которые состоят в этой «ОПГ».

— Они не устраивали Массимо в первую очередь как игроки или как личности?

— Конечно, как игроки. Недавно бывший тренер «Спартака» Унаи Эмери рассказывал, что творил Дзюба в раздевалке. Как настраивал всех против него. Предполагаю, что то же самое творили и эти Комбаровы, Глушаковы. Им не давали играть — они начали всех настраивать против тренера. Все пришло к тому, что встал выбор: либо Массимо, либо они. Руководство выбрало футболистов.

— Многие осудили поступок Кафельникова, когда он перевел деньги болельщику «Спартака», выбежавшему на поле во время игры к Глушакову.

— Это его деньги и его право. Пусть хоть в ИГИЛ (запрещенная в России организация) переводит. Он заработал эти деньги и может распоряжаться ими, как хочет. Вот, повылазили все. Соня Тартакова пишет ему, что неправильно это делать, занимая какие-то должности. Соня, а ты правильно делаешь, когда фоткаешься для журналов и на всю страну сиськами своими светишь? Ты бывшая теннисистка? Добейся того, чего добился Кафельников, чтобы ему указывать. А, может, ты решила «хайпануть»? Молодец, словила хайпа. Потом еще выкладывала скрины только положительных комментариев, где ее поддерживают. Ты почитай, что пишут в комментариях на Спортс.ру, на «Спорт-Экспрессе». Что ты эти комментарии не выкладываешь? Тебе там пишут, что ты ш####. Что ж ты это не выложишь? Собрала пять-шесть комментариев хороших и довольна. Кстати, у меня недавно знакомый брал номер Евгения, чтобы узнать контакты этого болельщика и ему лично сказать «спасибо».

— С этой «Ромашкой» «Спартаку» придется жить еще долго?

— Да п####, сколько они будут жить в «Спартаке». Главное, чтобы они пешком не ходили по полю. Вон Борзыкин считал брак игроков за год, посмотрите на цифры Глушакова. Там неточных передач — 60 процентов. Брак зашкаливает. Да понятно, что с такими цифрами Денис в команде не нужен. С такими показателями и я могу пару матчей провести.

В общем, мне все равно, какие они люди, как себя ведут, чем занимаются. Дай результат и все. Все закроют глаза, все забудут и будут вас любить. Привозите Глушакова хоть прямо из бани на игру, пусть играет хоть в халате. Только пусть при этом дает результат.

— Ты упомянул журналиста Михаила Борзыкина. Он — «топчик»?

— Смотрю его, слушаю, что-то интересное, бывает, говорит. Хотя его коллеги Дмитрий Егоров и Максим Алланазаров говорят, что он «конченный». Но мне нравятся его передачи. Нет банальщины у него.

— В Казань на матч «Рубин» — «Спартак» как раз приезжали Алланазаров и Егоров…

— Да, попил с ними кофе, пообщался. Никакого трэша не было, как бывает у нас с ними в «Твиттере». Сам я смотрел игру в ложе, а они — в ложе прессы.

— Та игра закончилась вничью, 1:1, и гол «Спартака» стадион встретил более оживленно, чем гол «Рубина»…

— Фанатов «Спартака» на «Казань Арене» было больше, чем фанатов «Рубина». С посещаемостью казанскому клубу надо что-то делать.

«Привозите Глушакова хоть прямо из бани на игру, пусть играет хоть в халате. Только пусть при этом дает результат». Фото Максима Платонова

«Мне не нравится стиль «Рубина»: поставят «автобус», играют от обороны»

— А как тебе, кстати, «Рубин»?

— Мне не нравится их стиль. Поставят «автобус», играют от обороны — что там интересного? В принципе, то же самое можно сказать и про хоккейный «Ак Барс».

— Про «Ак Барс» — это сейчас больше стереотип. Весной они стали чемпионами, играя в далеко не оборонительный хоккей…

— Посмотрим на них в этом году. Кубок Гагарина, кстати, выиграет ЦСКА.

— Почему же?

— Потому что у них много хороших игроков. Больше, чем в СКА. Смотрел недавно пару встреч московских армейцев. С «Салаватом Юлаевым» хоть и выиграли 3:0, «вату» катали. Но класс у них повыше сейчас, это сразу видно.

«До сих пор хочу узнать, куда идут мои штрафы»





— Ты в Уфе общался с Никитой Филатовым. Он вернулся недавно в «Салават»…

— Сейчас с ним не общаюсь. Там у меня друзья Гриша Панин и Антон Бурдасов. О хоккее мы с ними не разговариваем. В основном о жизни. Бурдас, к тому же, болельщик «Спартака».

А Панин вообще отличный парень. Разносторонний, всем интересуется. Хоть и говорят, что он жесткий игрок, но тут КХЛ правила ужесточила. Чуть кого заденешь, тебе дают матч-штраф, потом еще добавят. Матчей 15 пропустишь потом, как Захарчук недавно. Вот он игрока об борт шибанул так, что тот карьеру мог завершить, как говорили. А парень из «Локомотива» недавно задел судью, и ему почти столько же выписали. На мой взгляд, это неправильно. Хоккей — жесткая игра, это не балет. Там должны быть драки. Это зрелищный вид спорта. Но как можно драться, когда ты только скинешь краги, а тебе уже выписывают штраф?

Есть такая проблема — дали полный карт-бланш судьям. Но всем понятно, что судьи частенько ошибаются. А вот случайно они ошибаются или целенаправленно, это уже каждый решает для себя сам.

— Да, если говорить о судьях, то недавно отгремел и волейбольный скандал. Когда московскому «Динамо»в матче с «Зенитом»в Питере просто не добавили очко и продолжили играть дальше с неправильным счетом, так с ним и закончив.

— Это полный бардак.

— Кто виноват?

— Все эти судьи виноваты. Их надо за это строго наказывать. Почему наша федерация штрафует за любую провинность? Я выйду играть в подтрусниках другого цвета — меня накажут. За красные карточки стали штрафовать. В «Енисее» я даже дисквалификации получал, неоднократные денежные штрафы. А вот судей как наказывают за их ошибки? Это ненормально. Все должны быть в равных условиях, и если что-то нарушили, то должны быть наказаны. И федерация за этот матч в Питере должна быть наказана.

Они сказали: «Протокол был подписан, значит, все хорошо». Молодцы. Все идет в одну сторону: инспекторы и судьи не несут строгого наказания, а игроки штрафуются за каждую провинность. Закон должен быть един для всех.

— Тот матч судил Николай Книжников, с ним часто какие-то истории происходят.

— Николай Николаевич у нас такой, да. Но я лично к нему не имею претензий, в принципе. Общаемся, иногда могу покричать на него во время матча. Он вот недавно приезжал в Казань судить Суперкубок и пожаловался мне, что его отстранили от Финала четырех Кубка России.

— То есть какие-то меры все-таки принимаются?

— Ну это же Россия, какие меры? Поедет судить какой-нибудь Нижневартовск против Сургута.

— У тебя как-то был конфликт с судьей Колошко, и ты говорил, что больше никогда не пожмешь ему руку…

— Не замечаю его как человека до сих пор. Его не существует для меня. Хотя несколько матчей с участием моих команд он судил. И почему я должен ему руку пожимать? Он мне не брат, не сват. Пусть капитан перед игрой жмет ему руку. А этот человек писал в федерацию, что я угрожал ему расправой, его семье угрожал. Он нагло соврал и почему-то чувствует себя безнаказанным. И тот матч, в котором у нас случился конфликт, он судил строго в одну сторону. А я вот ездил на президиум ВФВ и там мне давали п#######.

— Как решить проблему судейства в хоккее, волейболе, других видах спорта?

— Полностью переходить на видеоповторы. Чтобы машины решали, а не люди. А у нас судьям даже оценки не ставят после матчей. Я сейчас говорю про объективные оценки, а не те, которые бывают в волейболе, когда друг-инспектор рисует красивые цифры своему другу-судье. Нужна какая-то независимая коллегия, которая будет оценивать работу судей.

У нас судьям даже оценки не ставят после матчей. Я сейчас говорю про объективные оценки, а не те, которые бывают в волейболе, когда друг-инспектор рисует красивые цифры своему другу-судье. Нужна какая-то независимая коллегия, которая будет оценивать работу судей



— Считал, сколько за карьеру выплатил штрафов?

— Не считал, но могу вспомнить сколько выплатил за прошлый сезон. Не меньше 300 тысяч рублей. Все уходит в федерацию.

— Ты в одном из интервью отмечал, что тебе хотелось бы узнать, куда идут эти деньги.

— Да, до сих пор хотелось бы узнать. Если они идут в какой-нибудь детский дом или на помощь больным детям, это одно. Я готов платить такие штрафы регулярно. А если они идут на ужин в ресторане или на штукатурку с плиткой для собственных целей кого-то в федерации, это совсем другое. Но я надеюсь, что мои деньги пошли на благие дела.

— Представим ситуацию, что на месте московского «Динамо» в том матче в Питере оказалась твоя команда…

— Это дело случая, не знаю, как повел бы себя на площадке. Я думаю, что наш тренер Владимир Романович Алекно просто-напросто не допустил бы такого беспредела. Эту ситуацию, которая даже в голове не укладывается, нужно только так и назвать: бес-пре-дел.

— На чемпионате мира по футболу в России как раз применяли систему VAR. Кстати, как он тебе? Удалось посетить какие-то матчи?

— Нет, не был ни на одной игре. Но я построил себе в доме беседку, поставил там камин, телевизор, диван и смотрел в отличных условиях. На холодильнике «спартаковская» символика — все четко.

— Сборная России тебя удивила?

— Да, молодцы, я порадовался за ребят. Они устроили нам праздник. Вот если бы хорватов еще по пенальти обыграли, то это вообще было бы нечто. Я в начале чемпионата мира был уверен, что мы не выйдем из группы. И проспорил ужин Александру Кержакову. 13 января «Зенит» играет в Питере и ужин придется отдавать.

— Как относишься к натурализации игроков?

— Если нет своих футболистов, то почему нет? Во многих видах спорта во многих странах натурализованных игроков хватает. Посмотрите на волейбольную сборную Италии.

— В волейболе у нас есть словак Дивиш и кубинец Камехо, который скоро сможет играть за сборную России на позиции, на которой выступаешь и ты.

— Да, пока может играть только Дивиш. Но, опять же, его можно брать только если в составе нет Бутько, так как существует лимит на натурализованных игроков. А так как связующих такого уровня в стране не так много, то, я думаю, Александр и будет играть.

— Недавно было объявлено, что чемпионат мира по волейболу в 2022 году пройдет в России. На твой взгляд, есть вероятность, что волейбол станет намного популярнее в стране?

— Пока не знаю, как все будет. Может, этот турнир даст толчок развитию волейбола. А может, и не даст. Все зависит от нашей федерации. Вот тут недавно в Казань приезжал министр спорта Павел Колобков и приходил на тренировку «Зенита». И он сказал, что у нас очень хорошая федерация. Мы молча кивали и соглашались. Я с ним поздоровался. Причем всем он говорил «Здравствуйте», а меня увидел и такой: «О, здорОво». Показалось, что он меня знает.

— Может быть, он тебя в «Твиттере» читает?

— Не дай Бог. В «Твиттере» ему меня не надо читать.

«Не Кафельникову говорить, что я перегибаю палку в «Твиттере»



— Давай разберемся с интервью Евгения Кафельникова. Недавно в программе «Игра в тело» на YouTube он сказал, что ты в „Твиттере“ «перегибаешь палку»…

— Он так сказал в тот момент, когда мы начали троллить Наталью Кларк с «Матч ТВ». Я называл ее тетей Наташей. Да, я, может, и перегибаю где-то. Но не Евгению Кафельникову мне об этом говорить. Давайте откроем его „Твиттер“ и посмотрим, что он вчера написал в адрес ваших коллег-журналистов. Смотрите: «одинцовская шлюха» и «луховицкий осел» (в адрес Егорова и Алланазарова, — прим. ред.). Это он считает, что не перегибает палку?

Я всегда был на стороне Евгения и всегда его поддерживал, что бы он ни написал. Никогда бы не сказал вслух, что он где-то перегибает, что-то зря пишет. Ну раз он так сказал в этой передаче Павла Лысенкова, то я выслушал и сделал для себя выводы. Хорошо, Евгений, если я перегибаю, то не ждите от меня поддержки в некоторых моментах в „Твиттере“. Скажем так, этой фразой про «перегибает» он меня немножко обидел.



— Тебя журналист Лысенков тоже позвал в эту передачу, но ты сказал, что не придешь. Почему?

— Сначала я сказал, что приду 30 декабря, я как раз буду в Москве и в этот день мог бы встретиться. Потом посмотрел передачу с Кафельниковым и передумал туда идти. Ведущие провоцируют, что-то спрашивают, смеются. Хотя блондиночка там рядом с Пашей ничего такая (корреспондентка «Матч ТВ» Дарья Миронова, — прим. ред.). Я бы ответил ей на парочку вопросов.

— Но Мария Орзул для тебя лучше?

— Несомненно. На «Матч ТВ» она — номер один.

— Как давно ты с ней общался?

— Года три назад мы делали с ней большое интервью для «Матч ТВ». Оно получилось минут на 20—30 и вышло прямо под Новый год. Я почти как Путин, 31 декабря меня по телевизору показывали.

— После этого она тебя игнорит?

— Иногда я пишу ей что-нибудь в комментариях в «Инстаграме», она может ответить. В «Твиттере» она есть и даже, может, заходит. Но ничего не пишет.

Недавно в Казань приезжал министр спорта Павел Колобков и приходил на тренировку «Зенита». И он сказал, что у нас очень хорошая федерация. Мы молча кивали и соглашались



— Объясни, как в «Твиттере» к вашему разговору подключилась Наталья Кларк?

— Есть у нее аккаунт, и она как-то оказалась в переписке Кафельникова, Владислава Радимова и меня. И понеслось.

— Так почему ты назвал ее «теть Наташей»?

— Так вышло. Не помню сути разговора, но они там что-то с Радимовым начали писать, что они «старая школа». Ну я такой: «Ладно, хорошо, теть Наташ». Школа старая, значит будете тетей.

— У Лысенкова, значит, тебя точно не ждать в программе?

— Перед Новым годом точно нет. А если его передача доживет до лета, то, может быть, летом и заеду к нему.

— Ты часто пишешь в «Твиттере» корреспондентам «Матч ТВ», но ничего не пишешь их генеральному продюсеру, Тине Канделаки.

— Просто не хочу. Она меня не вдохновляет. Лучше Жичкину напишу. Он меня, правда, заблокировал везде после матча «Спартак» — «Локомотив». Он топит за «девчонок», за «Локо». Я ему написал: «Ну что девчули, лохомоты, проводницы, как поживаете?», и все в таком духе. Он обиделся, не выдержал и заблокировал меня. Поступил, как типичная «девчуля».

— Ты в ответ пишешь, что это люди так проявляют свою слабость.

— Да, так и есть. Обиделся, но потом же разблокирует все равно. Немножко отойдет, успокоится. Если не разблокирует, то ему жить с этой слабостью.

«ММА не смотрю, нравятся жесткий хоккей и биатлон»

— В последнее время очень популярна стала фигуристка Елизавета Туктамышева. Ты тоже не обделяешь ее вниманием в «Твиттере».

— Поначалу она что-то много троллила-троллила, даже где-то, как говорится, перегибала. Я ей не хамил в ответ, а четко сказал: «Давай немного нажми на тормоз. Ты еще девочка маленькая, по сути». Кафельников про нее хорошо сказал: «Она, похоже, еще «писюна» мужского не видела». Но в целом она молодец. Правильной дорогой идет. Правильно пиарит себя.

— Как тебе ее недавний прокат с нижним бельем?

— Ну, молодец. Главное, чтобы было, что показывать. Но лично мне как женщина она не импонирует. Я бы ей не вдул.

— Почему сейчас в мире такой бум фигурного катания? Раньше говорили, что это спорт для домохозяек, а сейчас его смотрят вообще все.

— Не знаю даже. Может, потому что в биатлоне все п#########? Я сам не смотрю фигурное катание. Не мой вид спорта, это точно. Смотрел когда-то, когда там катались Плющенко, Ягудин. Было интересно. Мне вот биатлон нравится, смотрел недавно. Только наши ничего не выигрывают. Французы там молодцы.

— Губерниеву пишешь в соцсети?

— Нет, но он сам тут недавно к волейболистам пришел с претензиями. Я теперь Артема Вольвича подкалываю, что это его друг и что нужно с его аккаунта теперь ему писать. Я хотел даже через аккаунт Артема записать к Губерниеву видеообращение.

— Расскажи, в чем суть конфликта.

— Мусэрский выложил пост в «Инстаграме». Пришел Губерниев в комментарии и начал писать: «Х### ведете себя, хуже футболистов, чемпионы всего, не уделили должного внимания там кому-то». Вольвич ответил Дмитрию и припомнил ему давний конфликт с вратарем Вячеславом Малафеевым. Тот обиделся. Вообще, он мне в целом как-то безразличен, этот Губерниев. Хотя я подписан на него.

— До фигурного катания был большой бум ММА.

— Нет, не слежу за боями. Слишком кровавый вид спорта, не нравится мне. Я против насилия. Единственное, посмотрел бой Хабиба с Конором, потому что все вокруг про него говорили, было интересно. Лежал дома после операции, проснулся пораньше и смотрел.

— За кого болел?

— Понятное дело, за Хабиба. В целом, понравился бой. Хотя его победа была ожидаема. Очень уж много п##### Конор. Когда так много говорят, обычно ничего не получается. А Хабиб вел себя правильно на всех пресс-конференциях, дебатах. Держался молодцом.

— Зато после боя устроил драку.

— Ну, не выдержал. Много ему вещей наговорили тоже, отца его задевали. Закипел парень, его право. Но все, что касается боя, там без вопросов, он — молодец. Хабиб не только боролся, но и с правой хорошенько попал во втором раунде по Конору. В драке все меры хороши. Победителей не судят. Он — чемпион.

Когда я вышел в третьем матче группового этапа против польской «Скры», мне начали громко свистеть. Мне было очень приятно, я им небезразличен. Рад, что помнят



— На баскетбол ты в Казани еще не сходил. А на какие спортивные мероприятия удалось попасть за это время?

— Был осенью на хоккейном «зеленом дерби». Еще раза три вырывался на футбол. Ходил на «Енисей», «Спартак» и «Зенит». Только сам казанский клуб меня не интересовал. На матч со «Спартаком» ходил по понятной причине, на «Зенит» просто было интересно глянуть, ну и в «Енисее» у меня много знакомых в команде.

— Недавно, 17 ноября, три казанские команды — УНИКС, «Ак Барс» и «Зенит-Казань» — играли в один день и в одно время. Куда бы ты посоветовал пойти болельщику, приехавшему из другого города?

— Учитывая, что это ноябрь, на футбол, например, точно не отправил бы. Прохладно. Учитывая, что в ледовом дворце тоже не совсем тепло, я бы предложил сходить на волейбол.

А сам я, будь болельщиком, может, вообще никуда бы не пошел. Сидел бы в баре, в «Твин Пиксе», и смотрел всех сразу. Но, скорее всего, были бы какие-то семейные дела. Уже не получается постоянно вырываться что-то где-то смотреть. Нужна моя помощь дома.



«Откуда у поляков деньги, если они все время свистят?»

— Вы недавно вернулись с казанским «Зенитом» из Польши с клубного чемпионата мира. Расскажи, как тебя в это раз встретили поляки.

— Все как обычно. Когда я вышел в третьем матче группового этапа против польской «Скры», мне начали громко свистеть. Но отмечу, что был неполный зал. Хотя все, кто там были на трибунах, с удовольствием меня освистывали. Мне было очень приятно, я им небезразличен. Рад, что помнят. В общем, в моих отношениях с поляками ничего не поменялось.

— Многие в Польше жаловались на высокие цены на билеты, потому, может быть, и был пустой зал.

— Так откуда у них деньги, если они столько свистят? Говорят же: «Не свисти — денег не будет».

— Ты доволен своей игрой в том матче против «Скры»?

— Нет, плохую игру провел. Побаливало колено, после операции еще не так уж много времени прошло. Ну и игровой практики, как таковой, у меня не было. В общем, чувствовал себя не совсем уверенно. Да и я, вообще, даже если бы хорошо сейчас сыграл, не сказал бы об этом. Строго к себе отношусь, потому что чувствую, что ни физически, ни психологически еще не оправился после операции. На сто процентов пока не готов. Сейчас стал больше работать в зале, чтобы поскорее набрать оптимальную форму. Пока у всей команды выходной, моя дорога одна — в зал.

— Расскажи, почему вообще понадобилась операция.

— В сентябре на предварительном этапе Кубка России играли в Стерлитамаке в ледовом дворце, в котором постелили терафлекс. Его стелили прямо на лед, а это хуже даже, чем на бетон. Получилось жесткое покрытие — старая травма мениска дала о себе знать. Заболело колено, сделали снимок. Сразу сказали, что лучше прооперироваться. Клуб дал добро, и я поехал на операцию.

— То есть небезразличный тебе Башкортостан чуть-чуть все-таки подломил.

— Ладно, бывает. Двигаюсь дальше. Стерлитамак — провинциальный город, но они очень старались все организовать хорошо. Не стали проводить кубковый тур в своем маленьком зале, а подготовили ледовый дворец для своих зрителей. Правда, когда мы играли, в зале было градусов шестнадцать. Было не очень комфортно.

— Ты же и за сборную России когда-то дебютировал в ледовой арене. К слову, это было в Уфе в 2011 году, в матчах со сборной Японии.

— Я там стал лучшим игроком. Больше всех очков набрал.

— Тогда было не так жестко играть на хоккейной арене?

— Ты не забывай, что я и моложе был.

— Расскажи про новичка «Зенита» Эрвина Нгапета. Он ведь такой же веселый парень, как и ты.

— Да, у меня с ним прекрасные отношения. Это на площадке он может быть вспыльчивый. А в жизни отличный парень, позитивный. Он — командный игрок. И в раздевалке, и на площадке, он всегда за своих.

Мы с ним оба заводные. Раздевалка ходуном не ходит, но если встанем с ним играть в двухсторонке на тренировке, и кто-то забьет сумасшедший мяч, то мы очень эмоционально радуемся друг за друга. В этом году пока что вместе сыграли одну партию в Лиге чемпионов против немцев. Но, думаю, еще поиграем с ним в этом сезоне.

— Уже два раза Алекно говорил журналистам, что Эрвину нужно скинуть пару кило, чтобы лучше играть.

— Мне в межсезонье он тоже говорил, что нужно скинуть лишние кило. Но это было сразу после отпуска. Он это объявил не мне одному, а нескольким игрокам команды. Я буквально за месяц привел себя в необходимую форму. Сейчас лишнего веса у меня точно нет.

Строго к себе отношусь, потому что чувствую, что ни физически, ни психологически еще не оправился после операции. На сто процентов пока не готов. Сейчас стал больше работать в зале, чтобы поскорее набрать оптимальную форму



— А у Нгапета, на твой взгляд, есть?

— Это его тело, никто не может его осуждать. Доигровщик «Урала» Андрей Титич играет с весом в сто тридцать кило, и что? Нормально с ним играет, у него ничего не болит.

— Про тебя Алекно говорил, что ты вернулся в Казань «играть, а не хлопать в ладоши», но ты по-прежнему больше времени проводишь в запасе. Владимир Романович придерживает тебя после операции?

— Да, после операции мне еще нужно доказывать многое. Да и сейчас такие важные игры, я могу его понять. Выпускать в них волейболиста, который еще не до конца восстановился, нет необходимости. Но в этом сезоне обязательно еще будут матчи, где мне дадут шанс проявить себя. Я со своей стороны делаю все для команды. Работаю дополнительно после тренировок и прихожу раньше. Каждый свой выходной день, опять же, я в зале. Нужно выходить на свой максимальный уровень.

— Кто в нынешнем составе «Зенита» самый спокойный игрок?

— Наверное, кто-то из молодых. Леха Кононов, пожалуй.

— Ты в его возрасте уже выступал в основе и за клуб, и за сборную.

— Он по именам в такой команде, что тяжело дождаться своего шанса постоянно играть. Только с аутсайдерами, да и то не всегда. Я сам свой шанс в «Искре» получил, когда у кого-то из ведущих доигровщиков была травма. Потом уже поставили в основной состав, и я стал оправдывать доверие. И уже в запас не уходил. Люди, которые оправлялись после травм, уже сидели за мной, а не я за ними.

— Как получилось, что из всех одноклубников главный герой твоих соцсетей – это „Крот“, либеро Валентин Кротков?

— Мы рядом живем, постоянно вместе ездим на тренировки.

— Кстати, в доме в котором ты живешь, в мае, перед Лигой чемпионов, нарисовали на стене Алексея Вербова.

— Каждый раз, когда не вижу его живьем, например, в выходной день, здороваюсь с нарисованным.

— Вы с Вербовым вместе поиграли и в «Искре», и в «Урале», и в «Зените».

— У нас около десяти совместных сезонов. Это много.

— Порой смотришь за его игрой и ловишь себя на мысли, что с годами он даже лучше становится.

— Да, он молодец. Сейчас ему уже контролируют нагрузки. На важные игры его обязательно поставят, а где-то можно и приберечь. Тем более он теперь заявлен еще и как тренер. Но пусть лучше пока играет как можно дольше. Буду только рад за него.

— Когда он тренирует, ты его Лехой или Алексеем Игоревичем называешь?

— Уже давно называю его в раздевалке Алексеем Игоревичем. Надо соблюдать субординацию. Назад дороги нет. Но когда стоим на площадке вместе, то, конечно, говорю «Леха».

— В прошлом году ты врезался в главного тренера «Локомотива» болгарина Пламена Константинова.

— У нас с ним нормальные отношения. А тогда я не врезался, а просто обнял его. Ничего негативного про него не могу сказать.



«Уткин сильно изменился. Может, пить бросил?»

— Кто хуже: болельщики ЦСКА или «Зенита»?

— Пусть будут болельщики ЦСКА.

— Почему?

— Потому что они команда г######.

— Болельщиков какого клуба больше у тебя забанено: ЦСКА или «Зенита»?

— Думаю, что ЦСКА.

— А ты у кого из них больше забанен?

— Да я вообще много у кого забанен. Я больше в черном списке у журналистов, чем у болельщиков. Писал им что-нибудь обидное, ну вот и отправляли меня в бан.

— Перечисли журналистов, у которых ты сейчас «в бане».

— Жичкин, Сергей Егоров из «Спорт-Экспресса», Уткин… Да многие меня то вносят в бан, то „выносят“. Моссаковский вот банил, потом разбанил. Генич то же самое. Они же обидчивые многие. Ведут себя, как девчули. Напишешь хоть по делу, хоть просто так — обижаются.

— А что не так было с Уткиным?

— Точно не помню, но он в последнее время как-то сильно изменился. Может, просто пить бросил?

— А с Романом Орещуком?

— Да это вообще «девка». Опять он меня забанил, дурачок. Есть один факт в его карьере, который о многом говорит. За восемнадцать лет он сменил девятнадцать клубов. Куда ни придет — работает год и ему дают под ж###. Значит, вот такой вот персонаж.

— Он постоянно напоминает тебе о проспоренном долге в сто тысяч рублей…

— Я все отдал, что был должен. Есть скриншоты. Сто тысяч я ему вернул.

— В „Твиттере“ ты уже больше семи лет?

— Помню, что активно начал пользоваться им, когда перешел в «Урал» в 2012 году. А завел, когда играл еще в Одинцово. Наверное, даже больше семи лет. Я уже говорил, что это соцсеть номер один для меня. Для меня уже априори не существует «Фейсбука», „Контакта“, „Одноклассников“. Остались только «Инстаграм» и «Твиттер». Но в «Инстаграме» я больше дурачусь с этими сториз всякими. А без „Твиттера“ уже не представляю жизнь. Когда мне скучно, это настоящее спасение для меня. Как воздух.

Вот у меня есть с тобой какое-то разногласие, так давай с тобой и выясним. У нас есть с тобой разные клубные предпочтения: я — за «Спартак», ты — за ЦСКА. Вот и давай на эту тему говорить. А родных и близких не трожь



— А когда не скучно?

— Да тоже спасает. Там же не только конфликты и разборки. Узнаю оттуда много полезных новостей, все оперативно. Но лучше, конечно, кого-нибудь в чем-нибудь сразу упрекнуть. Так веселее.

— Ну все-таки блокируют тебя только «слабые» или ты сам перебарщиваешь?

— Местами перебарщиваю, но люди, которые меня знают лично, все понимают. Я в жизни добрый, отзывчивый человек. Никогда никому не сделал г####. А если меня банят, ну что тут сказать? Я, думаю, что это эмоции. Я сам многих блокирую. Но я это из-за чего делаю? Люди начинают персонально хамить. Не подъ#######, а именно хамить. Переходить на близких. Для меня это всегда табу. Вот у меня есть с тобой какое-то разногласие, так давай с тобой и выясним. У нас есть с тобой разные клубные предпочтения: я — за «Спартак», ты — за ЦСКА. Вот и давай на эту тему говорить. А родных и близких не трожь.

— Андрей Малосолов тебя разбанил?

— Я написал ему в «Вотсаппе»: «Ты что, дурачок? Давай уже разблокируй меня». Он разблокировал, но с одним условием: чтобы без всяких «я тебе дам в рот» или «сосись с Андроновым».

Сейчас у Малосолова есть канал «Цифроград». Раньше был в каком-то движении болельщиков ЦСКА. Ездил, дрался за свой клуб. Кафельников мне недавно скинул ролик в YouTube, где Андрей молодой еще. Устраивал там свое «конячье» движение.

— Если бы тебе пришлось драться за «Спартак», подрался бы?

— Нет, думаю, что уже вырос из этого возраста. Сейчас мне есть что в жизни терять.