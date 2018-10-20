Михайловский замок: «Зенит-Казань» без легионеров побеждает «Динамо»

Отдушина для Макса Михайлова после провального ЧМ

Казанский клуб на старте сезона столкнулся с массой проблем: от задержки с приездом иностранных игроков до внезапных операций и неожиданных травм. Но пятничным вечером в Москве «Зенит» показал желание и характер и заслуженно победил (3:2) крепкого по составу соперника. Почти десять лет без поражений в столице, наставления Алекно-старшего Алекно-младшему и Михайлов, сыгравший за себя и за Леона — в материале «Реального времени».

«Зенит» не проигрывает в Москве больше восьми лет

Официально сезон для казанского «Зенита» стартовал месяц назад матчами предварительного этапа Кубка России в Стерлитамаке. Но так как в это же время проходил чемпионат мира, на который татарстанский клуб делегировал сразу четырех игроков, команде Алекно был предоставлен уже традиционный зеленый свет в следующий круг, вне зависимости от положения в турнирной таблице. Позднее стало известно, что Финал четырех в декабре состоится в Казани, а значит, о полуфинальном этапе и о Кубке России в целом «зенитовцам» можно на пару месяцев забыть.

Любопытный факт: еще за 10 дней до первого матча в чемпионате России казанцы готовились к другому сопернику. В стартовом туре в столицу Татарстана должен был пожаловать новичок Суперлиги этого сезона, команда с богатой историей, «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга. Но из-за финансовых проблем уральский клуб продолжил выступление в Высшей лиге. А его место в высшем эшелоне заняла команда из Нижневартовска «Югра-Самотлор». Северяне по спортивному принципу должны были вылетать из Суперлиги, клуб так же в последние годы испытывает проблемы с финансированием, но, как это часто бывает в российском волейболе, все решилось в последний момент. По большому счету, «Зениту» было все равно, с кем играть — исход матча вряд ли вызывал сомнения. Хотя, например, в прошлом году в первом же туре на своей площадке казанцы уступили партию «Ярославичу», играя основным составом.

Пятничным вечером в Москве «Зенит» показал желание и характер и заслуженно победил (3:2) крепкого по составу соперника. Фото volley.ru



На этот раз «зенитовцы» играли не основным составом, их тренировал не Владимир Алекно, а играющий тренер (или тренирующий игрок, что точнее) Алексей Вербов, но «самотлоровцы» не были близки к отвоеванию даже одной партии и лишь считанное количество раз за матч выходили в счете вперед. Как итог, 0:3, и, при всем уважении к сопернику, по-настоящему чемпионат для Казани начинался только во втором туре, выездной игрой против московского «Динамо». К слову, во дворце спорта на Лавочкина «зенитовцы» последний раз проигрывали аж в феврале 2010 года, а в 2015-м в Москве состоялся памятный матч, в котором «Зенит-Казань» отыгрался с 10:14 на тай-брейке на подачах Леона.

Где Нгапет и Андерсон?

Ну а главный вопрос, который интересует всех поклонников казанского волейбола: где же легионеры «Зенита»? Уже в третий раз за месяц сдвигаются сроки их прибытия в команду после чемпионата мира. Сборная Франции не попала даже в Финал шести, освободив Нгапета для Казани еще 4 недели назад, а Мэтт Андерсон за сборную США последний раз сыграл в матче за 3-е место 30 сентября. Крайний срок возвращения обоих иностранцев, о котором шла речь на презентации сезона — 15 октября. Но идет уже вторая половина октября, а ни тот, ни другой еще не провели ни одной игровой тренировки с клубом, находясь в своих странах. При этом практически все игроки, принимавшие участие в чемпионате мира в Италии и Болгарии, уже либо выходили на официальные игры, либо давно находятся в расположении своих клубов.

По слухам, у одного из легионеров возникли проблемы с документами. Но тогда что со вторым? Достоверной информации по этому поводу нет даже на сегодняшний день, но, как сообщил буквально накануне клубный канал Z-ТВ, уже точно обоих ждут на следующей неделе. Ситуация усугубляется тем, что оба выступают на позиции доигровщика, а в начале октября операцию перенес еще и Алексей Спиридонов. Таким образом, в доигровке у команды остался лишь один номинальный игрок этого амплуа — молодой Андрей Сурмачевский. Именно он стал главной ударной силой в кубковых играх. Не сбавил оборотов 22-летний игрок и с возвращением Максима Михайлова, который вынужденно занял позицию второго доигровщика.

Молодой Андрей Сурмачевский стал главной ударной силой в кубковых играх. Фото zenit-kazan.com



«Думай, как выиграть, а не как не ошибиться»

Перед матчем с «Динамо» проблемы с составом у «Зенита» только усугубились. За день до игры подвернул ногу Александр Бутько — ситуация становилась по спортивным меркам максимально критической. Спасти могла только уверенная игра заменившего Бутько Лорана Алекно. И, как ни странно, это и произошло в первом сете. Максим Михайлов уверенно чувствовал себя в доигровке, заменивший его в диагонали Никита Алексеев получал не так много передач, но делал свое дело на подачах. Ну а Алекно-младший своей неожиданно уверенной игрой разогнал все того же Сурмачевского, который не подвел.

2:5, 4:9, 6:13 — явно не такого начала игры ожидал основной состав «Динамо» во главе с опытнейшими Сергеем Гранкиным, Павлом Кругловым и голландцем Диком Кооем. Кстати, слабое место в составе москвичей читалось еще до старта сезона, — это позиция либеро. Сейчас в столичном клубе оба игрока этого амплуа молоды и больше пока еще находятся в стадии «набивания шишек», набора опыта, чем принесения реальной пользы. У динамовцев в связи с этим довольно серьезно просел прием, и, как следствие, игра Гранкина максимально упростилась. Ну а «Зенит-Казань» и не думал сбавлять оборотов, раз за разом находя бреши и в блоке соперника. Несколько раз «Динамо» приближалось на расстояние трех очков, но о серьезной погоне в стартовом сете речи не шло — 20:25.

После такой легкой локальной победы «зенитовцы» во второй партии ожидаемо стали больше ошибаться, а у хозяев наконец-то полетела подача. «Думай, как выиграть, а не как не ошибиться», — громко говорил своему сыну в тайм-ауте Владимир Алекно. Позже Лорана меняли на Дениса Литвинова, но говорить о каких-то непоправимых ошибках Алекно-младшего было бы неправильно. Он провел достаточно неплохой для себя матч, но в соперниках был уже совсем не «Самотлор». 25:23 — непростая по счету, но не самая трудная победа для хозяев площадки и 1:1 по сетам.

В третьей партии казалось, что «Зенит» обречен. Фото vcdynamo.ru



Михайлов сыграл и за себя, и за Леона

Безусловно, Вильфредо Леон оставил после себя в Казани яркий след, и теперь любые успехи будут рассматривать под призмой великого кубинца. Но у казанского клуба приключилось вот что: Максим Михайлов после довольно неубедительного чемпионата мира второй матч подряд более чем реабилитируется в чемпионате России. Если такой настрой Макс сохранит до конца регулярного чемпионата, то ожидаемой в этом сезоне интриги в турнирной таблице попросту не будет — такой Михайлов способен выигрывать матчи в одиночку. Раньше он делал это на пару с Леоном, а теперь, вынужденно выходя в доигровке, он выполняет и работу Леона, и свою собственную.

Такой Михайлов способен выигрывать матчи в одиночку. Фото zenit-kazan.com



Хотя в третьей партии казалось, что «Зенит» обречен. Даже круто набранное очко Артема Вольвича, который, играя в защите, отправил мяч на чужую площадку, не придало казанцам необходимых эмоций. Динамовцы на подачах Маркина создали солидный отрыв, разыгрался Бережко, и как итог — 25:19. Если бы в итоге москвичи выиграли со счетом 3:1 — никто бы не удивился. Такое развитие событий диктовалось игрой — казанцы во многих компонентах начали уступать более опытному и мотивированному по этой игре сопернику.

Но не тут-то было: за дело взялся Максим Михайлов. Сначала он забил несколько важных мячей в середине четвертого сета, а потом выдал и необходимую серию подач. На тай-брейке его было не остановить, а вернувшие первоначальный настрой Сурмачевский и Алекно не дрогнули в ответственный момент и помогли своему лидеру довести дело до конца. 15:13, 3:2 в матче — после финального свистка казанская команда радовалась сильнее, чем при выигрыше очередного чемпионата России. Это, безусловно, очень важная победа для старта чемпионата, но не стоит забывать, что с прошлого сезона главный соперник «Зенита» в чемпионате России совсем не московское «Динамо».