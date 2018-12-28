Крепкий орешек из Бугульмы: «Я верю на сто процентов в виновность Климанова!»

Антиполицейская речь бугульминского тренера в Верховном суде РТ, задержание свидетеля на 48 часов и новые детали разбоя с двумя погибшими

Фото: Ирина Плотникова

Под стражей на Новый год оставил Верховный суд Татарстана бугульминского фитнес-тренера Андрея Климанова. Следователи МВД готовят ему обвинение в организации вооруженного разбоя на дом предпринимателя Евгения Деданина, который закончился гибелью двух нападавших. По словам потерпевшего, один из убитых был членом самарской ОПГ, но в его доме оба действовали уверенно и слаженно: «Как будто пришли свое забирать». Климанов же при рассмотрении апелляции обвинял сотрудников МВД в давлении, передает журналист «Реального времени».

День рождения и Новый год в СИЗО



Свой 48-й день рождения Андрей Климанов встретил в СИЗО Бугульмы. Под арестом он находится с 14 сентября. В последний раз срок продлевался до 12 января 2019 года. Именно это решение горсуда пытались оспорить в Верховном суде РТ обвиняемый в разбое и два защитника.

На заседании интересы Климанова представлял адвокат Вячеслав Астраханцев. По его словам, причастность фитнес-тренера к разбойному нападению на дом бизнесмена Деданина не подтверждается представленными протоколами допроса потерпевшего и его клиента. Первый среди нападавших Климанова не видел, второй подтверждает лишь знакомство с ныне покойными разбойниками и сдачу им квартиры в Бугульме. «Пустил их в пустовавшую квартиру, пару раз в столовую свозил, в магазин — люди-то не местные. И это все. Об их намерениях ничего не знал», — пояснял защитник. Он просил отпустить подзащитного под подписку или домашний арест.

По словам Астраханцева, причастность фитнес-тренера к разбойному нападению на дом бизнесмена Деданина не подтверждается представленными протоколами допроса потерпевшего и его клиента



— На наш вопрос: чем обоснована причастность Климанова к преступлению, следователь пояснила: «имеются оперативные данные». При этом никакого рапорта представлено не было, — сообщил суду Астраханцев. — Никаких следов Климанова на месте происшествия, на орудиях преступления, на пакетах не обнаружено…



Экспертизы причастность арестованного к громкому преступлению также не подтверждают, а вот состояние его здоровья в СИЗО ухудшается, отметил защитник. В перерыве заседания он сообщил — месяца два назад полицейские задерживали на 48 часов свидетеля по этому делу — родственника Климанова. «Оснований подозревать его не было никаких. Думаю, через него хотели донести до Климанова, чтобы признался», — говорит Астраханцев.

К слову, в защиту тренера и отца троих детей Климанова в Сети была опубликована петиция, но за три месяца ее подписали лишь 275 человек.

Климанов: «Четвертый месяц по мне катаются, как катком»

Напомним, Климанов — единственный фигурант дела, которое 12 сентября прогремело на всю страну. В этот день на территорию частного дома владельца местной сети продовольственных магазинов «Изобилие» проникли двое налетчиков, дождались, пока сын и дочь хозяев уйдут в школу, и напали. На лицах у бандитов были силиконовые маски, в руках — пистолеты, в карманах — скотч и пластиковые хомуты-стяжки. Хозяину дома Евгению Деданину и его другу из Казани этими хомутами сцепили запястья за спиной. Хозяйке заламывать руки не стали — просто сцепили запястья стяжкой. Скотчем залепили рты и стали требовать денег. А еще — доступа к записям камер наблюдения.

Когда Деданина вели из гаража в дом, он смог порвать стяжки, заскочить на кухню и схватить два ножа

Когда Деданина вели из гаража в дом, он смог порвать стяжки, заскочить на кухню и схватить два ножа. В руках у преступников были пистолеты, они пытались выстрелить. Однако предпринимателя спасло чудо — оружие не выстрелило. В итоге завязалась драка. Со слов самого Деданина, один из нападавших повалил его на пол, а он отбивался: «Удары ножом в спину были, когда один из бандитов лежал на мне. Не я бежал за ним на улицу». Смертельные ножевые ранения в итоге получили оба налетчика — 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев из Самарской области. За Андреем Климановым полицейские пришли вечером 12 сентября. Он считает это ошибкой.



— Я сам не понимаю, что вокруг меня происходит. Четвертый месяц по мне катаются, как катком. Принуждают — давай показания против других людей. Говорят: «Возьми себе 1% процент, всем легче сделаешь», — рассказывал арестованный фитнес-тренер Верховному суду РТ по видео-конференц-связи.

Также Климанов интересовался — не выведено ли понятие «алиби» из Уголовного кодекса и цитировал некого «человека из МВД», что тот с судами и прокурорами договорился — «все переделаем, подтасуем».

— Мне конец — вот эти слова я слышу в течение трех месяцев, продолжил обвиняемый. — Угрожают — моим детям будет плохо, родителям. <...> Никакого преступления не совершал. Близко даже не знаю, о чем речь. Прошу, измените мне на домашний арест. Так как у меня маленькие дети и родилась внучка. И я хочу быть рядом с ними.

Представитель прокуратуры РТ Снежана Чугунова просила не менять решение об аресте. Верховный суд РТ с этим согласился.

Представитель прокуратуры РТ Снежана Чугунова просила не менять решение об аресте

Деданин: «Они не одно такое нападение совершили»

После заседания «Реальному времени» удалось выяснить, что по поводу «алиби» Климанова думает выживший в схватке с его приятелями Евгений Деданин.

— Я в его виновность верю на 100 процентов! Он же сразу после задержания подробно, по часам, прописал все действия — даже то, как ездил в Самару и встречался с одним из этих [налетчиков] в аэропорту, — говорит потерпевший. — Написал про то, как навел их и помогал следить за мной, как с работы приезжаю, когда возвращаюсь. Он же меня лично знал. И примерно знал выручку с магазина… Мне про него потом знакомые рассказали — алчный человек.

Деданин уверен — никто Климанова в полиции не бил, просто после разговора с адвокатом он решил отказаться от признаний. По словам потерпевшего бизнесмена, на данный момент у сотрудников следствия есть информация, что оба не ожидавших отпора налетчика ранее серьезно занимались боксом, один был членом самарской ОПГ.

— Говорят, их там как героев хоронили. На кладбище много людей было… Я больше чем уверен — они не одно такое нападение совершили. Действовали очень отработанно, продуман был каждый шаг. И вообще, пришли как будто свое забирать… Я теперь хожу — осматриваюсь, — признался Евгений «Реальному времени».

Напомним, возбужденное в Следкоме дело о превышении пределов необходимой самообороны было отменено прокуратурой еще в сентябре. Ну а расследование дела МВД о разбое близится к финишу. Уже после Нового года Климанову может быть предъявлено окончательное обвинение.