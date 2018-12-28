«Правительство точно не принимает решения, пускать «Ленинград» на концерт или нет»

Кремль о проблемах застройщиков, новой схеме обращения с отходами и поездках Минниханова за рубеж

Фото: Дмитрий Резнов

Татарстанские власти всерьез обеспокоены неготовностью многих застройщиков к новым правилам игры на рынке жилья. Напомним, в 2019 году нельзя будет строить на деньги дольщиков, средства пойдут на эскроу-счета и получить их можно будет только после сдачи дома. Недавно Рустам Минниханов заявил Дмитрию Медведеву, что в республике из 109 застройщиков 54 не подходят под новые требования. Проблему обсудили и на традиционном брифинге в казанском Кремле. Также Лилия Галимова затронула тему перехода на новую систему обращения с отходами. По ее словам, к этой реформе Татарстан полностью готов. Подробнее — в материале «Реального времени».



Итоги года

Последний брифинг в уходящем году Лилия Галимова посвятила итогам рабочих визитов Рустама Минниханова. В тот же день президент республики участвовал в заседании Госсовета РФ, где говорили о развитии добровольчества и волонтерства. А 28 декабря отправится в двухдневную поездку в ОАЭ.

— С учетом предстоящей поездки в ОАЭ в 2018 году Рустам Минниханов совершил 30 рабочих визитов за рубеж, в среднем во время каждого визита было 9 мероприятий, — начала с цифр Галимова.

Президент провел 11 встреч с главами государств, республику посетили более 130 зарубежных делегаций и 52 посла. Российские регионы с официальным визитом Минниханов посетил 15 раз, не считая поездок в Москву, а также визитов в составе татарстанской делегации на федеральные мероприятия.

— В 2017 году объем внешнеторгового оборота вырос на 40 процентов и составил 16,9 млрд долларов. В этом году сохраняется позитивная динамика по итогам трех кварталов, рост 9 процентов. Уже можно говорить о 18 с лишним млрд долларов, — добавила Галимова.

В задачах на будущее — укреплять деловые связи с партнерами из стран дальнего зарубежья и наращивать экономическую кооперацию в рамках Евразийского экономического союза.

На официальную повестку также была вынесена тема со взысканием долгов с алиментщиков. С начала года поступило более 17 тысяч исполнительных производств о взыскании, на сегодня окончено и прекращено 16 936 производств на 988 млн рублей.

В 2018 году Рустам Минниханов совершил 30 рабочих визитов за рубеж, сообщила Лилия Галимова. Фото tatarstan.ru

Aurus для Минниханова

На брифинге подняли вопрос о переносе церемонии открытия WorldSkills с центрального стадиона на «Казань Арену», как, например, в таком случае быть с запланированным концертом группы «Ленинград».

— Что касается выступления, правительство точно не принимает решения, пускать кого-то, «Ленинград» или нет, на концерт, это немного не наш профиль работы. По месту проведения церемонии открытия WorldSkills могу сказать, что на прошлом брифинге, когда готовила информацию о готовящемся заседании оргкомитета, в котором принимал участие Рустам Минниханов, его проводила Голикова, я неспроста обратила внимание на тот факт, что еще отрабатываются разные варианты и что окончательно не приняты все решения. Финальное заседание, на котором будут приняты все решения, состоится в январе здесь, у нас в Татарстане. Пока мы однозначно не говорим, что что-то куда-то будем переносить. Пока вариант, который прозвучал, прорабатывается, точно будем знать в январе, — пояснила Галимова.

Недавняя новость о запуске производства люксовых отечественных автомобилей Aurus в Татарстане нашла свой поворот — есть ли планы по закупке автомобиля для Рустама Минниханова?

— На повестке дня такой вопрос не стоит. Что касается производства, больше, чем сказал президент, добавить нечего. Разные площадки рассматривались, Татарстану удалось убедить, что наша площадка с точки зрения инфраструктуры, которая есть в «Алабуге», очень удобная. Было принято решение, что производство реализуется именно там. Рустам Нургалиевич уже отметил, что очень престижно, что выбрана наша площадка, — ответила представитель казанского Кремля.

«Татарстану удалось убедить, что наша площадка с точки зрения инфраструктуры, которая есть в «Алабуге», очень удобная. Было принято решение, что производство Aurus реализуется именно там». Фото kremlin.ru

Застройщикам могут помочь?

Переход для застройщиков на эскроу-счета с 1 июля 2019 года давно вызывает опасения. Рустам Минниханов встречался с премьер-министром РФ, которому озвучил, что из 109 республиканских застройщиков 54 не подходят под новые требования. Галимова разъяснила, что это не означает их недобросовестность, этим компаниям нужно только помочь.

— Посыл был в том, что хотим поддержать строительный рынок, есть компании, которые немного выпадают из повестки. Рустам Минниханов как раз акцентировал внимание на том, чтобы предусмотреть возможность как-то на уровне регионов дать им такие полномочия, чтобы они сами могли этот вопрос отрегулировать. Что касается списков (54 застройщика, которые не подходят под новые требования) — мы не говорим, что это какие-то недобросовестные застройщики. Минстрой — одно из ведомств, которое заинтересовано, чтобы с застройщиками не было проблем, чтобы люди владели максимально открытой информацией. Минстрой ведет активную работу по формированию пакета предложений, чтобы создать условия, которые бы устраивали всех участников строительного рынка, — объяснила Галимова.

Если изменения по переходу на эскроу-счета произойдут только во второй половине года, то переход на новую систему обращения с отходами заработает уже с 1 января.

— Татарстан к ней готов. В ближайшее время правительство РТ завершает работу по формированию пакета окончательных решений. Рустам Минниханов встречался с Дмитрием Медведевым, на переговорах озвучивал конкретные предложения, что можно внедрить, как систему тарифов сделать гибкой, менее чувствительной для населения, есть хорошие договоренности. Вопрос формирования тарифов, регулирования, то, до чего удалось договориться, — услышим в новом году, — обозначила представитель казанского Кремля.

Что касается схемы обращения с отходами, у которой оспорили отдельные положения, их пока дорабатывают, с нового года начнут внедрять ту, что пока есть.

— По схеме хочу заметить, что оспорены отдельные положения, только они приводятся в порядок. Будет внедряться схема, которая сейчас, вопрос, связанный с приведением в порядок, — ближайшей перспективы. Сама система правомерна, с 1 января будет работать, — отмечает Галимова.

Что касается схемы обращения с отходами, у которой оспорили отдельные положения, их пока дорабатывают, с нового года начнут внедрять ту, что пока есть. Фото Максима Платонова

Предложение пивной ассоциации РТ по установлению минимальной розничной цены на пиво она прокомментировать не смогла. «Уточню вопрос, мы инициативу не готовим», — заметила представитель казанского Кремля.

В связи с обсуждением в госкомитете по тарифам повышения стоимости проезда в общественном транспорте Казани возникает другой — будут ли повышать компенсации за льготников?

— Вопрос нужно задавать напрямую в Минсоцзащиты. Есть субсидии, которые индексируются. Что касается роста тарифов, не уполномочена говорить и обещать, что повышение компенсаций будет. Не мои полномочия заявлять, — переадресовала Галимова.