Компромисс с «краснобусами»: проезд в Казани подорожает до 27 рублей

Вместо 50 поездок за 750 рублей появится проездной на 100 поездок по 1800

Фото: Максим Платонов

Стоимость проезда в общественном транспорте Казани повысится до 27 рублей, а не до 28 рублей, как просили городские перевозчики и мэрия Казани. Сегодня на заседании согласительной комиссии власти Казани примирительно согласились с усечением тарифа на 1 рубль, которое победоносно произвел Госкомитет РТ по тарифам. В ответ глава татарстанского регулятора Александр Груничев пообещал перевозчикам перейти от долгосрочных тарифов на их ежегодную ревизию. Общественные наблюдатели выразили недовольство тем, что городские власти до сих пор не нашли способ снизить убыточность общественных перевозок и перекладывают расходы на казанцев. «Мы снова вернулись к проблеме 2016 года», — негодовал секретарь совета потребителей Тимур Халиков. Подробности в материале «Реального времени».

После информационной войны — перемирие

Несмотря на официальное завершение тарифной кампании 20 декабря 2018 года, татарстанский регулятор взялся рассматривать консолидированное обращение исполкома и перевозчиков о пересмотре тарифа на проезд в общественном транспорте. Его подписали 15 перевозчиков муниципальных и частных предприятий, которые обслуживают основные маршруты Казани. Сегодня их тарифное дело слушалось на расширенном заседании согласительной комиссии, куда прибыли не только сами заявители, но и члены татарстанского парламента, представители УФАС по РТ, Миндортранса и Минпромторга РТ, профсоюзов и независимые общественные наблюдатели. Защищать тарифы для перевозчиков приехала представительная делегация исполкома Казани во главе с заместителем руководителя исполкома Казани Ильдаром Шакировым. Заседание провел глава комитета по тарифам Александр Груничев.

Больше всего экспертов от государственных ведомств взбудоражило намерение перевозчиков задрать тариф до 33 рублей, о чем те не раз сообщали прессе, раздражая казанцев. После того как информационный шум слегка улегся и последовало рациональное предложение от казанских властей о повышении тарифа до 28 рублей за одну поездку, наступила пятидневная пауза. Сегодня докладчик от экспертной комиссии регулятора сообщил, что требование о повышении тарифов признано обоснованным, поскольку последний раз тарифы менялись в марте 2016 года и за это время финансовая нагрузка перевозчиков выросла из-за инфляции, роста стоимости ГСМ, электроэнергии и совокупных расходов на содержание транспорта. Ими выполняется муниципальный заказ на обслуживание 58 городских автобусных маршрутов.

Убытки перевозчиков — 1,2 млрд рублей

«Перевозчики предлагают установить тариф в 28 рублей при покупке билета в салоне автобуса, 26 рублей — при оплате электронным проездным, ввести автобусный проездной на 100 поездок стоимостью 18 рублей за каждую поездку, — огласил полный новогодний набор пожеланий перевозчиков эксперт Госкомитета РТ по тарифам. — Увеличение тарифа обусловлено инфляцией, ростом цен на ГСМ, а также необходимостью обновления подвижного состава. По прогнозу перевозчиков, по итогам 2018 года пассажиропоток составит 189 млн пассажиров, из них льготников — около 70 млн. Ожидаемые доходы — 3,425 млрд рублей, расходы — 4,647 млрд рублей, прогнозируемый убыток — 1,2 млрд рублей», — представил он экономическую раскладку автобусных перевозчиков.

Исходя из этого, регулятор значительно увеличил расходы на перевозку, включив в затраты «дополнительные лизинговые платежи на 190 млн рублей из-за приобретения 315 новых автобусов». Однако в целом Госкомитет скорректировал расходы автобусных перевозчиков: на 1,339 млрд рублей затрат (в том числе по ГСМ на 146 млн рублей, на техническое обслуживание — 410 млн рублей), а на трамвайные и троллейбусные маршруты, метро — почти на 1 млрд рублей. Общая сумма сокращений — 2,3 млрд рублей.

Таким образом, тарифное меню на проезд в общественном транспорте предложено было сделать следующим: 27 рублей за одну поездку наличными, 25 рублей — по электронному кошельку. Нетронутым осталось предложение заменить проездной на 50 поездок за 750 рублей на 100 поездок по 1800 рублей.

Первое слово предоставили представителю Минтранса РТ. Начальник управления стратегического развития Ильнур Нурмухаметов заявил, что его ведомство поддерживает необходимость повышения тарифов на общественном транспорте. «Министерством транспорта и дорожного хозяйства проведено заседание балансовой комиссии с участием представителей Минэкономики РТ, Минфина РТ, Госкомитета РТ по тарифам, УФНС по РТ, где была рассмотрена деятельность наших городских предприятий. Действительно, проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности. В частности, смотрели МУП «ПАТП-2», «ПАТП-4». Действительно, убытки этих предприятий связаны с ростом тарифов на ГСМ, электричество, агрегаты, запчасти. Предприятия несут колоссальные убытки также в связи с лизинговыми платежами на вновь приобретенные автобусы. Мы поддерживаем рост тарифов», — высказал он консолидированную точку зрения Минтранса.

Казанские власти согласились уступить 1 рубль

«Все доводы были представлены в нашем обращении и докладчиком изложены верно, — согласился Шакиров. — Еще раз повторюсь, что рост нагрузки на предприятия связан с ростом стоимости ГСМ и фондом оплаты труда», — обозначил он основные причины повышения. Кроме того, есть и дополнительные обременения. По словам Ильдара Шакирова, перевозчики, во-первых, выполнили обязательства к чемпионату мира по футболу и приобрели 315 новых автобусов. Во-вторых, вступают в силу с 1 января требования по оснащению автобусов тахографами, а также нормированию рабочего дня водителя, что приведет к приему дополнительных работников.

— Вы поддерживаете наш уровень или все-таки будете настаивать на своем? — уточнил на всякий случай Александр Груничев.

— Мы готовы поддержать тот уровень, который был озвучен в выступлении докладчика. Но в последующем, в случае изменения конъюнктуры рынка, будем обращаться, если потребуется. Но сегодня согласны с этой позицией, — ответил Шакиров.

В ответ глава регулятора заявил, что «будет правильным, если каждый год будем принимать обращения по тарифам». «Необязательно, что в 2020 году будет повышение. Вопрос стоит так: давайте каждый год обращаться и смотреть: есть необходимость повышения или нет… Если будут экономически обоснованные предложения, значит, будут приниматься решения», — пообещал он. По его словам, нынешний тариф предлагается установить только на 2019 год. «Мы с этой позицией согласны, проработаем год и дальше посмотрим», — откликнулся Шакиров.

Марат Галеев: затраты — это не подход

Миролюбивую атмосферу нарушил заместитель председателя комитета по экономике Госсовета РТ Марат Галеев. «Затратным методом всегда можно обосновать эту позицию. Что-то делается в части формирования конкурентной среды и ухода от затратного метода формирования тарифов? Это первый вопрос. Второй — вы всегда апеллируете к льготникам. Но везете вы льготников или нет, хоть вообще никого не везете, — для постоянных затрат это никакой роли не играет. Ваши постоянные затраты остаются прежними. И госкомитет должен держать это в голове», — обратился он к докладчику. Ему тут же ответили, что «расходы на льготников при формировании себестоимости исключены».

Общественники высказали недовольство тем, что материалы к тарифному решению были представлены вчера вечером. «Мы считаем, это поздно, учитывая ту истерику, которые устроили перевозчики в СМИ. Люди, которые стоят на той стороне, должны более детально и качественно аргументацию изучить», — сделал первое замечание Тимур Халиков, представитель межотраслевого совета потребителей.

Проездной — это социальное благо или способ заработать?

Но главная претензия касалась того, что властям так и не удалось найти решение по выходу на безубыточную модель перевозок, продолжал эксперт: «Еще в 2016 года мы говорили, что нужна нормально действующая модель экономики общественного транспорта Казани. Это было прописано в документах. Уже тогда было озвучено, что 8 из 13 перевозчиков показывают убытки, и как Казань собирается это решать? И мы в 2018 году опять вернулись к этой проблеме: казалось бы, если проблемы повторяются постоянно, то и исполком Казани должен предлагать какие-то альтернативные сценарии, как регулировать этот процесс».

Халиков — единственный, кто раскритиковал рост стоимости проездного: «В 2016 году мы подходили к этому как социальному благу, которым надо пользоваться. Почему-то в 2018 году мы оцениваем его как «черную яму», как то, что валит транспортников в пропасть. Но нам надо определиться: либо мы рассматриваем проездной как социальную меру, либо как способ зарабатывания денег».

Окончательный тариф будет утвержден 29 января 2019 года на заседании правления комитета.