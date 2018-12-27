Внешнеторговый оборот Татарстана за три квартала 2018 года составил более $18 млрд

По итогам первых трех кварталов объем внешнеторгового оборота Татарстана превысил $18 млрд.

Это примерно на 9% больше по сравнению с прошлым годом, сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге.

По ее слова, президент Татарстана Рустам Минниханов в 2018 году совершил 30 рабочих визитов за рубеж, в том числе в страны СНГ, Европу, Азию, Африку и в США. В свою очередь, РТ посетили более 130 зарубежных делегаций.

Напомним, в прошлом объем внешнеторгового оборота республики вырос на 40% и составил $16,9 млрд.