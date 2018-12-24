Минниханов предложил разрешить некоторым застройщикам не переходить на эскроу-счета

Президент Татарстана Рустам Минниханов затронул проблемы строительной отрасли из-за перехода на эскроу-счета и предложил некоторым категориям застройщиков оставить старую схему финансирования.

«Надо предусмотреть разрешение застройщику, достраивавшему проблемные объекты и объекты в высокой степени готовности, оставить старую схему финансирования или дать возможность регионам самим определять таких застройщиков», — приводит ТАСС слова Минниханова с заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он также отметил, что необходимо утвердить порядок поэтапного использования застройщикам средств на эскроу-счетах.

По словам Минниханова, в республике разрешение на строительство имеют 109 застройщиков, 54 из них не подходят под новые требования.

Ранее Минниханов провел в Госсовете РФ первое заседание рабочей группы по вопросу развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды. На совещании был поднят вопрос снижения ставок по ипотечному кредитованию и вопрос перехода от прямого привлечения средств граждан для строительства многоквартирных домов к финансированию с использованием счетов эскроу.