Рустам Минниханов: «Это очень престижно, если автомобиль будет производиться в нашей республике»

Эксперты считают, что, несмотря на высокую цену, у производства Aurus есть шансы на успех

Фото: Максим Платонов

Площадкой для производства люксовых отечественных автомобилей Aurus, на одном из которых на своей очередной президентской инаугурации прокатился Владимир Путин, станет завод Sollers в ОЭЗ «Алабуга». На его базе с 2020 года планируется выпускать 5 тысяч машин в год. Президент Татарстана уже отреагировал на новости, отметив, что производство Aurus для республики очень престижно, а Sollers прекрасно подходит для этих целей. Хотя помимо Путина пока никто и не ездил на премиальном авто, эксперты «Реального времени» полагают, что у российского аналога Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Maybach есть шансы на успех. Подробности — в нашем материале.

Aurus идет в Татарстан

На заводе Ford Sollers в «Алабуге» с середины 2020 года планируют запустить серийное производство отечественных автомобилей Aurus. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью ТАСС заявил, что 2019 год станет подготовительным. Ожидается, что на предприятии будут созданы мощности для выпуска 5 тысяч машин в год.

Разработкой автомобиля с 2013 года занимается научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». Из федерального бюджета на проект «Кортеж» потратили 12 млрд рублей. Aurus предназначается для перевозки первых лиц государства. Собственно, публично первым на отечественном автомобиле премиум-класса прокатился Владимир Путин на инаугурации президента России 7 мая 2018 года. Для столь значимого события был выбран лимузин Aurus Senat. Отличить автомобиль этой марки легко по большой серебряной раме на переднем капоте.

На ежегодной встрече с журналистами в преддверии Нового года президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что о планах производства автомобилей в Елабуге он узнал из СМИ, но в курсе, что Министерство промышленности внимательно изучало возможные площадки. В частности, этот вопрос глава республики лично обсуждал с Денисом Мантуровым.

На заводе Ford Sollers в «Алабуге» с середины 2020 года планируют запустить серийное производство отечественных автомобилей Aurus. Фото Максима Платонова



— Это российский VIP-автомобиль очень высокого класса. Честно говоря, вначале, когда начинался проект «Кортеж», были сомнения, сможем ли мы сделать. Но на самом деле, очень современный, качественный, достойный автомобиль, — отметил Минниханов.

По его словам, Ford Sollers прекрасно подходит в качестве площадки для выпуска серии отечественного VIP-автомобиля.

— Вопрос не в том, что мы хорошие или плохие, нужна площадка, где есть современная система производства автомобиля. «Форд Соллерс», во-первых, очень гибкий. Его конвейер позволяет и микроавтобус, и джип, и другие модели производить. Во-вторых, самая прекрасная система сварки, очень хорошая «малярка». Стандарт «Форда» очень высокий», — прокомментировал президент.

Производство Aurus в «Алабуге» — это репутационный момент для Татарстана, уверен Минниханов.

«Это очень престижно, если автомобиль будет производиться в нашей республике», — отметил глава РТ.

В процессе сертификации

Название бренда Aurus сложилось из двух слов — «aurum» (золото) и «Russia» (Россия). В этом семействе автомобилей представлены три модели, названные в честь Кремлевских башен. Если лимузин и представительский седан назвали «Сенатом», то минивэн — «Арсеналом», а внедорожник — «Комендантом».

Денис Мантуров все в том же интервью федеральному агентству говорил, что сейчас они завершают сертификацию седанов и лимузинов Aurus Senat и приступают к сертификации микроавтобуса Aurus Arsenal.

«Реальное время» направило запрос в Ford Sollers, однако в компании пока отказываются сообщать подробности. Фото Максима Платонова

«Продолжается изготовление опытных образцов для проведения испытаний этой модели. Это уже вторая серия прототипов, в которых устранены замечания, выявленные в ходе испытаний прототипов первой серии. На этих машинах мы должны подтвердить достаточность конструктивных решений по устранению ранее выявленных замечаний и после этого переходить к подготовке к сертификации. Также в феврале-марте у нас появится первый прототип внедорожного автомобиля SUV с именем «Комендант». Уже начато изготовление кузовов», — рассказывал министр.

Для бренда люксовых автомобилей создано свое ООО «Аурус». На 60% оно принадлежит НАМИ, на 30% — партнеру из Арабских Эмиратов Tawazun и на 5% — «Соллерсу». Сейчас производством машин занимается НАМИ, но ежегодно предприятие может выпускать максимум 220—250 автомобилей этого проекта. Еще в октябре гендиректор Sollers Вадим Швецов рассказывал, что заявки на Aurus уже перекрывают производственные возможности на два года вперед. Автомобили Aurus он называет конкурентами Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Maybach и отмечает, что российская машина дешевле на 15%. Сам Мантуров оценил стоимость серийно выпущенных автомобилей выше 10 млн рублей. Известно, что официальными дилерами Aurus стали «Авилон» и «Панавто». «Авилон» начал принимать авансы от покупателей уже в начале декабря 2018 года. Размер предоплаты составляет 1,5 млн рублей.

«Реальное время» направило запрос в Ford Sollers, однако в компании пока отказываются сообщать подробности:

— Официального комментария по этой теме не будет, — сообщила нашему изданию координатор по связям с общественностью компании Индира Салимгараева.

«Это хорошая новость»

Президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Владимир Моженков отмечает, что пока о бренде Aurus известно лишь то, что сообщает министр промышленности, и то, что основные ее эксплуатанты — президент и его окружение.

— Что они будут собой представлять на самом деле, непонятно. Я слышал, что якобы все квоты уже выкуплены. Хочется в это верить, но делается это с трудом, потому что никто еще эту машину не апробировал, кроме президента, — говорит собеседник издания.

Тем не менее он приветствует запуск производства в Алабуге, хотя и уточняет, что будет ли востребован отечественный автомобиль премиум-класса, покажет рынок.

— Но это хорошая новость. Она говорит о том, что автомобильная отрасль в России как-то развивается, в том числе и по данному проекту, — полагает эксперт. — Мне думалось, что партию выпустят только для госчиновников и на этом будет поставлена точка, а здесь нет — они пытаются расширить производство, чтобы окупить проект. Если машины пойдут по установленной цене, то и дальше будут продаваться. 5 тысяч — это хороший объем, — считает Моженков.

Директор по развитию «КАН Авто» Илья Савинов отмечает, что сейчас спрос превышает предложение, а в случае с брендом Aurus существенно повлияет и факт господдержки.

— На данный момент можно констатировать только факт того, что на сегодняшний день спрос превышает предложение. В долгосрочной перспективе все будет зависеть от политики построения дилерской сети и политики дистрибьютора в целом. Продажи на уровне 5000 авто в сегменте стоимостью «10 млн+», конечно, очень амбициозны, но нельзя исключать перспективности данной марки. Также немаловажный факт будет иметь наличие государственной поддержки продаж данного бренда, — говорит эксперт.

Кандидат экономических наук, промышленный эксперт Леонид Хазанов называет планы по производству Aurus в России вполне реалистичными, отмечая, что воплощаться они будут в особой экономической зоне «Алабуга» с хорошими налоговыми льготами для своих резидентов.

— К тому же Aurus будет выпускаться из отечественного металла, стоимость которого в валютном паритете на 10% меньше, чем у идущего на изготовление зарубежных аналогов. В результате Aurus может обойтись потенциальным покупателям на 15—20% дешевле, нежели Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Maybach. В настоящее время интерес к Aurus растет, недаром фирма «Авилон» уже приступила к приему заявок от будущих покупателей. Причем я не удивлюсь, если их значительная часть будет из-за рубежа, скажем с Ближнего Востока, ведь в состав учредителей совместного предприятия «Аурус», призванного продвигать бренд Aurus на рынке, входит холдинг Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов: там машины люксового класса в чести у статусных клиентов, равно как и в Китае, входящем в круг мировых лидеров по количеству миллиардеров и миллионеров. Поэтому для сбыта Aurus имеется широкое поле деятельности, — говорит Хазанов.