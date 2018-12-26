Александр Бречалов: «2019 год — это время Ч, переломный год для Удмуртии»

Глава Удмуртии выступил с ежегодным докладом о положении дел в республике, но говорил в основном о будущем

Глава Удмуртии Александр Бречалов 25 декабря выступил в Госсовете с традиционным докладом «О положении дел в республике». Впрочем, подводить итоги года он не стал, как и говорить о проблемах, сделав упор на планы по реализации национальных проектов. Что сказал глава региона и о чем упоминать не стал, чем отличается нынешний доклад от предыдущего — в обзоре «Реального времени».

Итоги года

Ежегодно в последний вторник уходящего года глава Удмуртии на внеочередной сессии Госсовета республики выступает с докладом «О положении дел в республики». Жанр за многие годы, несмотря на то, что для Александра Бречалова он стал вторым на этом посту, уже устоялся. Перед Новым годом руководитель региона не стал никому портить настроение пассажами о чьих-то неудачах или недоделках, а сконцентрировался на планах на будущее. Чтобы не было претензий, он напомнил, что об итогах 2018 года во всех деталях доложит, как обычно, в апреле.

Упомянул он лишь об улучшении состояния республиканского бюджета и выполнении соглашений с Минфином РФ. Работа с финансами даст свои плоды, и в 2019 году сумма безвозмездных поступлений из федерального бюджета ожидается на уровне почти 19 млрд рублей. Кроме того, он отметил работу регионального центра закупок, который позволил сэкономить миллиард, а со следующего года займется закупками и для муниципалитетов на суммы от 100 тысяч рублей, но и те, что меньше, правительство будет держать под контролем.

Говоря о промышленности, Бречалов указал на работу предприятий ОПК, которые активно занимаются модернизацией и конверсией. В качестве успеха упомянул спасение предприятия «Ижметмаш», которое хоть и было обанкрочено, фактически продолжит жить уже под новым юрлицом — ООО «Буммаш» и планирует довести штат к концу 2019 года до 1 000 человек. Напомним, ранее под сокращение попали 800 работников «Ижметмаша». Особую благодарность за помощь в «настоящей борьбе» за предприятие он выразил министру промышленности РФ Денису Мантурову и президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Предприятие, напомним, принадлежит структурам «Татнефти». Спасли от сокращений и работников Ижевского механического завода. При этом Бречалов отметил, что изменения на предприятиях могут приводить к сокращению персонала, однако появляются новые проекты, которые могут этих работников привлечь.

Ежегодно в последний вторник уходящего года глава Удмуртии на внеочередной сессии Госсовета республики выступает с докладом «О положении дел в республике»

Бречалов не стал здесь упоминать ситуацию вокруг ижевского предприятия «Газпром Спецгазавтотранс», на котором недавно было введена процедура наблюдения и возможно высвобождение работников.

Не сказал глава региона и о не очень приятной статистике по индексу промышленного производства, который к концу года слегка вышел на позитивную тенденцию, однако все равно рост в сравнении с 2017 годом будет исчисляться десятыми долями процента.

Особо выделил действительно самый масштабный проект этого года — Год дорог. Извечную проблему Удмуртии начали решать довольно интенсивными усилиями, что отметили водители. Понятно, что отремонтировать все дороги и сделать проезжими все сложные участки за год не получится, а потому упор на это направление будет сделан и в 2019 году.

«Изменения обещают серьезные прорывы во всех областях»

— Мы находимся в процессе глобальных перемен, которые трансформируют все аспекты жизни — от личных и рабочих до государственных и международных, — заявил в ходе своего выступления глава региона. — Изменения обещают серьезные прорывы во всех областях: экономике, медицине, образовании, культуре, качестве жизни каждого человека. Темпы этих изменений будут расти, и от того, насколько профессионально и органично мы сможем встроиться в этот поток, зависит дальнейшая судьба Удмуртской Республики и России в целом.

Имел он в виду в первую очередь объявленные в мае этого года новые майские указы президента России Владимира Путина и разработанные под их исполнение национальные проекты. Именно им и финансам, которые республика получит по ним в следующем году, Бречалов уделил большую часть своего 50-минутного доклада.

В реализации программы примут участие два предприятия-партнера — концерн «Калашников» и завод «Техновек»



Удмуртия стала одним из регионов-пилотов, которые начнут реализацию программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в 2019 году в рамках данного национального проекта. Участниками региональной программы стали 19 предприятий республики с выручкой от 800 млн до 30 млрд рублей, представляющих промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговлю. Предприятия в программу были отобраны с наибольшим потенциалом повышения производительности труда. Помимо этого, в реализации программы примут участие два предприятия-партнера — концерн «Калашников» и завод «Техновек». Участники программы получат доступ к мерам финансовой и нефинансовой поддержки, в том числе Фонда развития промышленности и Российского экспортного центра.

По нацпроекту МСП республика обязана увеличить численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, до 245 тысяч человек к 2024 году (сейчас — 207 тыс. чел.), долю МСП в формировании валового регионального продукта до 32,5% (сейчас — 24,5%), а также долю экспортеров среди МСП в общем объеме несырьевого экспорта до 10% (сейчас — 8,6%).

На это республика получит в 2019 году более 758 млн рублей. Возможно, за счет этого перекроется негативный фон от отмены некоторых налоговых льгот для бизнеса, повышения транспортного налога и федеральных мер, связанных с повышением НДС и легализацией самозанятых.

Жилье и соцобъекты

Говоря о нацпроекте «Жилье», Александр Бречалов не стал упоминать поставленную задачу по значительному увеличению объемов сдачи жилья в республике. По обеспеченности им населения регион в аутсайдерах среди субъектов ПФО. Очевидно, что как и в целом у глав регионов в республике также отсутствует понимание, как достигать этих показателей и не настроить квартир больше, чем смогут купить граждане.

Не было сказано ничего и о проблеме обманутых дольщиков, хотя вроде бы движение в этом отношении определенное есть. Однако акцентировал глава республики на другой насущной проблеме — аварийном жилье.

Говоря о нацпроекте «Жилье», Александр Бречалов не стал упоминать поставленную задачу по значительному увеличению объемов сдачи жилья в республике

— По федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Удмуртия получит 284,5 млн рублей. На эти средства планируется расселение аварийного жилищного фонда общей площадью больше тысячи квадратных метров. Речь идет о многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года, — сказал Бречалов.

Предыдущая федеральная программа закончилась осенью 2017 года и касалась домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Однако со сдачей некоторых домов тогда возникли сложности, на некоторых строителям пришлось устранять дефекты.

Также республика получит по этому и другим нацпроектам средства на строительство пяти школ и 13 детских садов. Будут ремонтироваться соцучреждения.

Студенты-родители

Займутся и вопросами демографии. Бречалов не сказал о наблюдающейся естественной убыли населения, но сообщил о планах поддержать рождение детей во время учебы в вузах.

— В настоящее время в молодежной среде распространяется идеология добровольной бездетности, а также устойчивая тенденция к откладыванию рождения первого ребенка на более поздний период. В республике разработан проект межведомственной программы «Повышение рождаемости, поддержка семей с детьми в Удмуртской Республике на 2019—2024 годы», в рамках этой программы предлагается оказывать существенную финансовую поддержку студенческим семьям при рождении детей. Сейчас единовременная денежная выплата в размере 15 тысяч рублей выплачивается студенческим семьям при рождении ребенка, если оба родителя обучаются по очной форме обучения, в 2019 году планируется увеличить ее до 100 тысяч рублей, — заявил Бречалов.

Очевидно, теперь вузам пора задуматься о создании в учебных корпусах комнат для мам и детей и досуговых центров, куда на время пар студенты смогут отдать свое чадо.

Были слова о Годе здоровья и предстоящих финансовых вливаниях в эту больную отрасль, в том числе в продолжение строительства новых ФАПов на селе



Для молодых семей также предусмотрена программа поддержки в приобретении жилья на первичном рынке, в том числе по получению ипотечных жилищных займов по льготной процентной ставке под 6,6% годовых.

Глава Удмуртии вновь заговорил о завершении строительства двух главных долгостроев Ижевска — поликлиники в Ленинском районе и 50-метрового бассейна, а также планах начать реконструкцию ледового дворца «Ижсталь». Были слова о Годе здоровья и предстоящих финансовых вливаниях в эту больную отрасль: в том числе о продолжении строительства новых ФАПов на селе, ремонте зданий больниц, создании сети онкоцентров, старте возведения туберкулезной больницы и покупке еще четырех передвижных диагностических центров. Не мог глава региона пройти мимо Года добровольца. Прозвучали слова о строительстве ряда спортивных объектов, об экологии, но без упоминания «мусорной реформы» и нового тарифа.

«Если мы сдадимся сейчас, то откажемся от лучшего будущего для целой республики»

В заключении он напомнил о предстоящем в 2019 году праздновании 100-летия легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Мероприятия будут проводиться в течение года, однако у общественности пока есть сомнения, попадут ли они в федеральную повестку. Бречалов заявил, что пригласил на празднование президента РФ Владимира Путина. К этой дате приурочат и ввод реконструированной Центральной площади Ижевска, причем каким-то образом участвовать в ее обновлении будет Сбербанк, подробности глава региона раскрывать не стал.

— Реформы и системные преобразования — это всегда сложно, — отметил в заключении Александр Бречалов. — Куда проще найти причины для бездействия и пораженческих настроений: это невозможно, не своевременно. Но если мы сдадимся сейчас, то откажемся от лучшего будущего для целой республики. 2019 год — это время Ч, переломный год для нашей республики и для страны в целом. Я хочу, чтобы накануне ответственного и, возможно, трудного года каждый из вас честно ответил себе на вопрос, можем ли отступить отложить реформы на более удобное время. Мое мнение остается неизменным: только выход из зоны комфорта и готовность принять вызов позволят нам построить ту экономику, которую мы хотим, ту безопасность, которая нам необходима, и то свободное общество, в котором каждый из нас мечтает жить и растить детей.

В этот раз о доходах населения глава региона не говорил, но указал на важность дать людям «возможность реализовать свое право на достойную и счастливую жизнь»

О необходимости вовлечения каждого в развитие экономики Удмуртии Александр Бречалов говорил и в конце своего прошлого доклада год назад. Звучали, по сути, те же темы. Больше было слов о решении проблем с обеспеченностью бюджета финансами, эффективностью расходов и снижении госдолга. Вместо нацпроектов упор был сделан на выполнение показателей по повышению зарплаты, в этот раз о доходах населения глава региона не говорил, но указал на важность дать людям «возможность реализовать свое право на достойную и счастливую жизнь».