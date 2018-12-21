Свинин: будущее ижевского «Газпром Спецгазавтотранса» пока не определено

Собственник ижевского предприятия «Газпром Спецгазавтотранс» — ПАО «Газпром» — пока не обозначил, что именно планирует делать с «дочкой». Есть вероятность перезагрузки производства.

Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин. Ранее Арбитражный суд республики ввел на предприятии процедуру наблюдения.

По его словам, перспективы сохранения «Газпром Спецгазавтотранса» глава региона Александр Бречалов обсуждал с руководством «Газпрома».

«В общем-то, сегодня, насколько я понимаю, есть у собственника желание этот актив перезагрузить и дальше его продолжать развивать, просто в чуть меньших масштабах», — сказал Свинин.

При этом он назвал возможным значительное сокращение персонала предприятия, но не ведущее к его закрытию. Правительство республики намерено оказать в случае необходимости помощь при трудоустройстве высвобождаемого персонала.

Напомним, в этом году удалось перезагрузить работу признанного банкротом предприятия «Ижметмаш», собственником которого являлась «Татнефть». Завод работает под именем «Буммаш», численность сотрудников восстановлена до 380 человек.

ПАО «Газпром спецгазавтотранс» занимается строительством и капремонтом магистральных трубопроводов, обустройством нефтегазоконденсатных месторождений, транспортными услугами предприятиям нефтяной и газовой промышленности, а также ремонтом дорожно-строительной техники. Основные работы ведет в регионах Крайнего Севера, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. «Газпрому» принадлежит 51% акций компании.